Afirmația care a uimit toată lumea sportivă. Rafael Nadal a recunoscut! „Nu vreau să continui cu acest scop”

Rafael Nadal a revenit pe teren în turneul de la Acapulco. Ibericul, clasat pe locul 5 ATP, s-a calificat, miercuri, în optimile turneului „ATP 500” de la Acapulco după victoria în două seturi cu Denis Kudla (100 ATP). Cu toate astea, tenismenul nu crede că se mai poate bucura de succesul din trecut. Problemele de sănătate și-au spus cuvântul.

În ianuarie 2022, Nadal a devenit jucătorul cu cele mai multe Grand Slamuri din istorie (21), dar sportivul nu mai crede că poate fi numărul 1 mondial. Tenismenul a mărturisit că starea sa de sănătate nu îi va permite să lupte cu toate forțele.

„Eu cred că este o altă epocă. Problemele mele fizice mă împiedică, din păcate, să pot încă spera să redevin numărul unu mondial.

M-am simţit uneori în poziţia de a fi numărul unu, dar condiţia mea fizică nu-mi mai permitea. Astăzi, obiectivele mele sunt diferite, nu vreau să continui cu acest scop, pentru că ar fi o greşeală să perseverez în asta.

Au trecut ani de când joc mai puţin. Sunt întrebat dacă voi reduce în continuare numărul apariţiilor mele, dar dacă aş face asta, atunci ar fi mai bine să părăsesc tenisul”, a declarat Rafael Nadal.

Rafa urmează să se dueleze pe teren cu Stefan Kozlov (130 ATP). Sportivul urma să îl aibă rival pe Reilly Opelka, dar acesta a renunțat la competiție din cauza problemelor medicale.

Averea impresionantă a lui Rafa Nadal

Rafael Nadal a câștigat la Australian Open un cec în valoare de 1,82 de milioane de euro şi 2.000 de puncte ATP. Celălalt judecător al finalei, Daniil Medvedev s-a bucurat de 996.500 de euro şi 1.200 de puncte ATP. Reușitele sale l-au ajutat să adune o avere netă de 198 de milioane de euro.

„Este grozav să câştig un alt titlu de Grand Slam în acest moment al carierei mele. Înseamnă mult şi ştiu că 21 este un număr special. Este o zi de neuitat. Nu voi spune niciodată «merit» pentru că mulţi oameni se luptă şi mulţi oameni merită. Dar chiar cred că starea mea de spirit este foarte pozitivă. În ultimele şase luni, m-am luptat mult pentru a reveni pe teren.

Am trecut prin momente foarte grele, am avut conversaţii foarte grele pentru că nu ştiam dacă mă pot întoarce în circuit. Aşa că mă simt onorat. Sunt norocos că am realizat încă o dată ceva grozav în cariera mea de tenis. Nu acord o mare importanţă dacă sunt sau nu cel mai bun din istorie. Sincer, azi nu-mi pasă deloc. Pentru mine, important este să mă bucur de seri ca asta. Asta înseamnă mult pentru mine. Mai mult decât să câştig al doilea meu Australian Open, mai mult decât orice”, a spus Rafael Nadal, după încheierea partidei.