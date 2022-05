Un om de afaceri din Timișoara acuză primăria de dictatură. Decizia care pune bețe în roate patronilor de terase

Dan Dinu, un patron de hotel și restaurante din Timișoara a transmis un mesaj de nemulțumire pe contul de Facebook. Omul de afaceri reclamă o dispoziție a Primăriei Timișoara. Instituția condusă de Dominic Fritz reglementează activitatea teraselor din oraș, iar asta a declanșat obiecții serioase din partea patronilor.

Primăria Timișoara, acuzată de dictatură de un om de afaceri de pe Bega

„Dictatura din Timisoara !

As vrea sa vorbim astazi despre propunerea PMT vis a vis de functionarea teraselor de pe raza orasului (daca l mai putem numi oras) Timisoara.

Asa cum toti stim, industria HORECA joaca un rol important in viata unei comunitati. Daca si coroboram faptul ca Timisoara urmeaza sa fie anul viitor, capitala cultural europeana, cu atat mai mult.

In primul rand, propunerea de proiect care reglementeaza comertul stradal in ceea ce priveste terasele, mi se pare abuziva si de natura “politieneasca”:

– in primul rand, prin aceasta propunere, ne sunt transmise doar masurile restrictive, pecuniare si de limitare a dezvoltarii sanatoase ale industriei HORECA fara a fi cuprinse masuri care sa incurajeze aceasta industrie.

– Pentru prima data, PMT organizeaza pe langa spatiul public si spatiul privat, “violand” astfel una dintre valorile fundamentale ale democratiei si anume dreptul la proprietate privata

Se incearca anumite masuri, prin care se doreste falimentarea HORECA si distrugerea vietii sociale ale Timisorii:

– inchiderea teraselor( cu exceptia unor zone centrale din oras) la orele 22.00. Aceasta masura va duce la falimentarea teraselor din cartiere. Este foarte simplu de inteles, daca ne gandim la faptul ca in timpul verii, datorita caniculei, oamenii ies in oras in jurul orelor 21.00. Prin aceasta masura, oamenii vor migra catre centrul orasului unde terasele sunt deschise si afacerile de cartier vor falimenta din lipsa de clienti. Aceasta masura va duce catre migratia unor consumatori catre zonele centrale unde chiriile vor exploda datorita spatiilor limitate, aceste cresteri de chirii evidentiindu se in bonul fiscal al consumatorului.

– alimentarea cu curent electric nu va mai fi permisa din fata localurilor, ci va trebui sa existe o retea de sine statatoare, de unde vor trebui alimentate terasele. Personal consider ca PMT ar trebui sa creeze aceste sisteme de alimentare, ca tot vorbim de domeniul public”, a scris omul de afaceri în mesajul respectiv.

Decizia de-a interzice reclamele de pe umbrele

„Reclamele pe umbrele vor fi interzise. Ce nu intelege legiuitorul, este faptul ca majoritatea acestor umbrele sunt puse la dispozitie de catre furnizorii de bauturi. Aceste investitii exista deja, un astfel de lucru ducand la investitii inutile si foarte costisitoare pentru terase. In contrapartida, as propune ca PMT sa stearga reclamele de pe mijloacele de transport in comun, atat la sponsori cat si cele referitoare la institutia PMT. Si acesta e doar un exemplu. Nu vreau sa dezvolt problema in zona marketingului, ca aici PMT este repetenta si nu ar putea sa inteleaga acest capitol

– interzicerea jardinierelor pe terase. Acele jardiniere au rol peisagistic cat si creeaza intimitate si delimiteaza un spatiu. Aici ar trebui definit tipul de jardiniere, nu interzicerea lor.

– interzicerea muzicii pe terase, chiar si ambientala. Pai sa ii ia cineva pe frumosii nostri alesi si liberi ( aici ma refer la initiatorii proiectului) si sa i duca la o nunta fara muzica. Oamenii ies in oras la terase si revin la acele terase, nu pentru apa plata si pt cafeaua de la o terasa, ci pentru ambient si emotia pe care o traiesc acolo. Fara muzica, cele doua elemente dispar. Nu toti locuitorii orasului stau la terase cu castile in urechi.

– interzicerea muzicii la rece. Imaginati va ca mergeti la celebra berarie HB din Munchen si acolo nu veti intalni celebra orchestra care evolueaza acolo. Beraria functioneaza din 1598 si nici macar Hitler nu si a permis sa interzica muzica live de acolo. Fiecare oras are locurile lui in care performeaza muzica live. In Timisoara, aceste locuri se identifica cu Gradina Banateana, Beraria 700, Cina, etc. Evident ca trebuiesc reglementate, dar nu poti sa scoti muzica live sau la rece.

– O alta problema este inchiderea teraselor prin elemente de plexiglass sau sticla, in perioada rece. Pai stimati initiatori ai proiectului, aceste terase pot contribui in sezonul rece la bugetul local. Daca ele nu sunt protejate, PMT nu va incasa nimic. Dar aceste incasari sunt un fleac fata de amenzile istorice pt certificate verzi. Cand va mai plimbati prin Romania sau prin Europa, priviti pe strada si veti realiza ca acest gen de terase este prezent. Nu va mai burdusiti buzunarele cu bauturi din frigiderele hotelurilor si slapi de unica folsinta, ci priviti pe strada si veti intelege.

Ar mai fi multe de spus. Ca si concluzie, stimati domni, nu mai transformati acest oras superb intr o cloaca, mai ales in pragul anului 2023.

Ca turistii nu vor veni in Timisoara pentru cultura, pentru ca este inexistenta, tot din cauza voastra, ca ati reusit sa va impartiti bugetele pt firmele clientelare.

Inainte de a face propuneri legislative, debarasati va de frustarile personale si ganditi pentru oamenii normali ai acestui oras, care si doresc sa iasa la o terasa si sa nu fie batuti de vant si ploaie, asa cum unora va place.

Datorita voua, au inceput sa apara glume de genul: Timisoara e un Arad mai mare !!

Poate nu ati observat, dar mai nou Timisoara se remarca prin oameni care se sinucid. Incercati sa destindeti cetatenii, nu favorizati suicidul !

Concordia civium murus urbium !”, a mai precizat Dan Dinu