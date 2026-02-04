International

Agenții federali pentru migrație vor fi ținuți sub observație de activiști și la New York

Comentează știrea
Agenții federali pentru migrație vor fi ținuți sub observație de activiști și la New YorkNew York. Sursa foto. Pixabay
Din cuprinsul articolului

Agenții federali care se ocupă de migrație vor fi supravegheați de observatori, la New York. Este vorba despre o inițiativă ce a fost luată de procurorul general al orașului, Letitia James, conform AFP. 

Metropola și statul New York trec prin mari frământări în ultima vreme, din cauza politicilor inițiate de liderul de la Casa Albă, Donald Trump.,

„Vor fi strânse informaţii privind operaţiunile lansate în acest stat şi vor desfăşura personal calificat pentru a observa şi a documenta aceste activităţi precum şi orice manifestaţie conexă”, se precizează într-un comunicat.

Donald Trump

Donald Trump. Sursă foto: Facebook

Agenții federali pentru migrație vor fi ținuți sub observație la New York

Informaţiile adunate vor fi susceptibile de a declanşa acţiuni în justiţie. În schimb observatorii - angajaţi voluntari ai biroului procuroarei generale - nu se vor implica în activităţile agenţilor federali.

Raport al Congresului SUA: Comisia Europeană ar fi intervenit în alegeri din UE, inclusiv în România
Raport al Congresului SUA: Comisia Europeană ar fi intervenit în alegeri din UE, inclusiv în România
Gesturile banale de la bloc care îți aduc o amendă de 5000 de lei, dacă recidivezi
Gesturile banale de la bloc care îți aduc o amendă de 5000 de lei, dacă recidivezi

Guvernatoarea democrată a statului, Kathy Hochul, a propus săptămâna trecută o lege menită să împiedice autorităţile federale să folosească agenţi de poliţie şi închisori locale în cadrul operaţiunilor lor de arestare şi de detenţie a imigranţilor.

Un context exploziv

„În cursul anului trecut, agenţii federali de imigraţie au comis acte de violenţă indescriptibile împotriva americanilor sub pretextul securităţii publice. Aceste abuzuri - şi utilizarea poliţiştilor locali ca armă pentru a face să fie respectate legile în materie de imigraţie - nu vor fi tolerate la New York”, spunea Hochul.

Noul edil al orașului are de gând să semneze cât de curând o lege care împiedică serviciile federale de imigraţie să se instaleze pe durată nedefinită în închisorile din oraş.

Tragedii la Minneapolis

Aceste iniţiative intervin în contextul în care administraţia de la Casa Albă şi-a înmulţit operaţiunile antiimigraţie în statele şi oraşele democrate calificate drept sanctuare, care îşi protejează locuitorii fără documente legale de şedere limitând cooperarea cu serviciile federale de imigraţie.

Acesta este şi cazul oraşului Minneapolis, în statul Minnesota, acolo unde doi manifestanţi americani, Renee Good şi Alex Pretti, au fost omorâți de agenţi federali de la începutul anului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:12 - Raport al Congresului SUA: Comisia Europeană ar fi intervenit în alegeri din UE, inclusiv în România
07:03 - Gesturile banale de la bloc care îți aduc o amendă de 5000 de lei, dacă recidivezi
06:54 - Agenții federali pentru migrație vor fi ținuți sub observație de activiști și la New York
06:45 - Istoria Campionatului Mondial 1962. Brazilia, o performanță ce nu a mai fost egalată. România, scoasă din joc de regi...
06:34 - Prognoza meteo, 4 februarie. Vreme mai blândă în majoritatea județelor. Nu scăpăm de polei
06:26 - Exclusiv. Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului dictator Muammar Gaddafi, a fost ucis. Ce înseamnă pentru viitorul Libiei

HAI România!

Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal
Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal
Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!
Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!
Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale