Ajutorul vine din Japonia! Doi youtuberi ucraineni au făcut strângere de fonduri pentru ajutoare de război

Sava Tkachov și fratele său mai mic Yan conduc două canale de YouTube numite „Sawayan Games” și „Sawayan Channel”, care în total au peste 2 milioane de abonați. Aproximativ 80% dintre abonații lor sunt jucători de sex masculin, dintre care majoritatea au 25 de ani sau mai puțin.

Cei doi susținut recent un joc în direct de 3 ore pe YouTube pentru o strângere de fonduri. Au adunat în total 3,6 milioane de yeni japonezi (130.121 de lei). Sava a spus că el și fratele său au donat totul Ambasadei Ucrainei din Japonia, potrivit Associated Press.

Sava a spus că au fost plini de multe comentarii de susținere din partea abonaților lor. Cu toate acestea, a avut unele sentimente amestecate după ce a primit mesaje de la tineri studenți gameri care își exprimau disponibilitatea de a merge cu ei în Ucraina și de a lupta în război.

Youtuberul ucrainean Sava Tkachov a transmis în cadrul conferinței de presă impresiile sale de după evenimentul online de strângere de fonduri pentru a ajuta oamenii afectați de războiul ruso-ucrainean:

Personal cred că trimiterea de arme (în Ucraina) nu este un rol pe care ar trebui să-l joace Japonia. Japonia ar trebui să continue să ceară pace și să crească gradul de conștientizare cu privire la probleme. Asta ar trebui să facă mai întâi Japonia.

Japonia a răspuns (la război) cu o viteză destul de mare. Și, desigur, unii oameni spun că Japonia ar fi putut să se facă mai multe, dar pentru mine, ca cetățean ucrainean, consider că există susținere, lucru pe care îl apreciez .”

Ceea ce a fost surprinzător pentru noi este că am primit mesaje lungi cu un conținut foarte serios. Din multe comentarii a reieșit că mulți urmăritori sunt dispuși să intre în război alături de noi. Un mesaj spunea: „Merg cu tine Sawayan. Sunt în ultimul an de liceu.” Au fost mulți elevi care au fost atinși de mesajele noastre. Când am auzit asta, am dezvoltat sentimente amestecate.