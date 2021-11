Adriana Trandafir, în moarte clinică: „M-am desprins din mine. Auzeam cum m-au declarat moartă”

Actrița a dezvăluit că la vârsta de 33 de ani a suferit un șoc anafilactic, iar totul s-a întâmplat sub privirile șocate ale unei prietene pe care nu o mai văzuse de foarte mulți ani. Vedeta susține că în momentul acela sufletul i-a ieșit din corp și era foarte uimită de tot ce se întâmplă.

Adriana Trandafir a vorbit despre un moment extrem de sensibil pe care le-a trăit cu ceva ani în urmă. Mai precis, concurenta de pe Drumul Împăraților a povestit că a fost în moarte clinică.

Adriana Trandafir, despre ce i s-a întâmplat când era în moarte clinică

Adriana Trandafir a povestit despre acel moment crucial din viaţa sa. Internată în spital, la momentul respectiv, medicii sub supravegherea cărora se afla au declarat-o moartă. Actrița a povestit că deși sufletul îi era ieșit din trup, putea auzi și vedea tot ce se întâmplă în jurul ei.

„În primul rând, m-a făcut să înțeleg că i se poate întâmpla oricui și oricând. Mie nu-mi mai e frică de moarte. Trecerea de aici dincolo și cât am stat acolo Sus pentru mine a fost poate cea mai armonioasă perioadă. Revenirea a fost dureroasă. Nu mi-a plăcut că am revenit, pentru că am ieșit din lumea aia bună”, a spus artista.

Şi continuă: „Îmi amintesc că am trecut frumosul tunel până Sus și am auzit vocea caldă a lui Dumnezeu. Pluteam deasupra mea și auzeam și vedeam tot. Dincolo a fost foarte bine”, a mai spus actrița.

Adriana Trandafir îi vedea pe medicii din jur cum făceau eforturi s-o readuce la viață

„Într-un an de ziua mea am avut o moarte clinică. A fost un moment foarte greu. M-am desprins din mine și am văzut tot ce s-a întâmplat dar toți avem un înger păzitor și era de gardă o doamnă doctor Petre, care a spus: e moartă. M-a declarat moartă și s-a uitat pe fișe și a spus: astăzi e ziua ei, nu poate să moară fata asta” și atunci a făcut tot posibilul din lume, pentru că am văzut ce a făcut pentru mine, după ceva timp, m-au readus la viață.”, a povestit în lacrimi Adriana Trandafir în cadrul emisiunii „Asia Express” la Antena 1.

Despre cel mai mare regret al său: Adriana Trandafir și-a propus atunci ca în fiecare an de ziua sa să viziteze pe medicul care a salvat-o. Dar, din nefericire, acest lucru nu s-a întâmplat niciodată, lucru pe care Adriana Trandafir îl regretă astăzi.