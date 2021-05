Adrian Mutu a petrecut ca în vremurile bune! Un nume celebru i-a fost alături. Video cu momentul în care fostul mare fotbalist este atât de impresionat de prestaţia artistică a celui menţionat încât la final îl îmbrăţişează.

Amintim că piteşteanul nu şi-a prelungit contractul cu naţionala U21 a României, dar preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, speră că „Briliantul” se continue pe banca tehnică a Tricolorilor.

Şeful Federaţiei Române de Fotbal a declarat, totuşi, că Mutu pare tentat să revină pe banca tehnică a unei echipe de club, pentru că îşi doreşte să antreneze zi de zi.

În aşteptarea unei decizii, tehnicianul care recent a intrat în posesia licenţei UEFA Pro s-a relaxat alături de Luis Gabriel, care alături de manele, a inclus în program şi o interpretare în limba spaniolă.

Adrian Mutu a petrecut ca în vremurile bune!

Aşa cum se ştie, Adrian Mutu este un mare fan al muzicii de acest tip, iar concludent în acest sens este episodul din 2017. La acea vreme Mutu era directorul general al echipei Dinamo şi devenea tată pentru a patra oară.

Pentru a marca evenimentul, el a petrecut ca în vremurile în care era fotbalist: a organizat o mare petrecere la care au fost prezenţi mai mulţi lăutari cunoscuţi. Acum, Mutu a fost impresionat de Luis Gabriel, despre care a scris că este „numărul 1”.

Luis Gabriel Tudor are 22 de ani şi a dat lovitura cu melodia „Toate diamantele”, care în prezent are 78.000.000 de vizualizări pe YouTube.

„Sunt trist, dar nu din cauza rezultatului, ci pentru că nu o să vă mai antrenez. În afară de calitatea fotbalistică pe care o aveți, aveți o calitate umană care m-a uimit. Nu mă așteptam. Dar sunt bucuros pentru că mai avem o acțiune, turneul preolimpic, și trebuie să fiți concentrați. Chiar dacă eu nu o să fiu selecționer, ci Mirel, e același lucru. Voi aveți șansa să vă arătați valoarea și să prindeți Olimpiada.

Mesajul de adio al lui Mutu

Ceea ce vreau să vă spun este că, atunci când v-am spus că sunt mândru de voi, nu am făcut-o la mișto. Și vă spun din suflet, chiar sunt mândru. M-aș bucura să vă am pe viitor, să vă pot antrena în fiecare zi, pentru că sunteți senzaționali. Înainte de a încheia cu felicitările astea, vreau să le spun băieților care n-au jucat că îmi pare rău. Nu sunt perfect, alegerile mele nu sunt întotdeauna așa cum poate toată lumea ar vrea, dar nimic nu e în viață așa cum ai vrea. Îmi cer scuze pentru asta. Știu ce simțiți! Am fost ca voi.

Staff-ul medical, toată delegația și staff-ul meu, ei fac 80% din muncă, eu sunt 20 la sută. Chiar îmi pare rău să îmi iau la revedere de la voi. Bine, mai am câțiva aici, gen Marcel, Radu, Tavi și așa mai departe, care vor fi cu noi pe viitor. Restul o să faceți pasul către echipa mare. Vă spun că ce am reușit noi în zece zile a fost să schimbăm o mentalitate. Ați reușit să schimbați mentalitatea unei națiuni.

Nu ați fost învinși și nu o să fiți niciodată învinși! Nu numai în rezultate, dar ați văzut, nu o să fiți învinși în atitudine niciodată! Încă o dată, sunt mândru că v-am antrenat!”, a fost discursul lui Mutu după Campionatul European U21 din Ungaria, în care lăsa de înţeles că nu va mai continua pe banca tehnică.