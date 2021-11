Știre dură pentru Adrian Mititelu. Și fiul său are probleme cu legea. S-a luat și o decizie

Adrian Mititelu Jr. confirmă incidentele

Oamenii legii au decis că în următoarele 12 luni, fiul lui Adrian Mititelu nu mai are voie să intre pe stadioane. Astfel, Adrian Mititelu Jr. plătește scump pentru incidentele de luni, de la meciul dintre FC U Craiova 1948 și Rapid.

Totul a pornit după ce doi apropiați ai oltenilor au aruncat două sticle cu apă în teren. Una dintre ele a aterizat chiar lângă fundașul Cristian Săpunaru, care se pregătea să execute o lovitură liberă.

A doua a căzut mai departe și a fost îndepărtată de fundașul craiovean Sorin Bușu. Ulterior, jocul a fost întrerupt două minut. Profitând de întrerupere, Săpunaru a fost înjurat și a răspuns la fel celor care au aruncat sticlele de apă. În acel moment, Adrian Mititelu jr. a intervenit pentru a liniști spiritele.

„S-a aruncat, într-adevăr, o sticlă de apă. Dar s-a aruncat din frustrare, către arbitru. Nu s-a pus problema să creăm un conflict″, a declarat Mititelu Jr.

Jandarmii nu au identificat făptașii

„Au fost două sticle aruncate, nu una. Cele două persoane care au aruncat sticlele în teren nu au fost identificate. În schimb, jandarmii l-au amendat pe Adrian Mititelu Jr., au dezvăluit sursele jurnaliștilor de la gsp.ro.

„Mi s-au luat date de pe buletin numai mie. Jandarmul a fost foarte politicos. Am crezut că îmi dă doar amendă. Dar nu pot să cred. Ce-am făcut să fiu interzis un an? Nu poți face apel. Este executorie sancțiunea. Durează și un an.

Am crezut că cer buletinul de ochii lumii. N-am mai pățit așa. Cum să fie interzis un patron de club un an de pe stadioane? Dacă eram antrenor, ce se întâmpla?”, a spus patronul FC U Craiova 1948 pentru gsp.ro.

„Cu privire la incidentele care au avut loc la meciul de fotbal dintre echipele FC Rapid București și FC U Craiova 1948, facem precizarea că a fost aplicată o sancțiune contravențională și s-a stabilit măsura complementară de interzicere a accesului la competițiile sportive, pe o perioadă de un an”, au transmis reprezentanții Grupării Mobile de Jandarmi Craiova.

Marcel Pușcaș cere sancțiuni pentru Săpunaru

Surse jurnaliștilor de la Gazeta Sporturilor au aflat că este vorba despre Adrian Mititelu jr.,actualul patron al echipei FC U Craiova 1948. Despre acest subiect a discutat și președintele oltenilor, Marcel Pușcaș: „Eu n-am văzut când a fost aruncată sticla în teren. Am văzut doar când a ajuns pe gazon. Au fost două sticle? N-am știut. Una luată de Bușu?

I-o fi fost sete și i-au aruncat-o cei de pe bancă. De ce să fim sancționați, dacă oamenii respectivi n-au fost identificați? De unde știu cei de la comisie că sunt oficiali? Și cei de la Rapid au avut în tribune persoane care nu au legătură cu clubul.

E vina organizatorilor dacă au intrat și alte persoane decât cele de pe lista pe care le-am prezentat-o înaintea meciului. L-am văzut și pe președintele AJF Argeș în tribune, care nu avea ce căuta la meci.

Jucătorul trebuia eliminat (n.r. – s-a referit la căpitanul Rapidul, Cristian Săpunaru). Nu contează pe cine înjură. Și dacă își înjura antrenorul, arbitrul trebuia să-i arate cartonaș roșu.

Probabil, vom fi judecați mai aspru după ce am mai fost amendați, pentru suporterul care a aruncat cu papucul în asistent la meciul cu Farul Constanța. Dar nici atunci nu s-a stabilit dacă era vorba despre fanul FC U Craiova 1948.

Dacă noi vom fin penalizați pentru aruncarea cu obiecte în teren, atunci și jucătorul care ne-a înjurat trebuie suspendat. S-a văzut și la televizor. Sunt însă convins că nu va păți nimic.″

De ce a fost condamnat Adrian Mititelu

La 14 ianuarie 2021, Tribunalul Dolj l-a condamnat pe patronul echipei FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu, la 5 ani de închisoare pentru evaziune fiscală în formă continuată.

Decizia instanţei nu a fost definitivă şi a fost data în dosarul intrumentat de DIICOT în 2014. Adrian Mititelu, Ştefan Ionescu, Gheorghe Joavină, Gigi Cristian Oprea, Iancu Crăciunoiu, Gigel Preoteasa, Nuţi Claudia Negru (fosta Preoteasa), Daniel Roşianu şi Fănel Trandafir au fost acuzați pentru constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălarea banilor şi folosirea cu rea-credinţă a bunurilor societăţii.

„Instanţa i-a achitat pe inculpaţi de săvârşirea infracţiunilor de constituire grup infracţional organizat, spălare de bani şi folosirea cu rea credinţă a bunurilor societăţii şi i-a obligat la plata prejudiciului adus statului în sumă totală de 18.607.330 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. Din această sumă, Adrian Mititelu şi Gheorghe Sorin Joavină sunt obligaţi, în solidar, la plata sumei de 18.240.910 lei.

Judecătorii au contopit pedepsele

(…) Întrucât patronul clubului din Liga a II-a de fotbal FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu, a fost condamnat, în noiembrie 2020, de Curtea de Apel Craiova la 3 ani de închisoare pentru evaziune fiscală, pedeapsă executată în regim de detenţie, Tribunalul Dolj a contopit pedepsele.

«Constată că infracţiunea pe care a judecat-o în prezenta cauză este concurentă cu infracţiunea cu privire la care i s-a aplicat pedeapsa de 3 ani închisoare prin sentinţa penală definitivă dată pe 5.11.2020 de Curtea de Apel Craiova. În baza art. 36 alin.1 raportat la art. 34 alin. 1 lit.b din Codul penal din 1969 contopeşte pedepsele principale aplicate inculpatului prin prezenta sentinţă şi prin sentinţa penală definitivă prin decizia penală nr.1.364/5.11.2020 pronunţată de Curtea de Apel Craiova, inculpatul Mititelu Adrian Marin urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare», se arăta în decizia Tribunalului Dolj.

Prejudiciu de peste 5 milioane de euro

Instanţa menţine măsura asiguratorie a sechestrului pe bunurile inculpaţilor dispusă de procurorii DIICOT prin ordonanţa din 29 august 2013.

Procurorii DIICOT l-au trimis în judecată pe Adrian Mititelu pentru că ar fi iniţiat şi constituit, în anul 2003, un grup infracţional organizat care a activat până în anul 2006, la care au aderat şi ceilalţi inculpaţi, scopul asumat fiind comiterea în formă continuată de infracţiuni prin intermediul societăţilor comerciale din grupurile de firme MAXITEC, respectiv Regional Media din judeţul Dolj.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului a fost evaluat la 23.414.211 lei (echivalentul a 5,32 milioane euro)″, arată Agerpres.