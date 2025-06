EVZ Special Adrian Dobre, fondatorul și CEO Klarwin: „Succesul Klarwin a fost și este o poveste de echipă”







Puține companii cu capital 100% românesc se pot mândri cu peste 2.600 de proiecte implementate cu succes pentru mai mult de 1.100 de clienți. Cartea de vizită a Klarwin, lider european în domeniul soluțiilor industriale pentru instalații de filtrare și purificare a fluidelor și tratare a apei, este impresionantă. Dar puțini români cunosc cu adevărat impactul real în viața noastră de zi cu zi al acestor proiecte, care susțin producția a miliarde de produse farmaceutice, sute de milioane de barili de țiței, zeci de milioane de hectolitri de bere și vin, terawați de energie, milioane de metri cubi de uleiuri purificate și condiționate, zeci de milioane de metri cubi de levigat…

Iar lista ar putea continua pentru că aria de activitate a companiei acoperă nu mai puțin de 15 industrii! În aceste condiții, este greu de stabilit unitatea de măsură în care s-ar putea evalua cel mai bine succesul Klarwin.

Adrian Dobre, fondatorul și CEO-ul companiei, consideră că, până la urmă, ceea ce contează cu adevărat este impactul pozitiv în viața celorlalți. Iar Klarwin, în 21 de ani de activitate, a reușit să aibă unul major. Este rezultatul unei viziuni de business construite cu soluții high-tech, parteneriate la nivel mondial, seriozitate și rigurozitate, dar mai ales cu oameni.

Resursa umană este cel mai prețios activ al companiei, iar capitalul de încredere și expertiză clădit cu efort și consecvență este un diferențiator unic. Succesul Klarwin după mii de proiecte realizate este cel al unei echipe solide de profesioniști.

O poveste începută cu convingere

În urmă cu 21 de ani, inginerul Adrian Dobre făcea pasul către antreprenoriat convins că în România există o nevoie reală de performanță industrială.

Pentru mulți, părea un pariu riscant într-o țară abia ieșită din era privatizărilor și aflată încă în afara Uniunii Europene. Dar, din punctul de vedere al fondatorului și directorului general Klarwin, era o oportunitate imensă.

„Am fost întotdeauna convins că performanța în producție la nivel industrial poate fi asigurată doar prin utilizarea soluțiilor high-tech. Este o convingere care provine din background-ul meu de inginer mecanic, din spiritul analitic, dar antreprenorial, și din contactul meu permanent cu lideri tehnologici la nivel mondial, care, prin referințe și studii de caz palpabile și printr-un apetit permanent de inovare continuă, mi-au construit această convingere”, rememorează Adrian Dobre momentul în care a pus bazele companiei Klarwin, în prezent unul dintre liderii europeni în domeniul echipamentelor industriale pentru instalații de filtrare și purificare a fluidelor și tratare a apei.

De la convingere la acest statut, drumul nu a fost unul ușor. Primii ani de activitate au fost marcați de numeroase provocări – piața locală abia începea să își deschidă apetitul pentru soluțiile high-tech în domeniul industrial. „Mentalitatea era încă ancorată în metodele tradiționale. Cererea era timidă, mai degrabă curioasă decât hotărâtă. Interesul real a venit treptat, pe măsură ce beneficiile concrete au început să se vadă în productivitate și eficiență. A fost o perioadă de pionierat autentic, în care fiecare pas înainte și fiecare referință proprie a contat enorm”, povestește fondatorul Klarwin.

Nevoia de profesioniști rămâne constantă

Cea mai mare provocare a anilor de început ai companiei, dar nu numai, a constat în atragerea în echipa Klarwin de oameni capabili să înțeleagă și să accepte să se dezvolte profesional în domenii noi pentru ei. Și să o facă în mod riguros și, mai ales, pe termen foarte lung, pentru că rezultatele reale nu pot apărea altfel, consideră Adrian Dobre.

„Nevoia de profesioniști care să înțeleagă ce facem noi – și mai ales cum facem lucrurile să se întâmple în Klarwin – a rămas constantă. Diferența este că astăzi avem o echipă solidă, formată din oameni care nu doar că au validat competențele tehnice necesare, dar care și-au asumat în mod autentic modul nostru de lucru: cu rigoare, atenție la detalii și o înțelegere profundă a contextului fiecărui client”, precizează CEO-ul companiei.

