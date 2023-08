First Bank România vă trimite în Hawaii! Puteți câștiga o vacanță exotică și bani deschizând un depozit bancar

First Bank România a lansat recent pe piață un nou produs bancar inovator – depozitul FREEDOM First Bank. Ionuț Encescu, Director de Produse și Hub de Inovație Digitală în cadrul First Bank România, ne-a prezentat care sunt principalele avantaje oferite de depozitul FREEDOM și ce beneficii au românii care participă la Campanie.