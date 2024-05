Economie Cea mai dulce afacere. Cum au reușit doi antreprenori să livreze fericire „aici sau la pachet” pentru clienții lor







În momentul în care intri într-o cofetărie, nu vei vedea niciodată oameni triști. În schimb, te vei bucura de o atmosferă plăcută, plină de pozitivitate, cu mirosuri îmbietoare și gusturi excepționale. Doar se spune că zahărul creează dependență, dar acest lucru nu trebuie să fie neapărat ceva negativ. Deserturile sunt parte din viața noastră de zi cu zi și semnifică mai mult decât ai crede. Este vorba de relaxare, emoții puternice, pofte și ...fericire. Sweet Evy este o afacere de familie care oferă clienților produse proaspete și de calitate, la un preț corect.

Dulcele merge mână în mână cu fericirea. Prăjiturile, torturile și alte deserturi nu lipsesc de la cele mai frumoase momente din viața noastră: de la zile de naștere, la nunți sau botezuri. Până la urmă, se spune că ciocolata vine la pachet cu hormonul fericirii. Astfel, pofta de „ceva dulce” este o constantă în viața noastră, de care mulți nu își dau seama. Corina Bratcoveanu, proprietara Sweet Evy, ne-a povestit cum este viața printre rețete și prăjituri, dar și cum gestionează o afacere care livrează fericire „aici sau la pachet” pentru clienții săi, conform Infofinanciar .

De la panificație la cofetărie

O afacere de familie vine cu multe beneficii. Ai alături de tine oamenii dragi, care mereu te vor susține în drumul pe care dorești să-l parcurgi. Acesta a fost și cazul Corinei Bratcoveanu, proprietara Cofetăriei Sweet Evy. Absolventă a Facultății de Științe Politice, aceasta a intrat în lumea afacerilor la doar 22 de ani, alături de soțul ei. Cei doi au pus pe picioare prima afacere: o fabrică de pâine. Dar, după șase ani, au realizat că stresul îi lua cu asalt. Domeniul panificației, mai ales că vorbim de producție, era foarte solicitant. Astfel, cei doi au decis să ia o pauză, iar viața i-a îndreptat spre un domeniu mai dulce.

În fiecare zi ne lovim de diferite oportunități care ne pot schimba cursul vieții. Așa a ajuns și Corina să ia contact cu lumea cofetăriilor. Nu avea cunoștințe în domeniu, iar începutul a fost unul greu și anevoios, mai ales că trecerea de la panificație la cofetărie este una destul de abruptă.

„A venit această oportunitate de a cumpăra clădirea în care este acum laboratorul. Am reușit să o cumpărăm și uite așa am început să activez într-un domeniu pe care nu îl cunoșteam deloc. M-am gândit că venim tot din domeniul producției și nu va fi atât de greu. Numai că, de la 3-4 ingrediente, am ajuns la 100-150 de ingrediente și aici a fost foarte greu. Practic, nu cunoșteam nimic, iar persoana care a avut laboratorul îl închisese cu mult timp înainte. Totul era în paragină” a spus Corina Bratcoveanu.

Perfecționare în arta ciocolatei

Formarea unei echipe este un lucru greu atunci când dai startul unei afaceri. Ai nevoie de oameni pe care te poți baza și care îți vor fi alături. Sweet Evy a pornit doar cu trei angajați. Corina a deschis afacerea cu doi lucrători de la fabrica de pâine, dar niciunul nu știa cu ce „se mănâncă” cofetăria. După lungi căutări, a reușit să angajeze un cofetar cu experiență, de la care Corina a învățat multe despre rețete, ingrediente și arta cofetăriei. A pornit cu doar câțiva oameni, iar acum echipa este formată din 18 angajați. Cofetăria Sweet Evy face parte din viețile românilor de peste 10 ani.

Proprietara cofetăriei a vrut să se perfecționeze, pentru a înțelege cât mai bine tot ce ține de texturi, gusturi și pasiune în bucătărie. „Am încercat să mă perfecționez, am citit foarte mult, am mers la demonstrații. Astfel, am început să simt ciocolata, să înțeleg ce înseamnă o masă de cacao, un unt de cacao. Am început să învăț ce înseamnă o cremă, de unde i se dă tot ce înseamnă fluiditate, tot ce înseamnă stabilitate. Au trecut ani până le-am învățat pe toate și am reușit să cresc odată cu afacerea” a spus Corina Bratcoveanu.

Afacere de familie, de la mic la mare

Într-o afacere de familie este implicată toată lumea, de la mic mai mare. Numele business-ului vine de la Evelyn, fiica soților Bratcoveanu, care împărtășește pasiunea părinților pentru prăjituri. Evy, așa cum o alintă toată lumea, își petrece momentele în care nu este la școală în cofetărie. La doar 13 ani, adoră să stea în laborator alături de cofetar și se implică în toate procesele afacerii.

„ În perioadele de sărbători, suntem foarte aglomerați și muncim cu efectiv maxim. Toată familia vine să ajute și fiecare face ceva. Iar Evy este cea mai implicată și chiar îi place să facă asta. Decorează torturi alături de cofetar, pune prăjituri în vitrină, vinde, vorbește cu clienții pentru a menține o relație cât mai apropiată, ia comenzi de torturi, înțelege și știe deja absolut tot, de la creme la blaturi” a spus Corina.