În prezent, Klarwin se mândrește cu faptul că are specialiști capabili să traducă cele mai noi aplicații tehnologice în soluții concrete, aplicabile, cu impact direct asupra performanțelor operaționale ale partenerilor săi. Experiența și know-how-ul acumulate acoperă o gamă largă de verticale și permit construirea de soluții personalizate, care țin cont atât de specificul domeniului, cât și de cerințele de sustenabilitate, eficiență și siguranță.

„Este o evoluție naturală, dar și rezultatul unor decenii de formare, investiții în oameni și proiecte duse până la capăt cu seriozitate. Klarwin înseamnă astăzi nu doar tehnologie, ci și cultură profesională, leadership și orientare spre rezultat”, subliniază Dobre.

Capitalul de încredere, un ingredient esențial

Seriozitatea și rigoarea echipei Klarwin în a identifica cele mai bune soluții pentru clienți i-au asigurat poziția de lider european. „Tot ceea ce am construit în acești 20 de ani se bazează pe acest capital de încredere, dobândit prin rezultate concrete și consecvență. Expertiza noastră este una tacită, greu de reprodus, acumulată în timp, în proiecte reale, în interacțiune directă cu tehnologia și provocările clienților. Această încredere a devenit astăzi o monedă de schimb extrem de valoroasă”, explică Adrian Dobre.

Rezultatele obținute o demonstrează – în urma succesului numeroaselor proiecte realizate în țară, Klarwin a fost solicitată să implementeze primele instalații de tratare a levigatului (un subprodus al acumulării de deșeuri) în Ungaria, Bosnia și Herțegovina, Republica Moldova și Slovacia. A furnizat instalații complet automate de microfiltrare a apei în Serbia, Macedonia de Nord, Kosovo, proiecte complexe de purificare a aerului în industria automotive în Bulgaria și a livrat soluții în proiecte complexe de filtrare / separare în rafinării și petrochimie în Serbia și Bulgaria. Iar lista proiectelor externe se extinde constant.

Parteneriate cu lideri mondiali și soluții complete

Un rol esențial în dezvoltarea companiei l-au avut încă de la început parteneriatele cu liderii mondiali în domeniu. „La Klarwin, partenerii noștri tehnologici au fost, sunt și vor rămâne cheia dezvoltării continue. Împreună, aducem valoare adăugată clienților noștri, cărora le oferim acces la cele mai noi soluții încă din fazele incipiente de cercetare și dezvoltare”, declară CEO-ul.

Prin intermediul parteneriatelor încheiate, Klarwin are acces în timp real la cele mai avansate tehnologii mondiale. Compania menține astfel un standard de excelență și un ritm constant de inovație, abordare care îi permite să creeze și consolideze relații puternice nu doar cu furnizorii, ci și cu beneficiarii finali ai soluțiilor.

Klarwin abordează nevoile clienților săi nu ca simplu furnizor de produse, ci ca un partener care oferă soluții complete, adaptate specificului fiecărui proiect. „Acest model de business a devenit un element-cheie în succesul nostru. Pentru că provocările reale din industrie nu pot fi rezolvate cu soluții standard. Clienții vin cu cerințe din ce în ce mai complexe, iar capacitatea noastră de a înțelege în profunzime procesele lor, de a le anticipa nevoile și de a livra soluții personalizate, integrate, este ceea ce ne diferențiază pe piață”, explică Adrian Dobre.

Unitatea de măsură reală a impactului

Din perspectiva fondatorului companiei, rezultatele obținute de Klarwin sunt consecința combinării expertizei tehnice cu o înțelegere solidă a diverselor industrii în care aceasta activează.

Iar rezultatele se văd atât în pharma, food & beverage, automotive, oil&gas, industria energetică, mediu sau oricare dintre aplicațiile de filtrare/purificare a apei sau a aerului. Impactul Klarwin nu se măsoară doar în metri cubi de apă filtrată sau în litri de lichide purificate, ci și în eficiența proceselor industriale, în economiile de resurse, în reducerea risipei și, mai ales, în capacitatea companiei de a contribui la sustenabilitatea unor sectoare critice pentru societate.

„Pentru omul obișnuit, impactul poate părea invizibil, pentru că munca noastră se desfășoară adesea în fundalul marilor procese industriale. Dar ea se simte în calitatea alimentelor, în siguranța medicamentelor, în accesul la apă potabilă, în energie mai curată și în produse finite realizate mai eficient și mai responsabil”, explică directorul general.

