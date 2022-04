Afacerea Vaccinurilor. Ministrul Rafila vrea să creeze alianța țărilor europene împotriva Big Pharma

Alexandru Rafila luptă pentru o alianță a țărilor europene în lupta pe care dorește să o ducă pentru renunțarea la contractele pentru achiziționarea vaccinurilor anti-covid. Ministrul Sănătății a demarat deja procedurile, cu ajutorul Ministrului de Externe Bogdan Lucian Aurescu, de a identifica țările care doresc să facă parte din uniune. Board-ul alcătuit astfel ar putea anula contractele realizate în pandemie de achiziționare a vaccinurilor COVID-19. În cel mai rău caz, speră ministrul, le va renegocia în favoarea României.

Reamintim că până în prezent, circa două milioane de vaccinuri anti-COVID-19 au expirat, pagubele fiind estimate la 6 milioane de euro doar din acest lot. Mai mult, ministrul Rafila susține că „avem obligaţii contractuale de a mai cumpăra și alte loturi”.

Ne-am angajat să achiziționăm mai multe vaccinuri decât numărul de oameni

„Aceste obligaţii contractuale au avut două elemente, dacă vreţi, unul legat de poziţia şi negocierea realizată la nivelul Comisiei Europene cu principalii producători de vaccinuri, cantităţile contractate au depăşit mult populaţia Uniunii Europene şi fiecare stat membru a primit o cotă parte”, a transmis ministrul în cadrul conferinței menționate.

„Încercăm prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe să vedem dacă sunt şi alte ţări în această situaţie încât să avem o voce puternică la nivel european sau mai puternică la nivel european, să vedem care este posibilitatea declarată de renegociere a acestor contracte care să prevină risipa banilor publici”, a transmis ministrul Sănătăţii.

240 de milioane de vaccinuri expirate

Este incert însă cu cine vom renegocia, dacă România va avea ocazia. Contractele de achiziționare a dozelor este semnat de Comisia Europeană cu producătorii BioNTtech/Pfizer etc, iar România, la rândul său, a semnat contracte de angajament cu Comisa.

Totodată, o certitudine este că majoritatea țărilor europene traversează această situație, provocarea ministrului Rafila fiind de a găsi țări dispuse să ia atitudine într-un board lansat de România.

În Europa, peste 240 de milioane de doze au expirat de la începutul campaniei de vaccinare. (https://www.hindustantimes.com/india-news/240mn-covid-19-vaccine-doses-in-rich-nations-to-expire-by-march-101642099680780.html)

Potrivit Euractiv, Lituania – cu o populație de mai puțin de 3 milioane de locuitori, dar și Polonia, au distrus sute de mii de vaccinuri expirate

Michał Kuczmierowski, președintele Agenției Guvernamentale pentru Rezerve Strategice, declara, la finalul anului trecut, că interesul pentru vaccinare în rândul cetățenilor polonezi scade cu 40% în fiecare săptămână.

Nici Germania, Cehia sau Franța nu stau mai bine.

Le Monde semnalează un posibil dezastru ecologic

Publicația franceză Le Monde dezvăluie însă o realitate și mai sinistră a acestei risipe de resurse și bani publici.

În octombrie 2021, Nigeria a acceptat mai multe donații pentru un total de 2,6 milioane de doze de vaccin AstraZeneca, dintre care 500.000 din Franța, cu un termen de valabilitate rămas de doar patru până la șapte săptămâni.

„Nu am avut de ales decât să le acceptăm pentru că nu mai erau disponibile alte vaccinuri”, a declarat Faisal Shaibu, directorul Agenției Naționale de Dezvoltare din Nigeria.

La sosirea vaccinurilor, Agenția Națională a Medicamentelor a efectuat imediat o serie de teste „pentru a dovedi că aceste vaccinuri sunt de o calitate adecvată”, a declarat directorul său general, Mojisola Christianah Adeyeye. Loturile au fost eliberate între 19 și 21 de zile mai târziu și apoi expediate în întreaga țară.

