Monden Adrian Ghilă, omul de afaceri care a dat lovitura în America. Ce garaj de invidiat are







Adrian Ghilă este un om de afaceri român care a plecat din Drumul Taberei și a ajuns milionar în America. A plecat de jos, a investit în spălătorii auto și acum își permite unele dintre cele mai scumpe mașini de pe piață. Așa se face că în acest moment, Ghilă are în garaj Rolls Royce a cărui valoare depășește 300.000 de euro.

De asemenea acesta mai are printre altele și un Ferrari, mașină care a costat peste 200.000 de euro. Desigur că garajul lui este mult mai încăpător de atât.

Omul de afaceri, o avere cu rulote

Omului de afaceri îi plac și Mercedesurile așa că are și unele dintre cele mai scumpe mașini de la această marcă. Desigur că și eforturile omului de afaceri de câștiga bani au fost pe măsură. "Am câștigat și am fost acceptat în INC 5000. Care au evoluat cel mai repede din America, din 28 de milioane, cu Apple, Microsoft, Google, toate.

În industria mea, cel mai bun, iar în industria turismului, inclusiv hotel și car rental", a explicat Ghilă. De altfel, acesta a investit și în România într-un magazin de băuturi exclusiviste, cu toate acestea SUA rămâne principala locație unde își desfășoară afacerile. A început cu spălătorii după care s-a extins la închirieri de mașini. Nu este vorba despre orice fel de autoturisme ci despre rulote.

I-a cumpărat vila lui Will Smith

Desigur că românul a inventat conceptul de rulote de lux și a dat lovitura în domeniu. Asta pentru că afacerea s-a dovedit a fi un real succes. În cele din urmă a reușit să facă suficienți bani cât să își poată permite o vilă în Beverly Hills.

Desigur că nu este orice fel de casă ci cea care i-a aparținut lui Will Smith, celebrul actor. "Am fost prima companie care a fost acceptată că și glamping. Glamorous camping. Nimeni n-a fost acceptat cu rulota și cred că nici în ziua de azi nu e nimeni ”, a explicat omul de afaceri.