Implicarea companiei nu se oprește însă la nivel tehnic. Klarwin este parte activă din societate și contribuie prin proiecte sociale și educaționale menite să dezvolte competențe, să încurajeze gândirea inginerească și să susțină inovația locală.

„Credem în puterea exemplului și în responsabilitatea de a crea un mediu mai bun, nu doar prin tehnologie, ci și prin oameni. În cele din urmă, unitatea de măsură reală rămâne impactul pozitiv în viața celorlalți, fie că este direct sau sistemic”, concluzionează Adrian Dobre.

O echipă capabilă să livreze excelență

În rețeta succesului Klarwin, oamenii reprezintă, alături de inovație, leadership tehnologic și performanță la cele mai înalte standarde, un ingredient esențial. „Resursa umană este un pilon central în succesul Klarwin. Avem astăzi o echipă de profesioniști validată de proiecte și de clienți, capabilă să livreze excelență în orice context industrial”, subliniază Adrian Dobre. Iată cine sunt specialiștii Klarwin care conduc principalele divizii ale companiei.

Soluții complete pentru industria medicamentelor

Divizia Pharma Technologies oferă soluții complete și complexe pentru producătorii din industria de medicamente, în special pentru aplicații specifice de obținere a produselor sterile, și este activă încă de la înființarea Klarwin. „Potențialul de business a existat de la început – industria medicamentelor a existat și înainte de revoluție, însă s-a dezvoltat foarte mult după aceea, pentru acoperirea nevoilor existente pe plan local. Proiectele dezvoltate de Klarwin, inițial pentru șapte producători importanți de medicamente sterile, au crescut în amploare de-a lungul timpului, iar numărul clienților s-a majorat anual, ajungând să fie în prezent de 7-8 ori mai mare”, explică Anca Bleotu, managerul care conduce divizia de peste 20 de ani.

Succesul proiectelor implementate de Klarwin în România a contribuit la extinderea colaborării cu producători de medicamente din alte patru țări. Soluțiile oferite de companie pot fi adaptate la cerințele impuse pentru obținerea unor produse medicamentoase prin biotehnologii moderne și a dispozitivelor medicale, cât și la cerințele de sterilitate specifice cabinetelor medicale și spitalelor.

„Competențele acumulate de la începutul companiei și până în prezent în domeniul produselor sterile constituie nu doar un avantaj, ci și un garant și un atu important, atât în consultanța oferită clienților existenți, care aleg să investească în retehnologizare sau linii noi de producție, cât și a celor mai noi din portofoliu sau celor care aleg să investească în România în soluții inovatoare pentru acest domeniu. Suntem provocați frecvent de solicitările venite de la clienții noștri pentru oferirea de servicii de after sales și organizarea de training-uri dedicate pentru echipamente și sisteme noi sau pentru organizarea anuală de seminarii, foarte mult apreciate pentru schimburile de experiență dintre specialiștii din țara noastră și cei de peste hotare”, a mai precizat Anca Bleotu.

Aliniați la cele mai bune practici și tehnologii

Klarwin Environmental, care înglobează diviziile Waste Technologies și Water Platform, adresează industria gestionării deșeurilor municipale, a epurării apelor reziduale, a tratării apelor potabile și a monitorizării calității aerului cu tehnologii la nivelul anului 2025. Business unit-ul compa niei livrează soluții complete, corespunzătoare codurilor de bună practică, însoțite de cel mai înalt nivel de expertiză și fiabilitate.

„Klarwin oferă astfel tuturor actorilor din aceste industrii tehnologie și consultanță similară celor din cele mai moderne țări din lume”, a evidențiat Lucian Pavel, managerul Klarwin Environment Technology.

Unitatea parcurge, de mai bine de 5 ani, o continuă evoluție a modelului de business, orientat către furnizarea de servicii. „Klarwin Environmental este aliniată la cele mai bune practici și tehnologii, care sunt, în medie, cu 20 de ani în fața dezvoltării organice a mediului de business din România. Astfel, atunci când implementăm soluțiile noastre, acoperim în medie nevoile pe cel puțin 10 ani în avans față de reglementările legislative”, a explicat managerul.

