Stadionul din Tiraspol nu poate găzdui meciurile din cadrul Ligii Campionilor

Comitetul Executiv al UEFA a anunțat că meciurile de fotbal din cadrul competiției nu pot avea loc pe stadionul Sheriff din Tiraspol, până la noi dispoziții. Decizia este motovată pe concluziile făcute de agențiile specializate în analiză politică și strategică internațională, ale căror rapoarte au fost consultate de administrația UEFA, în urma evaluării situației actuale din regiune, se arată într-un comunicat de presă al Federației Moldovenești de Fotbal.

„În conformitate cu deciziile luate anterior de Comitetul Executiv al UEFA, în contextul escaladării conflictului militar care a culminat cu invadarea teritoriului ucrainean de către armata rusă, Comitetul Executiv al UEFA a decis astăzi ca niciun meci din competiţiile UEFA să nu se dispute în regiunea transnistreană până la noi ordine”, a indicat forul fotbalistic continental într-un comunicat de presă.

Potrivit Federației Moldovenești de Fotbal, Sheriff Tiraspol, care va începe să joace în primul tur preliminar al UEFA Champions League (sezonul 2022/23), urmează să propună un loc/stadion alternativ, care trebuie să respecte toate reglementările UEFA aplicabile, în afara regiunii transnistrene pentru meciurile sale de acasă în competițiile intercluburi UEFA, atâta timp cât interdicția de a juca în regiune rămâne în vigoare.

Sheriff va întâlni în primul tur preliminar echipa Zrinjski Bosnia și Herțegovina. Meciul tur va avea loc pe 6 iulie la Mostar, iar returul este programat pe 13 iulie pe un stadion care va fi anunțat ulterior.

Complexul Sportiv Sheriff Tiraspol a fost dat în exploatare în anul 2002 și este amplasat în partea de vest a capitalei regiunii separatiste transnistrene. Arena Mare a Complexului Sportiv Sheriff a fost inspectată de un inspectorul UEFA care i-a oferit punctajul maxim după normele UEFA. Mai târziu, Joseph Blatter a vizitat Complexul Sheriff pe care l-a cotat ca fiind unul de rang FIFA.

Teritoriul Complexului Sportiv are peste 40 hectare. Arena Mare are o capacitate de 13.300 locuri. Arena e dotată cu un echipament modern de televizare a meciurilor conform celor mai înalte standarde. Ea are un ecran video cu o suprafață de 40m pătrați. În componența Complexului mai intră și Arena mică cu o capacitate de 8000 de locuri, 8 terenuri pentru antrenamente, un manej fotbalistic acoperit și un complex locativ.