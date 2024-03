Avion Tarom cu destinația Chișinău, întors din drum după ce a fost lovit un fulger

Echipajul unui avion Tarom care efectua un zbor pe ruta București - Chișinău a revenit de urgență pe Aeroportul „Henri Coandă” din București, după ce aeronava ar fi fost lovită de un fulger.

După decolarea de la Aeroportul din București, zborul RO209 a fost nevoit să se întoarcă după ce ar fi fost lovit de un fulger. Această informație a fost raportată în premieră de Bordingpass.

Datele disponibile pe site-urile de monitorizare a zborurilor indică faptul că aeronava, un Boeing 737-82R, a aterizat în siguranță pe Otopeni la ora 23.25.

Ulterior, pasagerii zborului Tarom au fost reprogramați pentru un alt avion, un Boeing 737-700NG. Aeronava a decolat de la Aeroportul Otopeni în jurul orei 00.30.

Impactul avioanelor de fulgere în timpul zborului este relativ comun, însă acestea sunt proiectate să reziste la astfel de incidente fără a suferi daune semnificative. Structura avioanelor comerciale este concepută să facă față fulgerelor, fiind dotate cu măsuri de siguranță specifice.

De exemplu, multe aeronave sunt prevăzute cu conductori de electricitate pe exteriorul lor. De asemenea, componentele critice sunt protejate împotriva interferențelor electromagnetice.

În plus, cabinele sunt construite cu standarde stricte de siguranță pentru a proteja pasagerii în situații neprevăzute, potrivit Mediafax.

În primele zile ale lunii martie, un bărbat care observa avioanele la Aeroportul Internațional Vancouver a capturat momentul în care o aeronavă a fost lovită de un fulger, imediat după decolare.

Cele mai multe avioane sunt lovite de fulger cel puțin o dată pe an, potrivit Serviciului Național de Meteorologie. Însă, un astfel de incident este surprins rar într-o filmare, relatează Business Insider.