Din perspectiva lui Lucian Pavel, Klarwin este o companie foarte bine ancorată în realitate și care își direcționează toată experiența și competența spre obținerea rezultatului, „cu tehnologii adecvate nevoilor specifice din România – proiectate și construite astfel, cu digitalizare cât se poate de avansată, și cu o disciplină foarte bună. Abordarea corectă este doar una bazată pe performanță, pe care Klarwin o oferă clienților săi cu toate resursele în care investește foarte mult.”

O misiune exprimată, în opinia managerului, chiar în numele companiei: „«Klar» din Klarwin este legat de claritatea cu care compania oferă valoare clienților, iar «win» este despre o relație fezabilă pentru toate părțile implicate în relația comercială.”

Beneficii operaționale pe termen lung

Klarwin Industrial Processes este un business unit al companiei, care înglobează diviziile de Automotive, Energy și Scientific & Laboratory și care abordează de la tratarea apei, purificarea noxelor din gazele arse, separarea apei din combustibili în procesul de rafinare, până la filtrarea particulelor încărcate radioactiv din circuitul de apă grea al centralei nucleare de la Cernavodă.

„În industrie, cel mai important este să aduci beneficii operaționale pe termen lung, completate de beneficiile de protecție a mediului. Soluțiile Klarwin sunt axate pe purificarea și monitorizarea fluidelor, astfel că milioane de metri cubi de apă, combustibili și diverse gaze au fost purificate de-a lungul anilor, contribuind la reducerea amprentei de carbon a clienților noștri și generând un impact net pozitiv asupra mediului”, spune managerul diviziei, Silviu Minoiu.

Divizia are la activ numeroase proiecte de referință, precum cel de tratare apă industrială prin microbiologie la Horse Technologies Group Renault, bazat pe o tehnologie verde, cu OPEX redus, implementată pentru prima oară în industria automotive. Pe listă se află și proiecte complexe de tratare a apei, fiecare cu caracter de unicitate prin tehnologia folosită, precum și din industria petrochimică, critice pentru independența energetică a României, precum cele realizate pentru OMV Petrom, BSOG sau Romgaz Iernut. Nu lipsesc din portofoliu nici proiectele externe, dintre care cel mai notabil este cel pentru WAHA Libia.

Însă, din perspectiva managerului diviziei: „Cele mai importante proiecte sunt întotdeauna cele care vor veni, pentru că suntem într-o evoluție exponențială, atât în ceea ce privește echipa, cât mai ales complexitatea proiectelor abordate.”

„Right on time”, un concept-cheie

O altă divizie cu vechime în cadrul companiei este Automotive & Industrial Technology, ale cărei soluții ajută producătorii industriali să obțină reduceri de costuri și îmbunătățirea proceselor, prin integrarea tehnologiilor avansate de filtrare, separare și purificare în liniile de producție și montaj echipamente.

„Cele mai cerute soluții sunt cele care ajută la oprirea contaminării din procese critice. Că vorbim de un cuptor, un compresor, un cazan de abur, o pompă de înaltă presiune, echipament de prelucrare, mașină de spălat componente sau linie de testare finală, toate acestea pot afecta major bunul mers al unei fabrici și orice oprire neprevăzută poate costa mai mult decât îmbunătățirea pe care noi o propunem”, explică Dorian Neguț, managerul diviziei.

Potrivit acestuia, principalele atuuri în industriile pe care divizia le deservește sunt reprezentate de expertiza și rapidi tatea cu care echipa Klarwin răspunde nevoilor stringente ale producătorilor industriali. La acestea se adaugă inovația tehnologică și numeroasele parteneriate strategice, care asigură acoperirea nevoilor unei piețe dinamice și în continuă schimbare.

O strategie care s-a dovedit eficientă – divizia are sute de proiecte implementate în România și în întreaga Europă, dar a furnizat produse și servicii la nivel global și în conturi cheie pentru companii din China, Mexic, Tunisia și Egipt. Un loc important pe lista clienților îl ocupă și producătorii de echipamente care generează energie verde. „Din punctul nostru de vedere, verde înseamnă și să produci curat și fiabil. Iar toate studiile recente au dovedit că echipamentele protejate de efectele dăunătoare ale contaminării, încă din fabrică, sunt mai robuste și rezistă mai mult în timp”, menționează Dorian Neguț.

