Persoanele singure și familiile cu venituri reduse care vor să beneficieze de ajutorul pentru încălzirea locuinței trebuie să depună cererile și documentele justificative până la 20 noiembrie 2026. Cei care respectă acest termen pot primi sprijinul aferent lunii noiembrie, a anunțat Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Solicitările depuse după această dată nu vor fi luate în calcul pentru luna noiembrie, ci pentru acordarea ajutorului începând cu luna decembrie.

„Pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei începând cu luna noiembrie 2026, cererea şi documentele justificative trebuie depuse la primăria de domiciliu până la data de 20 noiembrie 2026. Solicitările înregistrate după această dată vor fi luate în considerare pentru acordarea ajutorului aferent lunii decembrie 2026”, se arată într-un comunicat al ANPIS.

Cererea, completată sub forma unei declarații pe propria răspundere, trebuie depusă la primăria localității sau a sectorului din București în care se află locuința. Documentele pot fi transmise direct de solicitant sau, în anumite situații, prin intermediul asociației de proprietari.

Formularele necesare sunt disponibile la primării și pot fi găsite și pe site-urile autorităților administrației publice locale.

Persoanele care vor să beneficieze atât de ajutorul pentru încălzirea locuinței, cât și de suplimentul pentru energie trebuie să bifeze ambele opțiuni în formularul de solicitare.

Sprijinul financiar se acordă persoanelor singure și familiilor care îndeplinesc condițiile stabilite prin Legea nr. 226/2021 privind protecția consumatorilor vulnerabili de energie.

Eligibilitatea este stabilită în funcție de veniturile nete lunare, numărul membrilor familiei, tipul de încălzire folosit și bunurile deținute. Acordarea ajutorului se face prin dispoziția primarului.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței este destinat sezonului rece 2026-2027, care se desfășoară între 1 noiembrie 2026 și 31 martie 2027. Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, în funcție de sursele de energie utilizate.

Plata ajutorului și a suplimentului pentru energie este asigurată de ANPIS, prin agențiile teritoriale.

În cazul locuințelor încălzite prin sistemul centralizat, cu gaze naturale sau energie electrică, sumele sunt decontate lunar furnizorilor și scăzute din valoarea facturilor.

Pentru persoanele care folosesc combustibili solizi sau petrolieri, ajutorul aferent întregului sezon rece ori lunilor rămase din acesta se acordă integral, într-o singură tranșă, în luna decembrie.

Pe lângă ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie, persoanele vulnerabile pot beneficia și de tichetul de energie în valoare de 50 de lei pe lună.

Acesta este destinat achitării facturilor la electricitate și poate fi solicitat până la 31 decembrie 2026, potrivit prevederilor OUG nr. 35/2025.

Cererea pentru acordarea tichetului poate fi transmisă prin aplicația EPIDS sau depusă la primărie.

ANPIS recomandă persoanelor interesate să solicite primăriilor informații despre documentele necesare și modalitatea de depunere a dosarelor.

„ANPIS recomandă persoanelor şi familiilor interesate să se adreseze primăriei de domiciliu pentru informaţii privind documentele necesare, sprijin în completarea cererii şi clarificări referitoare la modalitatea de depunere a acesteia. Totodată, solicitanţii sunt încurajaţi să verifice completarea corectă a tuturor rubricilor aferente beneficiilor de asistenţă socială solicitate”, se precizează în comunicat.