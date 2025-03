Aeroportul Heathrow din Londra, închis. Haosul se prelungește și în weekend

Aeroportul Heathrow a fost închis în urma unui incendiu de proporții la o stație electrică. Se estimează că peste 1.300 de zboruri vor fi afectate din cauza acestui incident.

Aeroportul Heathrow din Londra va fi închis pe parcursul întregii zile de vineri, generând haos în călătoriile internaționale, din cauza incendiului care a dus la o întrerupere semnificativă a alimentării cu energie și a lăsat mii de gospodării fără electricitate.

Pasagerii sunt sfătuiți să evite deplasarea către aeroport. Între timp, aproximativ 150 de persoane au fost evacuate din casele situate în apropierea incendiului. Peste 1.300 de sosiri și plecări estimate pentru această zi ar putea fi afectate.

Cel puțin 1.357 de zboruri au fost deja anulate, deviate sau întârziate. Unele avioane deja în drum Londra au reușit să aterizeze pe alte aeroporturi din Marea Britanie. Dar zeci de zboruri au fost deviate către Amsterdam, Frankfurt, Lyon și alte orașe europene.

Peste 16.300 de case din vestul Londrei suferă, de asemenea, de pene de curent, în timp ce incendiul de la substația electrică continuă să facă ravagii. a luat foc stația electrică a aeroportului. Aeroportul va fi toată ziua închis. Aproximativ 200.000 de oameni călătoresc prin Heathrow în fiecare zi, iar haosul de la închiderea de astăzi este de așteptat să aibă efecte în weekend.

🚨Just in: London Heathrow Airport will be closed all day tomorrow due to a significant power outage caused by a fire at a nearby electrical substation

“We expect significant disruption over the coming days and passengers should not travel to the airport under any circumstances” pic.twitter.com/LpeBVM6Hws