Fără rabat la calitate

Soluțiile furnizate de divizia Klarwin Energy Technology sunt personalizate pe aplicațiile de filtrare, separare și purificare aferente industriilor extractive, rafinare, industriei chimice și energetice. Divizia, care a apărut ca o necesitate la evoluția și dezvoltarea domeniilor deservite, are la activ sute de proiecte implementate, atât în România, cât și la nivel internațional, multe dintre ele integrând inovații tehnologice.

„Pentru proiectele noi suntem în linie cu ultimele reglementări în domeniu, căutăm în permanență să găsim soluții aliniate acestor cerințe. Atât pentru proiecte noi, cât și pentru zona de after sales, putem spune cu mândrie că nu facem rabat la calitate, chiar dacă provocările bugetare, impuse de către clienți, sunt din ce în ce mai restrictive”, precizează managerul diviziei, Sorin Bratu.

În opinia sa, în mediul de business actual, calitatea, prețul și termenele de livrare reduse au, de cele mai multe ori, un impact definitoriu. „În asemenea situații, alte beneficii pe care clientul le poate avea – amortizarea într-un timp cât mai scurt, protecția avansată a echipamentelor, calitatea finală a produselor, costul redus cu mentenanța – pot face diferența”, a explicat Sorin Bratu.

Chiar dacă peste 90% dintre clienții diviziei sunt activi în domeniul utilizării resurselor fosile (extracție, prelucrare), Klarwin caută să ofere soluții care să asigure dezideratul acestora în reducerea nivelului de contaminare asupra mediului înconjurător sau în obținerea de produse cu impact negativ asupra mediului. „Planul nostru este de a avea întotdeauna la dispoziție soluții care să facă diferența în piață, iar clienții să nu consume resurse financiare și de timp pentru căutarea de tehnologii care pot fi disponibile la «un email distanță»”, mai spune managerul diviziei.

Singurul laborator acreditat din România

Divizia Klarwin Scientific & Laboratory, înființată în 2010, este singurul laborator acreditat din România pentru efectuarea analizelor de „cleanliness” (curățenie tehnică) a componentelor auto. „Curățenia tehnică a început să reprezinte o preocupare în industria automotive încă de la începutul anilor ‘90, când sistemele au început să fie mai complexe, iar toleranțele în producția componentelor au devenit mai mici”, a explicat Alexandra Matei, managerul diviziei, care a subliniat că implementarea riguroasă a analizelor este un factor-cheie în menținerea performanțelor.

Un alt serviciu important livrat de Klarwin Scientific & Laboratory este determinarea și codificarea nivelului de contaminare cu particule a fluidelor industriale, un proces esențial pentru evaluarea stării tehnice a instalațiilor și echipamentelor. „Recuperarea și refolosirea fluidelor industriale, precum uleiurile hidraulice sau apele tehnologice, reprezintă o practică tot mai importantă în contextul optimizării operaționale și al reducerii impactului asupra mediului”, a precizat Alexandra Matei.

Divizia furnizează servicii de analiză pentru majoritatea producătorilor de componente auto din România, dar și din diverse țări din sud-estul Europei și Orientul Mijlociu.

„Anual sunt realizate peste 1.000 de analize pentru componente auto și mai mult de 200 de analize pentru fluide industriale, precum ape uzate și uleiuri hidraulice”, a mai declarat managerul. De remarcat este și faptul că divizia Klarwin Scientific & Laboratory realizează și interpretarea și diagnosticarea rezultatelor, care se transformă astfel în informații valoroase, relevante și direct aplicabile pentru clienți.

Proiecte de pionierat în reducerea pierderilor de apă

Klarwin Water Platform acoperă o gamă extinsă de soluții în domenii în care gestionarea apei este esențială pentru siguranța proceselor, optimizarea costurilor și protecția mediului. Printre sectoarele adresate se numără cel farmaceutic și biotehnologic, industria alimentară și a băuturilor, producția metalurgică și automotive, industria chimică și petrochimică, epurarea apelor uzate industriale sau municipale etc.

„Platforma de Apă Klarwin a fost înființată în 2015, ca răspuns la nevoia tot mai clară a industriei și sectorului public de a gestiona sustenabil resursele de apă și de a se alinia la standardele internaționale. De la înființare și până în pre zent, am implementat peste 300 de proiecte în România și în alte 10 țări europene”, a declarat Sabina Pistol, manager Klarwin Water Platform.

