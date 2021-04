“Astăzi marcăm şapte ani de la depunerea dosarului de candidatură pentru EURO 2020, au fost şapte ani cu multe sacrificii şi provocări, în care am schimbat 7 guverne, 7 miniştri ai sportului şi cinci primari generali ai Capitalei. Acum un an pandemia a dat peste cap toate aceste planuri şi EURO 2020 a trebuit să fie amânat. Ultima provocare pe care am avut-o a fost legată de prezenţa spectatorilor pe stadioanele din Europa şi de la Bucureşti.

Ar fi fost o pierdere pentru România să nu avem meciuri la București

De aceea suntem foarte recunoscător ministrului Eduard Novak, pentru toată dedicarea pe care a pus-o în acest proiect şi pentru faptul că a reuşit să realizeze un consens la nivel guvernamentale, astfel încât Bucureştiul să nu fie pe acea listă scurtă asemeni oraşului Bilbao.

Ar fi fost o mare pierdere pentru noi să nu avem meciuri la Bucureşti. Faptul că avem acest trofeu la Bucureşti, înainte cu 50 de zile, reprezintă garanţia de care avem nevoie că vom avea aceste meciuri la Bucureşti”, a declarat Răzvan Burleanu, relatează Agerpres.

Euro 2020 la București – o oportunitate pentru România

Oficialul FRF consideră că organizarea unor meciuri de la EURO 2020 la Bucureşti reprezintă o oportunitate pentru România din punct de vedere al infrastructurii:

“EURO 2020 a reprezentat şi reprezintă în continuare o oportunitate unică în primul rând în ceea ce priveşte infrastructura. Ultimele investiţii la nivel de infrastructură au avut loc în anii ’70 şi fără stadioane moderne nu putem dezvolta fotbalul. Moştenirea celor trei stadioane este cea mai importantă, când ne uităm la nivel de infrastructură trebuie să înţelegem că aceasta nu reprezenta un moft al Federaţiei Române de Fotbal, al celor care au jucat fotbal la cel mai înalt nivel.

Trebuie să ne uităm şi la celelalte proiecte de infrastructură care vor rămâne în urmă, nu doar la stadioane. Rămâne un aeroport Băneasa modernizat, o cale ferată către aeroport. Când ne dorim să concurăm cu ţări vecine trebuie să ne gândim că ei au creat cel puţin 20 de stadioane în ultimii ani. EURO 2020 reprezintă totodată şi o oportunitate unică de a inspira o nouă generaţie de copii să joace fotbal.

Înainte de pandemie ajunsesem la 300.000 de jucători de fotbal, pandemia ne-a oprit, dar o să continuăm. Ne-am implicat în grădiniţe, în mediul rural, pentru că asta este datoria noastră. Ţinta noastră este ca până în 2026 să dublăm acest număr, să vorbim de peste 600.000 de români care joacă fotbal în ţara noastră”.

Meciurile se doresc a fi un model pentru alte evenimente

Răzvan Burleanu şi-ar dori ca prin organizarea celor patru partide cu spectatori să fie un model de urmat şi în cazul altor evenimente.

“Ne dorim să transmitem un mesaj de speranţă şi în organizarea altor evenimente. Cu siguranţă suntem bucuroşi că am obţinut această garanţie din partea guvernului României, de a putea avea 25% spectatori la aceste patru meciuri. Ceea ce ne dorim este ca în perioada următoare să intensificăm dialogul cu reprezentanţii guvernului, astfel încât să putem creşte acest procent de 25%, să urmăm alte experienţe ale altor ţări”, a mai spus Burleanu.

Ministrul Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, le-a mulţumit colegilor săi din guvern pentru că au aprobat solicitarea UEFA de a permite accesul spectatorilor la meciurile din cadrul EURO 2020, mai precizează sursa citată.

“Astăzi e o zi de sărbătoare, am crescut cu Gică Hagi, Gică Popescu, Boloni, astăzi scriem istorie. Vreau să mulţumesc colegilor mei din guvern, domnului Cîţu, Raed Arafat şi Vlad Voiculescu, care au semnat această participare a suporterilor într-o perioadă de criză. Sportul înseamnă prietenie, înseamnă dedicaţie, am avut campioni şi cred că putem să avem campioni”, a spus Novak.

Taras Mukovoz, UEFA EURO 2020 Venue Manage, a afirmat că Bucureştiul este pregătit pentru organizarea celor patru partide de la Campionatul European.