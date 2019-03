Adrian Țuțuianu, Pro România: „Laura Codruța Koveși a adus deservicii majore sistemului judiciar. Culege ce a semănat”

Vicepreședintele Pro România, Adrian Țuțuianu, recunoaște că nu a agreat-o niciodată pe Laura Codruța Koveși, considerând-o vinovată de abuzurile pe care le-ar fi girat prin modul în care a condus DNA. De aceea, Țuțuianu sugerează că inculparea Laurei Codruța Koveși în aceste zile nu are nicio legătură cu candidatura ei la șefia Parchetului European





Adrian Țuțuianu, vicepreședintele Pro România, a declarat, într-o conferință de presă, la Constanța, că Laura Codruța Koveși a adus deservicii majore sistemului judiciar din România.” Nu am agreat niciodată personajul. Cred că a făcut deservicii majore sistemului judiciar din România prin modul în care a gestionat instituția ca atare. Eu nu vreau să intru nici pe teza aia că au fost numai abuzuri, dar nici nu vreau să ne facem că nu vedem ce s-a întâmplat la DNA în acești ani. Sunt oameni care au avut probleme, sunt protocoale care au încălcat legea, sunt oameni ale căror drepturi au fost încălcate”, a ținut să precizeze vicepreședintele Pro România.

Iar ceea ce s-a întâmplat la unele unități de parchet din DNA, cazul Ploiești, sau cazul Oradea sau, mai nou, la Brașov, Adrian Țuțuianu susține că “sunt lucruri care pot fi imputate direct Laurei Codruța Koveși pentru că dânsa conducea, gestiona, administra acest parchet special”, sugerând că ceea ce se întâmplă astăzi cu ea „este cam ce a cultivat și cea a însămânțat”. Țuțuianu a făcut referire la “un același stil de anchetă pe care noi l-am dezavuat continuu, cu chestiunile televizate, cu măsuri care sunt luate peste noapte, cu audieri făcute în tot felul șamd.”

Adrian Țuțuianu crede că Laura Codruța Koveși, “așa cum spunea dânsa totdeauna”, trebuie să meargă și să își dovedească "nevinovăția”. Și nici nu vede vreo coincidență în faptul că punerea ei sub control judiciar se întâmplă în timpul procedurilor de desemnare a șefului Parchetului European, funcție pentru care Koveși candidează. “De prin 2012 și până astăzi am văzut numai coincidențe. Nu știu dacă este vreo legătură, asta este o analiză pe care o facem fiecare. Personal, consider că Laura Codruța Koveși nu este persoana potrivită pentru o funcție la nivel european, la Parchetul European”, a încheiat AdrianȚuțuianu.