În portofoliul diviziei se află numeroase realizări notabile, precum proiectul de pionierat în domeniul reducerii pierderilor de apă în România desfășurat împreună cu un operator regional de apă canal, care a condus la o cantitate de apă salvată de peste 2 milioane de metri cubi anual.

„Atuurile soluțiilor Klarwin derivă din flexibilitatea de configurare, integrarea tehnologiilor avansate și capacitatea de personalizare a fiecărui proiect în funcție de particularitățile procesului industrial”, a mai precizat Sabina Pistol. Managerul a evidențiat în acest sens avantajele oferite de tehnologia modulară containerizată, soluțiile integrate de reutilizare a apei, precum și digitalizarea noninvazivă și senzoristica pentru detecția precisă a pierderilor ascunse de apă.

Tehnologii de ultimă generație implementate în România

Klarwin epurează anual circa 1.000.000 metri cubi de apă contaminată (levigat) rezultată în urma descompunerii și biodegradării deșeurilor municipale. „Rezultă circa 700.000 metri cubi de apă curată, pură microbiologic, ce reintră în rețelele pluviale orășenești, este reintrodusă în natură sau poate fi utilizată în alte aplicații și activități de producție industriale”, a explicat Răzvan Lixandru, managerul diviziei Waste Technologies.

Potrivit acestuia, soluțiile oferite de Klarwin reprezintă vârfuri tehnologice și sunt printre puținele funcționale cu adevărat, raportat cel puțin la piața din România. Printre tehnologiile nominalizate se numără echipamente de epurare a levigatului provenit în urma biodegradării deșeurilor din cadrul centrelor de depozitare municipale, instalațiile de captare, transport și ardere a gazului de depozit de deșeuri, precum și soluțiile de scanare a corpului celulelor de depozitare.

„Trendul actual al pieței este orientat către soluții la cheie, ca de exemplu prestări de servicii all inclusive, proiecte tehnice și execuție la pachet și, nu în ultimul rând, soluții de digitalizare integrate”, a detaliat Răzvan Lixandru. Managerul a mai subliniat că, pentru a beneficia de impactul major al soluțiilor Klarwin, piața are nevoie de cât mai multă conștientizare, exemple de bună practică și schimburi de experiență.

Anticiparea nevoilor pieței este crucială

Divizia Klarwin Food and Beverage Technology deservește, în principal, industria apelor minerale și a băuturilor răcoritoare, a berii, lactatelor și panificația. Soluțiile furnizate de companie sunt esențiale pentru filtrarea lichidelor și gazelor folosite în procesele de producție, precum și pentru clarificarea, stabilizarea produselor alimentare. De asemenea, acestea asigură protecția echipamentelor și optimizarea liniilor de producție.

„Unul dintre principalele atuuri ale soluțiilor Klarwin este capacitatea noastră de a oferi soluții tehnice adaptate perfect nevoilor fiecărui client, bazate pe o analiză detaliată a proceselor industriale. Soluțiile Klarwin generează beneficii cuantificabile: economii în consumul de resurse, reducerea timpilor de oprire și creșterea calității produsului final”, a declarat Adrian Dobre, managerul diviziei, dar și fondatorul și CEO-ul companiei.

Acesta a mai precizat că, pentru Klarwin, anticiparea nevoilor pieței este crucială, în contextul în care reglementările privind siguranța alimentară și sustenabilitatea devin tot mai exigente, iar producătorii trebuie să fie cu un pas înainte. Cele mai solicitate soluții includ sisteme de filtrare avansată a lichidelor, sisteme de filtrare a aerului și gazelor tehnice, esențiale pentru siguranța alimentară, precum și soluții de recuperare și reutilizare a apei din procesele industriale. „Pe termen scurt și mediu, vizăm extinderea portofoliului cu soluții de filtrare de generație nouă și tehnologii digitale (monitorizare la distanță, predictive maintenance). De asemenea, avem în vedere consolidarea parteneriatelor internaționale”, a mai specificat Dobre.

Divizia acoperă și domeniul vinificației, unde Klarwin s-a impus ca principal partener pentru cramele din România. „Importanța soluțiilor Klarwin oferite domeniului Food and Beverage Wine este dată de siguranța și calitatea produsului finit și a brandului, economia financiară, optimizarea timpului și rezultatele de succes. Klarwin este prezentă atât în aplicațiile cheie, precum producția vinului, condiționarea și maturarea acestuia, cât și în momente critice, precum filtrarea vinului. Orice eroare sau soluție greșit aplicată poate duce la alterarea calității și aspectului organoleptic, care poate fi echivalentă cu alterarea brandului și imaginii, costuri inutile și pierderi financiare”, a subliniat Adrian Dobre.

