Justiția, îngenuncheată de politicieni cu gânduri obscure. Dezvăluirile care vor cutremura întreaga societate: „Dosarele erau încropite cu pistolul la cingătoare!”

Președintele Tribunalului Timiș, judecătoarea Adriana Stoicescu, a realizat o analiză asupra modului în care dosarele penale au devenit instrumente utilizate de politicieni pentru a scăpa de adversari.





Judecătoarea Adriana Stoicescu a afirmat că transformarea dosarului penal în armă electorală a fost cea mai cruntă palmă dată justiției, iar pactul semnat zilele trecute la Cotroceni nu şterge urmele abuzurilor din Justiţie.

„Nici popoarele migratoare şi nici dezastrele naturale nu ar putea să îngenuncheze mirobolantul popor român. Dar prostia şi nesimţirea sunt pe cale să o facă. În cei 30 de ani trecuţi de la uriaşa efervescenţă şi revărsare de speranţă, constatăm, cei câţiva care ne mai amintim, că din simbolurile Revoluţiei au rămas doar primii nuri etalaţi pe marile ecrane, cei ai Loredanei…

În rest, ne-am căptuşit, la început, cu eşaloanele 2 şi 3 ale puterii comuniste şi ale aparent defunctei securităţi; apoi cu fii şi fiicele marilor nomenclaturişti şi miliţieni. Azi, cred că a venit rândul nepoţilor de fii sau fraţi să ne arate calea luminoasă. În cei 30 de ani de aer democratic şi libertate deplină, dar prost înțeleasă, justiţia a fost singura constantă a apetenţei pentru îngenuncheat a politicului.

Privită mult timp cu un cuviincios respect de oamenii simpli, pentru politicienii de toate culorile justiţia nu a fost altceva decât o sursă de sloganuri, menite să atragă poporul la vot. Nimeni nu a făcut rabat de la a se folosi de justiție pentru a-și asigura electoratul de bunele sale intenții.

De la lupta cu greaua moștenire a comunismului, trecând pe la implementarea democrației românești de tip struțo cămilă, culminând cu lupta anticorupție, toate partidele au visat să dețină controlul judecătorilor.

Nu pentru că își doreau cu adevărat o justiție independentă și nici pentru că le păsa, ci pentru că, la un moment dat, și-au dat seama că așa ar putea scăpa elegant de adversarii politici. Transformarea dosarului penal în armă electorală a fost cea mai cruntă palmă dată justiției, la care am achiesat tăcuți. Sub oblăduirea marilor puteri, care nu au înțeles sau nu au vrut să înțeleagă ce se întâmplă, am contribuit la batjocorirea ideii de dreptate.

Aruncarea în derizoriu a regulilor, sacrificarea legii în favoarea drepturilor infractorilor, permanenta ridiculizare a oamenilor legii, culminând cu apatia care ne cuprinde deja când aflăm că a mai fost unul ucis, vor dinamita în curând ultima urmă de respect față de justiție.

Niciun pact pe care îl încheiați, preocupați și îngrijorați pentru independența noastră, dar atât de zâmbitori, nu va reuși să șteargă urmele abuzurilor comise în numele unei pseudo dreptăți.

