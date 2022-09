Adrian Mititelu Jr. este pus pe distracție. A plouat cu bani și cu șampanie la o petrecere din nordul Capitalei

Adrian Mititelu Jr. s-a distrat de minune alături de prietenii săi într-un club din nordul Bucureștiului, în weekend.

Petrecerea a avut loc în clubul Nuba, acolo unde fiul patronului de la FC U Craiova a petrecut până în zori. Adrian Mititelu Jr. a fost surprins la patru ace în timp ce se distra.

Aparițiile lui Adrian Mititelu Jr.

Aparițiile lui Adrian Mititelu Jr. în spațiul public au întors adesea privirile. El deține un Lamborgini Urus, în valoare de 400.000 de euro. În plus, are o pasiune pentru ceasuri, cea mai recentă achiziție fiind un Rolex, în valoare de 60.000 de euro, potrivit Cancan.ro.

Contrar aparițiilor sale, Adrian Mititelu Jr. a avut și el probleme cu legea. Anul trecut, la zece luni de când tatăl său, Adrian Mititelu, a fost condamnat pentru evaziune fiscală, patronul echipei FC U Craiova 1948, a fost sancționat foarte dur de jandarmi în urma incidentelor de la un meci și nu a mai fost lăsat să intre pe stadioane.

„Mi s-au luat date de pe buletin numai mie. Jandarmul a fost foarte politicos. Am crezut că îmi dă doar amendă. Dar nu pot să cred. Ce-am făcut să fiu interzis un an? Nu poți face apel. Este executorie sancțiunea. Durează și un an.

Am crezut că cer buletinul de ochii lumii. N-am mai pățit așa. Cum să fie interzis un patron de club un an de pe stadioane? Dacă eram antrenor, ce se întâmpla?”, a spus atunci patronul FC U Craiova 1948.

Adrian Mititelu, condamnat la închisoare

Adrian Mititelu Jr. este fiul lui Adrian Mititelu. Cel din urmă a ieșit de câteva luni din închisoare, după ce a fost condamnat pentur evaziune fiscală.

Adrian Mititelu, condamnat definitiv pe data de 5 noiembrie 2020 la trei ani de închisoare cu executare pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, a fost eliberat de după gratii. Anunțul a fost făcut de către fiul său, chiar după decizia luată joi de către judecătorii CCR.