Agenția Națională de Transplant salvează sute de vieți anual. Suntem însă printre ultimii din Europa la donarea de organe

Numărul transplanturilor de organe a crescut constant în România, iar în centrul acestei evoluții se află Agenția Națională de Transplant (ANT), autoritatea publică ce coordonează, reglementează şi monitorizează întreaga activitate de transplant de organe, țesuturi şi celule umane din țara noastră. „Prin intermediul programelor noastre, contribuim la salvarea şi îmbunătățirea vieții a sute de pacienți anual”, a declarat dr. Guenadiy Vatachki, director executiv al ANT, în cadrul interviului acordat revistei Capital, cu ocazia includerii agenției în ediția din acest an a „Top 100 Performeri din sănătate”.

Agenția Națională de Transplant (ANT), instituție aflată în subordinea Ministerului Sănătății înființată în urmă cu două decenii, a lansat în ultimii ani numeroase campanii naționale menite să remedieze problema numărului scăzut de donatori.

„Suntem penultimii în Europa la acest capitol şi este păcat, fiindcă avem un potențial foarte mare, însă nu îl valorificăm suficient. În cazul pacienților care, din păcate, se sting, lupta este pierdută, însă ţine de noi să le oferim această șansă postmortem de a salva alte vieți. Acest lucru se poate remedia prin informarea populaţiei şi instruirea personalului dedicat, pentru ca donarea de organe să devină o opţiune cunoscută, înţeleasă şi asumată. Mă bucur să anunţ că eforturile noastre dau roade: în acest an am reuşit să depăşim numărul de prelevări de organe de la donatori în moarte cerebrală înregistrat anul trecut!”, a precizat dr. Vatachki.

Din acest motiv, directorul executiv ANT consideră drept cel mai important proiect rezolvarea problemei numărului scăzut de donatori.

Pentru 2025, prioritățile agenției includ extinderea reţelei de spitale acreditate pentru activităţi de prelevare şi transplant, formarea de noi coordonatori de transplant, digitalizarea proceselor administrative şi intensificarea campaniilor publice de informare privind donarea de organe.

Anul acesta, ANT a lansat două noi campanii. Prima este „Cadoul Vieţii”, o campanie națională care „ne învață să purtăm acea conversație esenţială în familie despre ce alegem să lăsăm în urmă, despre continuitate şi speranţă”, punctează medicul. Cea de-a doua, „Fearless Donors”, este o iniţiativă curajoasă desfășurată alături de comunitatea motocicliştilor, care transformă un stereotip negativ într-un apel la solidaritate şi curaj. „Vom continua aceste campanii cu şi mai multă energie, pentru că fiecare conversație - în familie, între prieteni, în societate - despre donarea de organe şi ţesuturi poate salva o viaţă”, precizează directorul executiv.

Un obiectiv justificat de faptul că, în prezent, principala provocare a agenției este creşterea nivelului de încredere al populaţiei în sistemul de transplant. Țintă care poate fi atinsă prin derularea unor campanii constante de informare, educare şi conştientizare privind importanța donării de organe. Dar și prin consolidarea unei culturi a cooperării între instituțiile medicale, profesioniştii din domeniu şi comunitatea în ansamblu este esențială pentru îmbunătățirea performanţei şi sustenabilității sistemului național de transplant, afirmă interlocutorul nostru.

„Cea mai mare provocare o reprezintă deficitul de donatori şi necesitatea creşterii încrederii publicului în sistemul de transplant. Am investit constant în informare, transparenţă şi formarea specialiştilor implicați, astfel încât fiecare caz de donare să fie tratat cu profesionalism şi respect față de donator şi familie”, explică dr. Vatachki.

Din perspectiva ANT, viitorul trebuie să se bazeze pe cooperare interinstituțională, încredere şi solidaritate. „Numai printr-un efort comun putem transforma donarea de organe într-un gest firesc de generozitate şi într-o componentă esenţială a medicinei moderne. Fiecare viață salvată este dovada că, atunci când punem suflet, ştiinţă şi compasiune laolaltă, miracolele devin realitate”, consideră directorul executiv.

Este un obiectiv în care agenția își asumă un rol activ. „În următorii zece ani, îmi doresc ca ANT să devină un model regional de bune practici. Ne propunem să implementăm tehnologii moderne, să extindem colaborarea internațională şi să asigurăm sustenabilitatea programelor naționale prin parteneriate solide cu spitalele publice. Viziunea noastră este aceea a unei Românii în care donarea de organe este un gest firesc, asumat şi susţinut de întreaga societate”, subliniază dr. Vatachki, care mai adaugă că sistemul medical românesc are nevoie de stabilitate, digitalizare şi investiții continue în educația profesională.