Klaus Iohannis l-a convocat de urgență pe Florin Cîţu la Cotroceni. Condamnarea premierului în SUA se va lăsa cu repercursiuni?

Întrebat la finalul şedinţei de Guvern cum comentează informaţiile apărute în spaţiul public, Florin Cîţu a confirmat că a fost închis în SUA și a plătit o amendă mare, după ce a fost prins conducând sub influenţa alcoolului.

Premierul: Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie

Florin Cîţu: „Da, acum 20 de ani, a fost vorba de un DUI, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este «a misdemeanor», o contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL”, a declarat premierul.

Întrebat dacă preşedintele Klaus Iohannis şi Ludovic Orban au fost informaţi despre acest „incident” din SUA, Florin Cîțu a evitat un răspuns direct.

Florin Cîţu, recunoaşte: A fost o greşeală, repet, am condus, am plătit foarte scump, asta este

„Eu am condus, a fost o greşeală, repet, am condus, am plătit foarte scump, asta este. A trebuit să îmi vând şi maşina atunci, să merg un an de zile pe jos. A fost un eveniment acum 20 de ani de zile, vă daţi seama că nu este un eveniment cu care să te mândreşti, dar asta a fost. (…) Este o contravenţie, ştiţi că am mai plătit şi în România amenzi de circulaţie”, mai declarat premierul Florin Cîțu.