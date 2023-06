Aglomerația de pe Valea Oltului. Când vor scăpa șoferii de acest calvar

Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al Companiei Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a făcut anunțul mult așteptat de șoferi. Potrivit oficialului, problemele de pe Valea Oltului vor fi rezolvate până la sfârșitul lunii iunie, însă reluarea normală a circulației se va face la jumătatea acestei luni.

Purtătorul de cuvânt a explicat și care au fost motivele care au dus la traficul infernal de pe Valea Oltului. O porțiune de drum între Boița și limita cu județul Vâlcea a prezentat probleme care nu au putut fi rezolvate decât punctual. Oficialul a mai precizat că Poliția nu a permis constructorului să închidă decât tronsoane de drum de maxim 250 de metri.

„Într-adevăr, acolo (n.red. – pe Valea Oltului) este disconfort pentru toți șoferii. Constructorul ar fi trebuit să termine contractul în 6 luni, respectiv la sfârșitul anului trecut. Numai că au avut niște extensii de timp, justificate de avizul dat de Poliție pentru închiderea circulației.

Dacă am fi închis circulația pe tot sectorul, lucrările ar fi mers mult mai repede. Dar Poliția i-a obligat să închidă circulația doar pe bucăți de 250 de metri. Ca atare, constructorul n-a putut avea o cursivitate a șantierului. Lucrarea a fost grea, acum s-a terminat ce era mai greu. Ne referim la porțiunea dintre Boița și limita cu județul Vâlcea. Acolo sunt alunecări frecvente de teren. Ca să înțelegem mai bine, DN 7 este un drum care permanent are alunecări, de pe vremea Imperiului Roman, de când a fost construit. Solul în sine are alunecări. Și atunci a fost nevoie să intervenim și să consolidăm drumul”, a explicat purtătorul de cuvânt al CNAIR pentru gândul.ro.

Circulația pe Valea Oltului va reveni la normal

Reprezentantul CNAIR a explicat că „la Boița se face descărcarea de pe secțiunea 1 Sibiu-Pitești. Practic, tot traficul greu de pe autostradă intră, ulterior, pe DN 7. După deschiderea secțiunii 1, încărcătura DN 7 a devenit suplimentară. Și am fost obligați, efectiv, să facem această consolidare. În caz contrar, drumul devenea impracticabil”.

Marți, 13 iunie, va avea loc o ședință la care va participa și constructorul în care se vor căuta soluții pentru ca traficul să reintre în normalitate începând cu mijlocul acestei luni.

„Mâine (n.red. – 13 mai 2023) vom avea o ședință la CNAIR, inclusiv cu constructorul, și încercăm să găsim soluții pentru deschiderea circulației fără restricții până la jumătatea lunii iunie. Constuctorul mai are de făcut lucrări – de exemplu pentru consolidarea versanților, pentru defrișări -, dar va stagna lucrările acum, iar după ce se încheie sezonul estival și vor mai scădea valorile de trafic vor fi reluate aceste lucrări.

O estimare realistă este până la sfârșitul acestei luni. Dar încercăm ca până la jumătatea acestei luni să fie încheiate lucrările care încurcă, acum, circulația”, a mai declarat Alin Șerbănescu.

Vedetele blocate pe Valea Oltului

Mai multe nume celebre din showbizul românesc au stat în traficul de pe Valea Oltului. Unul dintre ei este Mihai Morar, care a transmis un mesaj dur „celor care au condus România în ultimii 30 de ani”. El s-a plâns în mediul online că a stat patru ore în trafic pentru a parcurge mai puțin de 80 de km.

„Ăsta-i un mesaj pentru toți românii care au condus România în ultimii 30 de ani. De patru ore, eu și încă niște proști stăm pe Valea Oltului. Patru ore ca să faci nici măcar 80 de kilometri.

Așa că mesajul meu este următorul, dragi români care ați condus România în ultimii 30 de ani, vă detest! Nu vă urăsc, pentru că, vorba domnului Patapievici, ura mi-ar face rău ființei mele. Dar pe voi vă detest cu toată ființa voastră! Și vă doresc desființarea!”, a spus Mihai Morar.

O altă vedetă care a trebuit să stea în traficul infernal de pe Valea Oltului este Dan Negru. Acesta a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu coloana de mașini, susținând că de vină pentru „eșecurile noastre” nu sunt doar austriecii, făcând referire la intrarea României în spațiul Schengen.

„N-or fi doar austriecii vinovați de eșecurile noastre. Luați-o pe drumul ăsta în vacanța de 1 mai. Un inginer austriac, Friedrich Schwantz a proiectat drumul Valea Oltului. Vechiul drum al romanilor trecea pe partea stânga a Oltului.

Austriecii l-au numit Via Carolina după numele împăratului Carol al VI-lea. Acu’ 300 de ani, când l-au făcut austriecii, era un drum pentru trăsuri. E tot așa”, a conchis Dan Negru pe pagina sa de Facebook.