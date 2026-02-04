Agenții federali pentru migrație vor fi ținuți sub observație de activiști și la New York

Agenții federali care se ocupă de migrație vor fi supravegheați de observatori, la New York. Este vorba despre o inițiativă ce a fost luată de procurorul general al orașului, Letitia James, conform AFP.

Metropola și statul New York trec prin mari frământări în ultima vreme, din cauza politicilor inițiate de liderul de la Casa Albă, Donald Trump.,

„Vor fi strânse informaţii privind operaţiunile lansate în acest stat şi vor desfăşura personal calificat pentru a observa şi a documenta aceste activităţi precum şi orice manifestaţie conexă”, se precizează într-un comunicat.

Informaţiile adunate vor fi susceptibile de a declanşa acţiuni în justiţie. În schimb observatorii - angajaţi voluntari ai biroului procuroarei generale - nu se vor implica în activităţile agenţilor federali.

Guvernatoarea democrată a statului, Kathy Hochul, a propus săptămâna trecută o lege menită să împiedice autorităţile federale să folosească agenţi de poliţie şi închisori locale în cadrul operaţiunilor lor de arestare şi de detenţie a imigranţilor.

„În cursul anului trecut, agenţii federali de imigraţie au comis acte de violenţă indescriptibile împotriva americanilor sub pretextul securităţii publice. Aceste abuzuri - şi utilizarea poliţiştilor locali ca armă pentru a face să fie respectate legile în materie de imigraţie - nu vor fi tolerate la New York”, spunea Hochul.

Noul edil al orașului are de gând să semneze cât de curând o lege care împiedică serviciile federale de imigraţie să se instaleze pe durată nedefinită în închisorile din oraş.

Aceste iniţiative intervin în contextul în care administraţia de la Casa Albă şi-a înmulţit operaţiunile antiimigraţie în statele şi oraşele democrate calificate drept sanctuare, care îşi protejează locuitorii fără documente legale de şedere limitând cooperarea cu serviciile federale de imigraţie.

Acesta este şi cazul oraşului Minneapolis, în statul Minnesota, acolo unde doi manifestanţi americani, Renee Good şi Alex Pretti, au fost omorâți de agenţi federali de la începutul anului.