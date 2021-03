În copilărie însă s-a ales cu un alt supranume, Broni. Totul după ce fostul internațional a mâncat șapte porții de macaroane cu nucă și zahăr, cât aproape jumătate din lot. „Cred că aveam în jur de 10 ani… Eram în în cantonament în Ucraina, la Odessa și am mâncat cam multe proporții de paste cu nucă și zahăr… ceva de genul acesta. Mai precis 7 porții. Îmi amintesc că la sfârșit eram foarte plin. M-a văzut atunci antrenorul, domnul Mihai Ianovschi și a spus: „Ai mâncat ca un brontosaur”. Și așa m-am ales cu porecla”, a povestit Adrian Mutu, invitatul Irinei Păcurariu la „Rețeaua de idoli”.

Noul sezon al emisiunii difuzate de TVR 2, „Rețeaua de idoli”, a debutat în forță cu un interviu în exclusivitate cu Adrian Mutu. Emisiunea o puteți revedea duminică, 28 martie, de la ora 21.00.

Ce s-a schimbat la Adrian Mutu de când este antrenor? „Am mai multă răbdare cu oamenii în general și niciodată nu m-am uitat la un jucător compându-l cu mine. Pentru că fiecare are talentul său și este unic. Momente tensionate nu am avut parte pentru că sunt niște băieți foarte disciplinați. Am avut noroc”, spune fostul international.

Printre dezvăluirile făcute de invitatul Irinei Păcurariu, se numără și un vis mai puțin cunoscut și anume acela de a antrena Fiorentina, dar și părerea sa despre talent în fotbal: „Chiar ieri vorbeam cu cineva și îmi spunea că munca în fotbal, dacă este făcută așa cum trebuie, bate talentul. De fapt, în toate sporturile, nu numai în fotbal. Talentul doar te califică, dar trebuie să îl cultivi. Ca să ajungi să îți pui în valoare talentul îți trebuie pregătire fizică și seriozitate că altfel te pierzi pe drum”, a mai spus Adrian Mutu la „Rețeaua de idoli”.