Economie Tranzacție majoră pe piața bancară. Italienii vor prelua una din băncile importante din România







O tranzacție majoră pe piața bancară din România a fost autorizată recent de Consiliul Concurenției. Astfel, Intesa Sanpaolo SpA va prelua First Bank SA. Grupul Intesa operează pe piața din România prin intermediul subsidiarei Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA.

First Bank SA este prezentă pe piața bancară din România prin 40 de sucursale și oferă servicii financiar0bancare și de credit pentru entitățile juridice sau pentru persoanele fizice. Consiliul Concurenței a constatat că tranzacție între Intesa Sanpaolo SpA și First Bank nu re reprezintă un impediment pentru piața românească.

Decizia finală ar urma să fie publicată pe site-ul autorității naționale de concurență, după ce sunt îndeplinite toate procedurile necesare. First Bank livrează servicii financiare în special către clienții de retail, IMM-uri sau mari companii.

JC Flowers a achiziționat First Bank de la Piraeus Bank în 2018. În luna ianuarie a acestui an, portalul Bloomberg a anunțat că JC Flowers vrea să scape de First Bank. Primele discuții le-au avut cu UniCredit SpA, însă acordul s-a lăsat așteptat.

„O achiziţie ar trebui să aducă sinergii, să fie compatibilă cu modelul nostru”

Intesa SanPaolo SpA, comania mamă a Bancii Comerciale Intesa Sanpaolo România SA, are ca obiectiv dezvoltarea în regiunile europene și în zona Mării Mediterane, tocmai pentru a-și consolida unele dintre activitățile de bază.

„În timp ce ne concentrăm pe o creştere organică, banca este pregătită să beneficieze de oportunităţile externe de creştere care ar putea apărea. O achiziţie ar trebui să aducă sinergii, să fie compatibilă cu modelul nostru de afaceri şi să fie realizată la valoarea corectă - condiţii pe care nu le vedem în acest moment", a declarat pentru Bloomberg Marco Elio Rottigni, şeful Diviziei de Bănci Subsidiare Internaţionale a Intesa (ISBD).

ISBD urmărește să-și exindă cota pe piețele unde este deja prezentă prin achiziții mai mici și prin extinderea activităților de investiții bacare.

Intesa deservește 7 milioane de clienți

„Vrem să avem o poziţie mai puternică în ţările din CEE (Europa centrală şi de Est) unde suntem deja puternici. De asemenea, am putea lua în considerare extinderea în ţări situate în jurul Mării Mediterane, unde companiile italiene au relaţii solide de afaceri. Intesa va continua să se concentreze pe sprijinirea extinderii externe a companiilor italiene", a adăugat Marco Elio Rottigni.

ISBD are filiale în trei continente, prin 11 bănci comerciale prezent în Egipt și Europa Centrală și de Est. Totodată, Intesa deservește șapte milioane de clienți, potrivit stiripesurse.ro.