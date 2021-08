Adrian Năstase, despre scandalul momentului: PNL și USR au inventat un gen nou – „penal”

În opinia fostului premier PSD, Adrian Năstase, Coaliţia formată din USR şi PNL ar trebui să treacă în noile cărţi de identitate „penal” în loc de „gen”.

Reamintim că premierul Florin Cîțu a stat la închisoare două zile în Statele Unite, pe vremea când era student în cadrul Iowa State University.

Premierul a recunoscut faptul că a fost reţinut de politia din SUA, acuzând că informația a apărut datorită competiției interne din PNL. Într-o declarație de presă, el a precizat este o faptă care s-a petrecut în urmă cu 20 de ani.

„Da. S-a întâmplat acum 20 de ani. A fost vorba de conducere sub influența alcoolului, în urmă cu 20 de ani. Am plătiti amenda care a fost foarte mare Este o contravenție. Dar interesant este că această informație nu a apărut în cele patru scrutinuri de alegeri în care am candidat împotriva PSD ci acum, în timpul campaniei de alegeri interne pentru PNL”, a declarat Florin Cîțu.