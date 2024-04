Favoritul lui Mutu. Fotbalistul pe care l-a remarcat în SuperLiga

Adrian Mutu are un jucător favorit în SuperLiga, care l-a impresionat prin evoluțiile sale din ultima vreme. Briliantul l-a lăudat, apreciind că este revelația acestui sezon competițional.

Fotbalistul la care face referire este Adrian Șut, mijlocașul în vârstă de 25 de ani al FCSB. Fostul internațional a precizat că jucătorul s-a maturizat, odată cu ceilalți coechipieri, în acest sezon competițional.

Fostul antrenor de la CFR Cluj, l-a lăudat pe Adrian Șut, mijlocașul de la FCSB, considerând că acesta este revelația echipei lui Gigi Becali. Adrian Mutu a avut timp să urmărească evoluția lui Șut, în acest sezon, dat fiind că a stat pe banca celor de la CFR. El a spus că FCSB a crescut și s-a maturizat în joc. În ce-l privește pe Adrian Șut acesta i-a atras atenția în mod special prin jocul său.

„Eu cred că această echipă a ajuns la maturitate, în sfârșit. Mă refer la piesele importante din această echipă. Sunt jucători care s-au maturizat. Ca echipă e consolidată bine, chiar dacă nu are un lot foarte larg. Mă refer că nu au opțiuni de a schimba, dar are un lot foarte bun. Îmi place cum câștigă meciurile față de ce am văzut în anii trecuți, când de multe ori iroseau sau aruncau la gunoi un meci aflat la mâna lor. Anul ăsta sunt mult mai maturi, mai concreți și mai echilibrați, a dclarat Adrian Mutu despre FCSB.