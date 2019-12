Spre exemplu, în Montreal, Canada, o familie de români vinde celorlalți români diverse bunătăți. Cel mai bine se vând sarmalele la oală, cozonacii și varza murată. De fapt, varză murată vând cam tot anul. Iau semințe de varză de Buzău, o cultivă și apoi o pun la murat.

Un kilogram de varză murată egal 5-7 dolari canadieni, în funcție de moment, adică e mai scumpă de sărbători. Cozonacul care merge cel mai bine este cel cu nucă, se vinde la kil, 15 dolari. Cel cu rahat, merge și la 10 dolari. Uneori mai vând și mititei, dar a crescut și cererea la mujdei – 5 dolari casoleta. Totul se face în bucătăria gospodarilor, nu este un business, ci mai degrabă ”o ciupeală”. La zacuscă, pe listă, a avut 50 de clienți.

În Irlanda, tot cozonacii merg bine, dar majoritatea vin din țară, 15-20 de euro bucata. Cei cu ciocolată nu se vând sub 20 de euro, poate 25, dar nici un cozonac nu are sub 1, 5 kilograme. Produsele vin mai cu seamă din Moldova: Iași, Botoșani, Suceava. ”La 1, 6 kg de produs veți găsi 900 de grame de nucă”, se laudă o bucătăreasă din Botoșani.

Un alt anunț de pe Facebook spune așa: „Sunt Ana Maria din Monpellier și fac cozonaci pentru românii de aici. Ciocolată cu rahat sau doar rahat, cu mac și nucă”. Și se cumpără ca pâine caldă, ca să zicem așa…

În comuna Roșu de lângă București, Raluca a închis lista la 18 cozonaci pe zi. Îi coace în timp ce copiii ei dorm. Prețul? 50 de lei. Prietenii au ajutat-o să lucreze și noaptea, să fie siguri că vor avea toți parte. „În mod normal dau comandă de astăzi pentru mâine, dar sunt foarte aglomerată și nu știu cum să iau mai multe comenzi, să pot să le și susțin”. Comenzile se fac online, pe pagina de Facebook sau telefonic, pe Whatsapp.

În Colentina, mamaia Mia face cozonaci non stop de 10 zile. Vinde cam 15 pe zi, între 35 și 45 de lei bucata, în funcție de umplutură. Nucile și făina îi vin de la țară, nu dă bani pe ele, așa că face un ban frumos. ”Jumătate din bloc cumpără numai de la mine”, zice femeia. În timpul anului mai face și torturi, mucenici și prăjituri de casă.

