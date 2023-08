Afecțiunea care a marcat-o toată viața pe Andreea Esca. A recunoscut în premieră

Vedeta de la Pro TV se bucură că românii o iubesc, însă bucuria ei este umbrită de faptul că a fost diagnosticată cu o boală din copilărie. are însă grijă să ascundă asta de fiecare dată când apare pe micile ecrane.

În perioada copilăriei, Esca a fost diagnosticată cu o afecțiune care a întristat-o mai ales pe mama ei. De când a intrat în televiziune, construindu-și o admirabilă carieră, vedeta nu a dorit să vorbească despre afecțiunea sa medicală. Totuși, anul trecut, știrista a dat câteva indicii despre boala care o supără.

La începutul anului 2022, Andreea Esca posta în mediul online o fotografie mai neobișnuită. Prezentatoarea apărea purtând în premieră ochelari de vedere. De remarcat că pe sticlă Andreea Esca nu a apărut în această ipostază.

Ulterior, știrista a mărturisit că încă din copilărie s-a confruntat cu miopia. Totuși. afecțiunea nu a descurajat-o. Mai mult, Andreea Esca a afirmat că atunci când era în școala generală adora ochelarii, spre deosebire de mama ei. A decis să o mintă nu vede prea bine doar pentru ca aceasta să îi cumpere o pereche de ochelari cu rame roz. Însă la scurt timp după simpatica minciună, vedeta a aflat că suferă de miopie.

În consecință Andreea Esca poartă de ani de zile ochelari de vedere. Pentru a nu exista obstacole între ea și telespectatorii Pro TV, preferă să poarte lentile de contact.

„Mamei mele nu i-au plăcut niciodată ochelarii. Eu, în schimb, când eram în gimnaziu, am reușit să o conving că nu vad bine la tablă doar ca să-mi ia niște ochelari cu rame roz???. Între timp am descoperit și o mică miopie care m-a însoțit toată viața. Si am rămas fan ochelari:) chiar dacă la jurnal port lentile de contact, ca să nu stea nimic intre noi:)”, declara Andreea Esca, potrivit Cancan.