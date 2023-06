Imperiul mediatic al lui Evgheni Prigojin. Rolul şefului de la Wagner în propaganda rusă

Activitatea „mediatică” a lui Prigojin

Primele sancţiuni occidentale impuse lui Evgheni Prigojin au fost din cauza legăturii sale cu „fabrica de troli”, după cum este cel mai adesea numită Agenția de Cercetare a Internetului, fondată în 2013, care este acuzată că a intervenit, în 2018, în alegerile prezidenţiale din SUA. Agenţia este renumită pentru propagandă și dezinformare.

Sediul „trolilor” a fost inițial situat pe strada Savuşkina 55, dar apoi a fost găzduit de alte centre de afaceri ale lui Prigojin din Sankt Petersburg.

În martie 2022, „fabrica de troli” a primit un nou proiect binecunoscut – canalul de Telegram „patriotic” „Cyberfront Z”, ai cărui angajați hărțuiesc celebrități cu poziție împotriva războiului, cerând anularea spectacolelor lor în Rusia și scrie, de asemenea, comentarii în sprijinul ostilităților. Potrivit lui Fontanka, angajatorii Cyberfront Z sunt asociați cu entități juridice care au legătură cu Evgeni Prigojin. Însuși șeful de la Wagner a răspuns că nu a creat el personal un canal, dar a contribuit financiar.

Potrivit unei scurgeri de informaţie, analizate de jurnaliștii independenţi din Rusia, în toamna lui 2022, „fabrica de troli” cuprindea aproximativ 400 de companii.

Cheltuiesc sute de milioane de ruble pe propagandă

Sarcinile imperiului media al lui Prigojin includ gestionarea propriilor proiecte de știri, cum ar fi „Cum vă place, Elon Musk”, „Farş”, „Depozitul de noroi”, „Arta războiului” și multe altele, crearea „opoziției” față de canalele care nu susţin politica Kremlinului – „Protest Petersburg”, „Ploşceadi c Vosstania”, „1703”, „Before all St. Petersburg” etc, dezvoltarea rețelei sociale YaRus, scrierea de comentarii pe rețelele sociale și cumpărarea de publicații de la bloggeri și mass-media.

O scurgere de informaţie arată că pentru o investigaţie publicată în Komersant s-a plătit 750 mii de ruble.

Trolii, folosiţi la discreditarea concurenţilor lui Prigojin

Forțele „trolilor” au fost aruncate aruncate nu numai pentru a-l sprijini Putin și războiul din Ucraina, ci și pentru a-l critica pe guvernatorul din Sankt Petersburg, Alexandr Beglov, cu care Evgheni Prigojin este în conflict de câțiva ani. Motivul confruntării care a început în 2021 a fost „slăbirea pozițiilor” omului de afaceri de către administraţia din Sankt Petersburg. În ultimul an, criticile trolilor lui Prigojin s-au transformat în hărțuire: dacă mai devreme presa conducătorului de la Wagner a organizat reclamații împotriva guvernatorului din cauza deszăpezirii slabe și a gunoiului, atunci după începutul războiului în Ucraina, au formulat petiții pentru demisia lui Beglov şi au cerut să fie trimis pe banca acuzaţilor pentru trădare de patrie.

Abia în februarie 2023, Evgeni Prigojin a recunoscut că a fondat şi a controlat „fabrica de troli”. Potrivit lui Prigojin, „fabrica” era necesară „pentru a proteja spațiul informațional rusesc de propaganda agresivă din Occident”.

Ce s-a întâmplat după rebeliunea Wagner

Pe 24 iunie, în timpul revoltei armate, paginile de pe rețelele de socializare și site-urile web ale publicațiilor care fac parte din grupul media Patriot au fost blocate de Roskomnadzor: „O serie de resurse sunt limitate pentru a limita răspândirea apelurilor de participare la o rebeliune militară”. În aceeași zi, au fost efectuate percheziții în redacția de pe Primorski Prospekt din Sankt Petersburg. DCu toate acestea, cel mai mare mijloc media al lui Prigozhin, RIA FAN, a prezentat deja un nou site web. După cum s-a dovedit, editorii publicației s-au ocupat să ocolească blocarea în urmă cu o lună. Judecând după datele deschise, domeniul alternativ riafan.org a fost înregistrat pe 18 mai 2023.