Protejata lui Viorel Șeicaru a susținut că nu știa despre abuzurile colegilor. Martorii însă au „turnat-o” la tribunal. Potrivit martorilor, Bianca Goghez chiar a făcut parte din „brigada” care i-a răpit și torturat pe tinerii care au murit recent, relatează Spynews.ro .

Crescută sub aripa liderului de sindicat Viorel Șeicaru

Bianca Goghez, agenta crescută sub aripa liderului de sindicat Viorel Șeicaru, a declarat, la scurt timp după izbucnirea scandalului de la Secția 16, că nu știa nimic despre abuzurile comise de colegii săi. Ea a participat la numeroase acțiuni alături de Șeicaru, dar polițista a susținut că niciodată nu a asistat la vreo acțiune în forță. Polițista susține însă că nici măcar nu a auzit, cu titlu de bârfă, ceva despre colegii acuzați că au răpit și au torturat mai mulți oameni.

În pofida declarațiilor de mai sus, zilele trecute, martorii audiați în dosarul interlopilor de la Secția 16 au susținut, sub jurământ, în fața judecătorilor, contrariul. Ei au declarat că, în urmă cu jumătate de an, când doi tineri au fost răpiți de pe stradă, duși pe câmp și torturați, la locul faptei se aflau următorii polițiști: „ag. Stancu Elisabeta Valentina, ag. Gogoașe Elena Irina, ag. Turcu Beatrice Alexandra, ag.pr. Nine Dorin, ag. Piticu Răzvan Ștefan, ag. Mindoiu Valentin Ionuț, ag. Radu Mihai Patrik Alexandru, ag. Lupu Viorel Răzvan, ag. Dăogaru George Alexandru și ag. Goghez Mariana Bianca”.

Viorel Șeicaru, liderul Sindicatului Naţional al Poliţiştilor, agent la Secția 16, este acuzat că a coordonat răpirea unor oameni. Aceștia au fost duși pe câmp, unde au fost torturați. Gest incredibil și mizerabil, la final Șeicaru ar fi urinat pe unul dintre ei. Recent, ambele victime au decedat, din „cauze necunoscute”.

Tratamentele inumane au fost favorizate de verificările polițiștilor în pandemie

Tratamentele inumane aveau la bază fundamentul că polițiștii care vânau trecători fără măști nu purtau, la rândul lor, măști de protecție, așa cum prevede legea.

„Prietenul meu le-a spus de mască, de ce nu poartă mască, după care un polițist în vârstă (Viorel Șeicaru -n.r.) a adresat injurii, și eu am adresat, am fost pus la pământ, mi-au pus cătușele, m-au băgat în mașină, mi-au pulverizat spray paralizant și mi-au închis ușile. După care m-au dus pe câmp. Mi s-au dat doi pumni în coaste, după care am fost pus la pământ, cu fața în jos, m-au bătut cu bastoanele”, a declarat Mihai Ghiorghe, cu doar câteva zile înainte de a fi găsit decedat.

Al doilea bărbat, care, de asemenea, a decedat după ce a dat declarații împotriva polițiștilor, spunea, luna trecută: „Mi-au pus cătușe, m-au pus pe bancheta din spate, mi-au dat cu spray în ochi, după care pe mine m-au dus undeva în Ferentari.”

”Infractori cu epoleți” în vizită la cei pe care i-au agresat

După ce au scăpat din mâinile ”infractorilor cu epoleți” de la Secția 16, a doua zi, victimele au sunat la 112. Acasă la aceștia au fost trimiși să intervină fix polițiștii de la Secția 16.

„La data de 01.09.2020, in jurul orei 21. 00, Secția 16 Poliție a fost sesizată prin apel 112 de către un bărbat cu privire la faptul că în noaptea de 31.08/01.09.2020, în jurul orei 01.00, în timp ce se afla cu prietenul său, pe o stradă din sectorul 4, în urma unor discuții contradictorii, ar fi fost agresați de poliție.

La adresa apelantului a fost îndrumat un echipaj de poliție al Secției 16. În locație se aflau ambii bărbați, care nu au dorit să se deplaseze la sediul subunității pentru a formula o sesizare.

La data de 02.09.2020 cei doi bărbați au fost conduși la sediul Secției 16 Poliție, de către polițiști ai Biroului Investigații Criminale, iar în urma discuțiilor aceștia au formulat sesizări scrise cu privire la faptul că în noaptea de 31.08/01.09.2020 ar fi fost agresați de polițiști”, a explicat Poliția Capitalei, despre tinerii care acum sunt la doi metri sub pământ.

Foto: Spynews