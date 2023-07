Adrian Năstase susține că vor urma arestări în România. Operațiune MAI – SRI

Inteligența artificială este folosită în războiul din Ucraina

Adrian Năstase a spus că deține informații că Ministerul Afacerilor Interne ( MAI ) și Serviciul Român de Informații ( SRI ) au constituit un grup de monitorizare a rețelelor de troli din toate formațiunile politice și instituțiile media. Fostul premier a mai adăugat că toți cei care au folosit troli vor fi aduși în fața judecătorilor pentru a lămuri situația.„Vor urma arestări , în România, în lumea trolilor? Din ce am aflat, se pare că la nivelul Ministerului de Interne și al Serviciilor de Informații s-a constituit un colectiv de monitorizare a rețelelor de troli ce au fost constituite la nivelul unor formațiuni politice sau organe de media, urmând ca organizatorii acestora să fie aduși în fața instanțelor”.

Fostul premier a explicat că rețelele de troli au căpătat o amploare și mai mare prin utilizarea Inteligenței Artificiale. Năstase a subliniat că utilizarea unor adrese IP din România și din străinătate pot genera efecte semnificatice care să distorsioneze campaniile electorale care vor începe în perioada următoare. „Această monitorizare este legată și de felul în care acești troli/postaci (profesioniști sau plătiți) pot fi utilizați și de propaganda rusă în contextul războiului din Ucraina”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.

Fondatorul grupării ruse de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a spus, la începutul lunii februarie, că el este cel care a fondat și finanțat compania Internet Research Agency (IRA). Este vorba o agenție cunoscută pentru rețeaua de troli folosită pentru a răspândi ideile propagandistice ale Rusiei în întreaga lume în ultimul deceniu.

„Nu am fost niciodată doar un finanțator al Internet Research Agency. Eu am inventat-o, eu am creat-o, eu am condus-o pentru o lungă perioadă“, a declarat Evgheni Prigojin în urmă cu cinci luni. Liderul mercenarilor Wagner a mai adăugat că motivul pentru care a înființat organizația a fost „pentru a proteja spațiul informațional rusesc de propaganda antirusească grosolană și agresivă din partea Occidentului”.