Potrivit unui document consultat de Le Monde, doar 1,53 milioane de doze au putut fi utilizate în timpul alocat. Restul, mai mult de un milion de doze, au fost distruse la 22 decembrie 2021, aruncate cu buldozerul într-o groapă de gunoi în aer liber din Gosa, situată la aproximativ 10 kilometri de centrul orașului Abuja.

„Prin simpla îngropare a dozelor sub pământ există riscul de poluare a solului și a apelor subterane”, a declarat, pentru Le Monde, Laurent Wilmouth, directorul Cyclamed, asociație însărcinată cu eliminarea vaccinurilor Covid-19 expirate.

OMS dă vina pe abilitățile guvernatorilor europeni

„Pentru fiecare poveste despre o țară care nu a reușit să utilizeze toate dozele de vaccin înainte de a expira, există zeci de alte țări care folosesc vaccinurile foarte, foarte bine, doză cu doză”, a declarat purtătorul de cuvânt al OMS.

Una rece, alta caldă: statul a risipit bani, un medic investește în sănătate

Ministrul Rafila a vizitat mai multe unități spitalicești din Craiova, precum și Facultatea de Medicină din oraș. La conferința de presă organizată cu ocazia inaugurării unui centru de excelență în tratarea cancerului, ministrul Sănătății a comentat și problema dozelor de vaccin Covid expirate. Noul spital aflat în Craiova este privat. Însă niciun pacient nu va plăti bani din buzunar pentru a se trata în cadrul acestui centru. Există cadrul legislativ în acest sens, pus la punct săptămâna trecută de ministrul Rafila și Guvernul României.

Pe scurt, e vorba despre noul Centru de Oncologie Sfântul Nectarie, inaugurat de profesorul Michael Schenker- medic primar oncolog și Ramona Schenker, psiho-oncolog. Cei doi au găsit o formulă benefică pentru pacientul român: toate serviciile medicale, decontate prin CNAS.

“Este o investiție realizată 100% din bani privați. Am luat un credit în valoare de 6 milioane de euro din bancă și am construit ceea ce vedeți. Aveam nevoie de un astfel de spital. Din păcate din ce în ce mai mulți români suferă de cancer. Bolnavii nu vor plăti absolut nimic. Au gratuitate 100%. Pentru Centrul de Radioterapie am achiziționat aparate de ultimă generație, performante și fiabile. Acestea realizează cele mai moderne tipuri de iradiere IMR și ARC Rapid. În centru pot veni pacienți din toată țara!”, a spus conf. dr. Michael Schenker.

Centrul este construit pe o suprafață de 18.000 mp, din care pe 5.700 mp s-a construit spitalul, iar pe o suprafață de 2.800 mp este construit Centrul de Radioterapie.

Olguța Vasilescu: „Dr. Schenker a pus Craiova pe hartă”

La această conferință a fost prezentă și Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, care a lăudat munca și reușita medicului.

„Îl felicit pe Mike Schenker pentru că, iată, a pus Craiova pe harta României cu această investiție pe care a reușit să o facă. Aici nu este vorba doar de pereții unui spital sau de aparatura medicală, ci și despre cadrele medicale. Știm cu toții că Mike Schenker este un doctor căutat de toți românii. În ultima perioadă, sunt foarte mulți pacienți care se tratează la medicul Schenker. Sunt pacienți din toate județele țării și era necesară o astfel de investiție, nu doar pentru Craiova, ci pentru întreaga Românie”, a spus primarul Craiovei, Olguța Vasilescu.

Vorbele primarului nu au fost complimente gratuite, ci o realitate comentată și de Cezar Irimia, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România (FABC).

Renumit militant pentru drepturile pacienților, Irimia a spus că acest centru oncologic este vârful spitalelor oncologice din S-E Europei, întărind afirmația prin faptul că el a avut ocazia să viziteze unitățile medicale cu care a făcut comparația.