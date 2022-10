Afacerea afișului din Timișoara. Replica autoarei controversatei creații: „Au dorit să-l folosească în lupta politică locală”

Autoarea controversatului afiș care include un joc de cuvinte cu conotaţii obscene, amplasat în Piaţa Unirii din Timişoara a explicat care a fost mesajul pe care a dorit să-l transmită. Ana Petrovici a acuzat faptul că afișul său, pe care îl condideră o creație artistică, a fost folosit în lupta politică locală. Ea a arătat că de la momentul apariției acestui poster, a fost ținta mai multor atacuri atât în presa locală, cât și în social-media.

„De sâmbătă dimineață sunt atacată violent în presa locala timișoreană și în social media în urma afișării posterului meu din cadrul proiectului «On her side» al Asociației Culturale Contrasens. Sunt atacuri la persoană, sunt numită cu tot felul de apelative urâte și chiar apar instigări la violență asupra mea. Chiar și subprefectul de Timiș a reacționat disproporționat amenințând cu trimiterea în judecată pentru atac la ultraj contra bunelor moravuri”, a arătat Ana Petrovici.

Ea a precizat că nu a fost remunerate pentru afișul pe care l-a transmis și că singura cheltuială, a organizatorului, a fost cea cu printarea. Ana Petrovici a precizat că a participat la un concurs de afișe pe tema violenței împotriva femeii și a trimis trei propuneri. Autoarea afișului a explicat ce a dorit să exprime prin folosirea cuvintelor respective și ce mesaj a urmărit să transmită.

„Am folosit cuvântul Muiere și familia de cuvinte despărțite corect în silabe pentru a sublinia caracterul depreciativ la adresa femeii și NU am abordat etimologia cuvântului (din lat. Mulier) ci explicațiile din Dex: «Prostituată; depr. Femeie cu apucături urâte; cață; mahalagioaică, slobodă MUIÉRE, muieri, s.f. (Popular, uneori peiorativ)». Am scris familia de cuvinte din jurul cuvântului muiere (cuvinte explicate de către organizator pe pagina lor de Facebook) pe foi de tort pentru a arăta că aceste forme de exprimare au fost îndulcite de către societate pentru ca apoi să fie normalizate”, a explicat Ana Petrovici.

Motiv de luptă politică

Potrivit spuselor sale, folosirea acestui cuvânt vechi a avut rolul de a evidenția faptul că și în zilele acestea noțiunea de femeie poate fi folosită în sens negativ.

„Am folosit acest cuvânt vechi pentru a evidenția faptul că și în zilele noastre noțiunea de femeie poate fi folosită în sens negativ, un exemplu ar fi atunci când un bărbat este comparat cu o femeie ca modalitate de jignire social acceptată. Cei care au denaturat ideea afișului au dorit să-l folosească în lupta politică locală, expunându-mă la un val de violență fără precedent”, concluzionat Ana Petrovici.

Subprefectul amenință cu dosar penal

Afișul reclamat, realizat de Ana Petrovici face parte dintr-o expoziție care a fost amplasată în Piața Unirii din Timișoara. Posterul, care conține expresii considerate obscene de cei care îl contestă a stârnit numeroase reacții. Subprefectul județului, Ovidiu Drăgănescu a făcut referire la Codul Penal.

„Sper ca arta stradală să nu evolueze prea tare şi să ajungem, de ex., la palme date trecătorilor de către un «artist» care iarăşi ne va spune apoi că nu înţelegem arta. În legătură cu aşa-zisa operă de artă stradală din centrul Timişoarei, amintesc că în Codul penal, partea specială, Titlul VIII – Infracţiuni care aduc atigere unor relaţii privind convieţuirea socială este cuprins în Capitolul I – Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice. Articolul 373: Ultrajul contra bunelor moravuri”, a scris pe Facebook, subprefectul Ovidiu Drăgănescu.

Explicațiile organizatorilor expoziției

Organizatorii expoziţiei de la Timișoara au explicat care a fost mesajul pe care doresc să-l transmită și au precizat că expoziţia are o miză socială deoarece subiectul violenţei de gen.

„Expoziţia On Her Side/ De partea ei, produsă de Asociaţia Culturală Contrasens, este finanţată de Administraţia Fondului Cultural Naţional, Ministerul Culturii, Consiliul Judeţean Timiş şi Centrul de Proiecte Timişoara, pe concurs de proiecte 2022, are o miză socială şi dezbate subiectul violenţei de gen şi a ciclului de abuz asupra femeilor. Am lucrat în ateliere de pregătire cu peste 200 de femei care au experimentat violenţa.

Am susţinut prin proiect producţia a 31 lucrări noi de artă contemporană şi am susţinut 29 de artişti contemporani. Lucrările artiştilor îţi spun în faţă că se practică violenţa în varii feluri, că e vorba de multă violenţă în jurul nostru şi că există această problemă în societate, o societate în care multe femei victime se tem şi le e ruşine să vorbească despre acest subiect”, au au arătat organizatorii expoziției.