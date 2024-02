Reacția lui Adrian Mititelu la planul de fuziune a echipelor din Craiova. Unirea Coreei de Sud și de Nord, șanse mai mari

Adrian Mititelu e de părere că Olguța Vasilescu urmărește prin această idee atragerea unui anumit segment din electorat, având în vedere că urmează alegerile.

Însă, patronul echipe FC U Craiova 1948 recunoaște că nu de la edil a pornit ideea, ci este una mai veche, fiind susținută inclusiv de fiul său.

Adrian Mititelu nu vrea să unească FC U cu Universitatea Craiova

„Suntem în an electoral. Doamna Olguța are sondaje foarte bine făcute. Există 10-15-20 de mii de oameni care își doresc asta. Ei se duc mai mult la CSU (n.r. Universitatea Craiova). Noi am luat-o din Liga 4. Eu vă spun adevărul. Nu m-am gândit niciodată la așa ceva. Nu îmi doresc așa ceva.

Mai degrabă văd unificarea dintre Coreea de Sud și Nord. Inițiativa a venit de la domnul Rotaru, care s-a întâlnit cu fiul meu și i-a propus. Eu ca să nu refuz și să nu îi dau peste mână, am încercat să îi zic să mă lase să mă gândesc”, a transmis Adrian Mititelu.

Finanțatorul FC U Craiova spune că Mihai Rotaru, finanțatorul de la Universitatea Craiova, vrea să plece de la echipă și caută o portiță de scăpare.

Mititelu spune că în discuția pe care Rotaru a avut-o cu fiul său, nu s-a avansat nicio sumă.

„Nu s-a avansat nicio sumă în discuția cu fiul meu.

El știa opinia mea, dar știe că fiul meu are o slăbiciune. El nu își dorește aceste situații. Dacă ar fi după fiul meu, nici nu ar mai vrea să investim în fotbal”, a spus Adrian Mititelu, potrivit digisport.ro.

Lia Olguța Vasilescu spune că ar vrea o singură echipă la Craiova

Afirmațiile lui Adrian Mititelu vin după ce primărița Olguța Vasilescu a declarat că ea și-ar dori o singură echipă de fotbal în Craiova.

Potrivit acesteia, e păcat să fie două echipa în Liga 1, ambele bunicele, în loc să fie o echipă foarte bună.

„Eu mi-aș dori foarte mult să fie o singură echipă la Craiova. Vă spun foarte sincer, dar asperităție sunt încă… mai e de lucrat la un astfel de proiect. E păcat să avem două echipe în Liga 1,(n.r. SuperLiga) bunicele amândouă, când am putea avea una singură foarte bună cu care să ne batem la titlu în fiecare an, mai ales că suntem foarte orgolioși”, a spus Olguța Vasilescu.