Soluții avansate și personalizate

Divizia AIR din cadrul Klarwin oferă soluții cu eficiență crescută în domeniul filtrării aerului industrial. „La Klarwin, venim în întâmpinarea clienților noștri cu o gamă variată de soluții avansate pentru monitorizarea și tratarea aerului, personalizate pentru a răspunde nevoilor aplicațiilor industriale, comerciale și de medii critice”, a precizat Adrian Dobre, CEO și fondator Klarwin.

Expertiza companiei acoperă de la filtrarea pentru aplicații industriale, sisteme HVAC și de tratare a aerului interior, la controlul poluării și protecției mediului. Soluțiile Klarwin răspund astfel, cu tehnologii inovatoare, la cerințele și reglementările tot mai stricte privind emisiile poluante și reducerea impactului asupra sănătății angajaților și a comunității. Proiectele implementate sunt bazate pe soluții flexibile și scalabile și asigură optimizarea costurilor, a eficienței operaționale și reducerea amprentei de carbon.

„Cererea pentru soluțiile de filtrare a aerului industrial continuă să crească, influențată de o combinație de factori reglementatori, tehnologici, economici și sociali”, a explicat Adrian Dobre. Acesta consideră că anticiparea impactului noilor tehnologii și reglementări legislative în domeniul filtrării aerului industrial este esențială pentru companiile care doresc să rămână competitive și conforme cu cerințele de mediu. „Aceste schimbări pot adresa atât provocări, cât și oportunități, iar soluțiile inovatoare, precum cele oferite de Klarwin, pot contribui la succesul pe termen lung”, a punctat Dobre.

Garanția calității și sustenabilității

Departamentul PRO din cadrul Klarwin deservește toate diviziile din cadrul companiei. „Prin intermediul lor, produsele noastre ajung la fabricile de medicamente, de îmbuteliere a apei, rafinării, municipalități, consilii județene sau fabrici din domeniul automotive”, a explicat Domokos Kontczey, manager tehnic Klarwin PRO.

Proiectele realizate de departament au depășit pragul de 100, iar dintre ele se remarcă, prin importanță și complexitate, cel al instalației pilot/demo pentru tehnologie membranară de filtrare a apei realizat la fabrica Klarwin și de care beneficiază majoritatea diviziilor din companie.

Domokos Kontczey consideră că atuurile soluțiilor furnizate sunt date „în primul rând, de garanția calității și sustenabilității și, nu în ultimul rând, de garanția costurilor minime de operare. În ceea ce privește domeniul nostru de activitate pot spune fără ezitare că toate tipurile de servicii sunt solicitate departamentului, pornind de la consultanță, proiectare, implementare, integrare, training, la mentenanță, service și chiar dezvoltare.”

Principalele direcții de dezvoltare pe termen mediu și scurt ale departamentului sunt eficientizarea procesului de producție, mărirea capacității de producție și îmbunătățirea vizibilității în cadrul clienților interni. „Eu cred că, într-un proces de producție, pentru a putea fi eficienți, nevoile și cerințele pieței sunt cele mai importante”, a adăugat managerul.

O poveste a oamenilor potriviți

După 20 de ani în care a reușit să se impună ca lider pe plan național și internațional, Klarwin își duce mai departe misiunea de a avea un impact pozitiv în viața oamenilor.

Și cine poate formula mai bine morala acestei povești de succes decât Adrian Dobre, fondatorul companiei? „Pentru mine, succesul Klarwin a fost și este o poveste de echipă. Am avut întotdeauna convingerea că, oricât de bune ar fi tehnologiile din portofoliu sau strategiile noastre, fără oamenii potriviți care să creadă în ele și să lupte pentru fiecare proiect nu am fi reușit. La Klarwin am construit o cultură în care colaborarea și sprijinul reciproc merg mână în mână cu o competiție sănătoasă – o competiție care ne împinge să devenim mai buni, să ne depășim limitele, dar fără a pierde din vedere scopul comun. Managerii noștri de industrii și departamente sunt cei care ghidează această energie și transformă potențialul individual într-un succes colectiv, care duce mai departe misiunea noastră.”