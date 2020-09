Mai multe persoane susțin că au vorbit cu o Putere Superioară după ce au ajuns aproape de moarte, iar o femeie pe nume Leslie crede că este una dintre ele. În urma unei bătălii cu o pneumonie, Leslie a fost declarată clinic moartă.

Înainte de a reveni la viață, Leslie crede că i s-a arătat viața de apoi în care i-a vorbit Puterea Divină

Așa a spus Leslie pe site-ul Fundației de Cercetare Near Death Experience: „Tocmai am încetat să respir și am simțit imediat o senzație de furnicături care a început de sus de la cap și mi-a mers încet prin tot corpul până la degetele de la picioare”.

„Odată ce s-a oprit acea senzaţie mi-am dat seama că plutesc chiar deasupra corpului meu, cu fața spre tavan. Camera era plină de o lumină moale, strălucitoare”. „Apoi s-a aprins lampa de pe tavan. Eram foarte curioasă și voiam să plutesc și să o privesc”. „După ce am plutit până în tavan și am privit lampa, m-am întors și am privit corpul. Chiar nu am simțit nicio emoție pentru corpul meu”.

„De fapt, am fost foarte calmă și am simțit un profund sentiment de pace cu tot ceea ce se întâmpla. Atunci am simțit prezența unei ființe în cameră cu mine”. „Nu puteam vedea o prezență masculină. Mi-a vorbit telepatic și m-a întrebat dacă vreau să rămân sau să plec. I-am spus că sunt încă tânără și că am vrut mereu să rămân”.

Dintr-o dată, Leslie a spus că s-a întors în corp, dar acum crede că „toate religiile sunt greșite”

Ea a declarat: „Acum este foarte simplu pentru mine. Există un Dumnezeu și o viață de apoi. Când mă uit la religie, am impresia că au totul greșit. Am fost învățată să mă tem de Dumnezeu (să fac ce este bine altfel mă duc în iad). După experiența mea, am văzut religia ca pe un instrument de manipulare. Acum îl văd pe Dumnezeu ca pe o dragoste pură, pace…”.

Ce spun oamenii de ştiinţă despre acest caz

Oamenii de știință cred că există o explicație naturală pentru viziuni precum cele ale lui Leslie, doctorul Sam Parnia afirmând că a vedea oameni nu este o dovadă a vieții de apoi, ci mai probabil creierul se scanează în sine, chiar și ca tehnică de supraviețuire.

El a spus: „Oamenii descriu că văd o lumină strălucitoare, caldă și primitoare care îi atrage pe oameni spre ea. Ei descriu sentimentul de a-i revedea pe cei dragi decedați, de parcă ar fi venit să-i întâmpine”.

„Spun adesea că nu au vrut să se întoarcă în multe cazuri, este atât de confortabil și este ca un magnet care îi atrage, încât nu vor să se întoarcă. Mulți oameni descriu un sentiment de separare de ei înșiși și văd doctori și asistenți medicali care îi resuscitează”, a explicat doctorul potrivit Express.