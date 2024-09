Monden Adriana Trandafir, adevărul despre nunta fiului său: A fost o mare mizerie







Adriana Trandafir a venit cu explicații după ce s-a spus că nu dorit să meargă la nunta fiului său, așa că a decis să spună adevărul despre tot ceea ce s-a întâmplat.

Adriana Trandafir, adevărul despre nunta fiului său

Adriana Trandafir este mama a doi copii, un băiat și o fată, Maria Speranța și Ștefan, avocat și profesor la Facultatea de Drept. Mai trebuie spus că cei doi au avut o relație mai aparte deoarece Ștefan a crescut departe de actriță în copilărie deoarece a divorţat de tatăl lui și instanța a decis ca Ștefan, care avea șapte ani la vremea respectivă, să rămână în grija tatălui.

Zvonul că Adriana Trandafir nu a mers la nunta lui Ștefan au plecat de la o declarație a actriței în care a spus nu va putea ajunge la cununia fiului său motivând că are un proiect profesional în desfășurare.

Adriana Trandafir, adevărul despre nunta fiului său. Sursa foto: Facebook

Actrița: Am fost soacră mare!

Fiul Adrianei Trandafir, Ștefan, s-a căsătorit recent, dar în presa mondenă s-a scris că nu va ajunge la nuntă, iar acest lucru a deranjat-o foarte mult regretând faptul că jurnaliștii nu au sunat-o pentru a afla care a fost, de fapt, adevărul.

Adriana Trandafir a reacționat dur spunând că „a fost o mare mizerie...a fost o informație, o vorbă spusă într-un context care apoi a fost preluată fără să fie informată direct de la sursă”.

Actrița le reproșează jurnaliștilor că nu au sunat-o deoare „eu am spus un lucru, dar s-a interpretat. Am fost soacră mare! Am făcut și o poezie. A fost o mare mizerie, dar nici nu mă mai agăț de toate prostiile” și, mai spune ea, „dacă nu privești în sus, nu ai cum să vezi curcubeul”.

Adriana Trandafir și Maria Speranța. Sursa foto: Facebook

Adriana Trandafir regretă că nu a avut mai mulți copii

Actrița a mai dezvăluit că are o relație minunată cu copiii ei, dar și-ar fi dorit să aibă mai mulți. Este unul dintre marile sale regrete, dar se consolează cu faptul că are o fată și un băiat realizați iar acum așteaptă să vină nepoții.

Adriana Trandafir este conștientă de faptul că nu a fost o mamă perfectă datorită profesiei sale. Regretă, de asemenea, că nu a putut să fie „tot timpul lângă ei”, dar, promite ea, va fi „o bunică excepțională” și abia așteptă să se întâmple. Mai mult, actrița a mai spus jurnaliștilor de la cancan.ro., că abia așteaptă să vadă și copiii „cum este să aibă copii”.