Adriana Bahmuțeanu a fost operată de urgenţă

Adriana Bahmuțeanu a suferit o intervenție chirurgicală la verice care o tot deranjează de câțiva ani. Vedeta a vorbit deschis despre această problemă și a spus ce crede ea că a declanșat totul. Adriana a fost implicată direct în campania electorală pentru alegerile locale și se pare că asta a pus capac.

Vedeta a declarat pentru Wowbiz că, în timpul campaniei, a mers câte 20 de kilometri pe zi, pentru că a vrut să fie cât mai aproape de alegători. Vedeta crede că această dorință a costat-o scump, pentru că picioarele i s-au umflat atât de tare încât a trebuit să fie operată.

„În campanie am mers câte 20 de kilometri pe zi, 10 dimineața și 10 seara. Nu am vrut să fac campanie electorală din mașină, am preferat să merg între oameni, pentru că asta cred că trebuie să facă orice politician. Însă lucrul ăsta m-a costat scump. Picioarele s-au umflat, am dureri mari, așa că a trebuit să mă programez pentru operație. Ar fi trebuit să mă operez de mai multă vreme, însă mi-a fost frică”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.

În trecut, Adriana a mai avut o tentativă de a merge la operație, însă aceasta a eșuat. Vedeta a candidat, fără succes însă, pentru funcția de primar la Primăria Sectorului 1 al Capitalei