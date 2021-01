Fostul deputat PNL Adriana Săftoiu a fost numită în funcția de consilier de imagine al directorului CFR SA, Ion Pintea. Informația a fost prezentată de publicația Club Feroviar și confirmată de directorul CFR SA.

„Mă voi ocupa de comunicare, promovare, imagine. Eu am mai colaborat cu CFR în urmă cu un an și jumătate, când i-am ajutat pe partea de înnoire a parcului de vagoane. A fost o campanie derulată de CFR Călători și CFR Infrastructură. Așadar, am mai lucrat cu ei, iar acum propunerea a venit din partea lor”, a declarat Adriana Săftoiu, conform Club Feroviar.

Potrivit sursei citate, ea a început noul serviciu în primele zile ale acestei luni și va primi un salariu de aproximativ 6.000 de lei. La acesta se vor adăuga și bonuri de masă

PNL nu a mai pus-o pe listă

Fostul deputat Adriana Săftoiu a revenit la cariera de consilier de comunicare după ce și-a încheiat mandatul de parlamentar. Ea nu a mai fost inclusă pe listele PNL pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020.

Fostul deputat liberal este cunoscută pentru ieșirile sale critice la adresa conducerii partidului și a acțiunilor acesteia. Nu puține au fost situațiile în care Adriana Săftoiu a intrat în conflict cu Ludovic Orban și cu alți colegi de-ai săi.

Adriana Săftoiu, consilier de imagine

Adriana Săftoiu a lucrat ca ziaristă, iar de-a lungul timpului a mai deținut funcția de consilier prezidențial. O bună perioadă de timp a fost și purtător de cuvânt al președintelui Traian Băsescu. Ea a colaborat cu Băsescu încă de la finalul anilor 90, când a ocupat portofoliul de ministru al Transporturilor. Adriana Săftoiu a fost consilieră a ministrului Transporturilor.

După ce Traian Băsescu a fost ales președinte al României, ea a lucrat la Palatul Cotroceni ca purtător de cuvânt și consilier prezidențial. În mandatul lui Traian Băsescu, fostul ei soț, Claudiu Săftoiu, a fost numit la conducerea Serviciului de Informații Externe.