Tendințe pe piață în 2024

Potrivit expertului, românii sunt în căutare de produse tradiționale. În materie de vânzări, tot eclerul și amandina sunt vedetele. Dar, mulți oameni aleg să încerce și lucruri mai inovative, precum eclerul cu fistic, cu inserții de caramel și multe altele. La nivel de evenimente, totul se rezumă la candy bar, care a devenit un „must have” în 2024. Tendința este ca acesta să fie cât mai colorat și divers, pentru a atrage ochii pofticioșilor. Totuși, din punct de vedere al torturilor, direcția este total opusă.

„Cei mai mulți aleg ca tortul să fie cât mai simplist. În momentul acesta, tendința este pe simplu, aceeași culoare sau chiar torturile „naked” cum le spunem noi. Practic, se vede blatul, se vede crema și așa puțin neglijent, dar în același timp cu gust, încerci să îi dai o textură și o unitate, ori prin fructe ori cu anumite creme” a explicat Corina.

Produse proaspete la un preț corect

Sweet Evy are propriul laborator în spatele cofetăriei. Acest lucru reprezintă un mare avantaj pentru că, în acest fel, reușesc să ofere clienților produse proaspete și de calitate. Astfel, succesul afacerii a adus în prim plan o nouă realizare. Anul trecut au reușit să-și dezvolte afacerea și să extindă spațiul în care activau.

„În iulie anul trecut am reușit să achiziționăm un spațiul de 70 m² și să-l refacem complet, la fel și în cazul laboratorului. Este o realizare de la un spațiu de 20 m² în care intrau doar câțiva oameni și alții stăteau foarte mult afară, poate în ploaie, poate în frig. Mă gândeam că unii stau 40 de minute la coadă, în ploaie sau vânt, dar nu aveam ce să facem, pentru că nu ne permitea spațiul. Acum avem loc pentru toată lumea. S-a realizat visul, cumva mi l-am îndeplinit” a spus Corina Bratcoveanu.

Proprietara afacerii a explicat că își construiește business-ul după un principiu clar: produse de calitate la prețul corect. „Nu încercăm să ne îmbogățim de pe o zi pe alta pe alta. Alții pun un adaos de 1.000 % și vând produsele vechi, pentru că oamenii nu își permit să cumpere atât de mult. O amandină la noi costă, în momentul acesta, 5,5 lei. Este făcută tradițional și este prăjitura care se vinde cel mai bine dintre toate. Această amandină o găsim la prețuri diferite. Sunt multe alte cofetării care o vând la 20-25 de lei. Nu pun altceva în ea, este aceeași amandină” a explicat proprietara Sweet Evy.

Provocări la nivelul pieței

Începutul acestui an a adus multe provocări pentru mediul de afaceri. În cazul cofetăriei, aceștia s-au confruntat cu o creștere a TVA-ului de la 9 la 19%. „Legea privind TVA-ul în domeniul produselor zaharoase este destul de greu de aplicat. Cert este că tu vinzi clientului final cu 19 % și, automat, asta a dus la o creștere de preț” a spus proprietara cofetăriei.

Totuși, schimbările la nivel legislativ nu i-au împiedicat din dorința de a oferi prețuri bune clienților. „Noi am pornit în 2014 cu prețuri de la 2,9 lei. Cred că eram singura cofetărie din tot Bucureștiul în care găseai un astfel de preț pentru o prăjitură. Ne ajută foarte mult faptul că suntem proprietari pe aceste spații. Nu depindem de nimeni altcineva, nu plătim chirii și, cumva, asta ne ajută să tragem în jos puțin prețul” a explicat Corina Bratcoveanu.

Cofetarii, greu de găsit

O problemă care a afectat extrem de tare multe domenii de activitate este lipsa forței de muncă. Pentru mulți angajatori este foarte greu de găsit oameni calificați. Potrivit Corinei, în domeniul ei, nu mai sunt destui cofetari pentru a acoperi nevoile afacerilor.

„Oamenii buni au plecat în afara României. Cred că 50 % dintre cei rămași pe piața românească în forța de muncă nu au noțiunea responsabilității. Acum vin la muncă, mâine nu mai vin. Nu poți să-ți permiți lucrul acesta într-o producție. Cei care fac școala de cofetari sunt foarte puțini. Noi încercăm pe cei pe care îi avem să-i perfecționăm prin cursuri. Dacă o să vă uitați atent în momentul în care mergeți pe stradă, cred că 7 din 10 cofetării au un anunț, dacă nu în geam, atunci pe online, în care spun că sunt în căutare de cofetari” a spus Corina Bratcoveanu.

Mereu în creștere

De la începutul business-ului, Cofetăria Sweet Evy este mereu în creștere. Anul 2023 a adus o cifră de afaceri de peste 3 milioane de lei. De asemenea, în raport cu numerele din 2022, vorbim de o creștere de aproximativ 10%. Iar acest ritm ascendent este în continuare menținut. S-a înregistrat o creștere de 66% în 2023 față de 2021.„ În acești 10 ani am mers doar în creștere, pentru ca am făcut o investiție care ne-a adus doar lucruri bune” a spus proprietara Cofetăriei Sweet Evy.