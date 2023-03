Adrian Câciu: „Preturile sunt foarte mari și ajunge cuțitul la os”. Oficialul pune inflația pe seama importurilor

Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a vorbit despre situația de la noi din țară și despre plângerile românilor cu privire la valul de scumpiri din ultimele luni. Oficialul recunoaște că prețurile sunt foarte mari și că este normal ca oamenii să fie nemulțumiți. Totuși, el susține că o mare parte din inflația de la noi din țară este pusă pe seama importurilor.

„Anul este destul de încordat pentru că toată lumea este supărată, și e normal să fie supărată. Prețurile sunt foarte mari și ajunge cuțitul la os, dar sunt eforturi pe care le facem să domolim un pic zona asta de inflație, care nu ne aparține în mod direct.

Aparține unor jucători din piețele noastre, dar mai ales celor din exterior pentru că avem foarte multe importuri și inflație importată.

Anul trecut a fost la fel, în februarie, când a izbucnit războiul din Ucraina, să știți că foarte mulți ‘cântau Apocalipsa’. Am stat spate în spate și am avut totuși un parteneriat cu Societatea civilă. Am venit în sprijinul Societății. Eu, cel puțin, am fost jucător în zona aceasta din perspectiva găsirii de soluții și, zic eu, că am mai compensat din costurile vieții. Evident, nu suficient”, a declarat, marți, Adrian Câciu, la un post de radio.

CEC ar putea deveni asigurator. Adrian Câciu le-a dat o lună pentru depunerea actelor

Marți, ministrul Finanțelor s-a ocupat și de problema asigurărilor auto. Oficialul a semnat un ordin prin care le oferă celor de la CEC o lună să depună actele la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pentru a deveni asigurator.

„Am solicitat și ieri (luni – n.r.) CEC, o spune și acum, să se autorizeze, să își depună documentele de autorizare la ASF. În momentul în care începe procedura de autorizare, din ce am discutat cu președintele Nicu Marcu, ASF va da tot concursul ca autorizațiile, respectând criteriile legale, să vină cât mai rapid și CEC să vină cât mai rapid în piață”, spune ministrul de Finanțe, Adrian Câciu.

Oficialul susține că prețurile RCA-urilor pot fi ținute sub control și că „este important ca românii să fie protejați”.