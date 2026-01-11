Adopția fetei lui Florin Prunea, o adevărată aventură. Fotbalistul a fost la un pas să adopte alt copil

Florin Prunea, dar și alți oameni de fotbal au copii adoptați din același loc. Povestea Andrei, fiica lui, este una deosebită pentru că era foarte aproape să nu ajungă în casa fotbalistului.

Fotbalistul a explicat că în momentul în care intri în orfelinat, lucrurile se complică extrem. Existau niște reguli nescrise pe care una dintre cele care lucrau la orfelinat le-a explicat. “Doamna Silvia ne-a spus să nu luați de milă. Că acolo când intri ți se înmoaie picioarele.

Acolo încep să tragă de tine și-ți spun tată, mamă. Ei sunt pe etaje pe diferite vârste și ți se rupe inima. La noi, s-a dus Lili nevastă-mea, cu Mariana a lui Lăcă, s-au dus și au urcat la toate etajele. Și a ajuns la etajul 3. Andra era înfășată până-n gât, cum îi țineau atunci în 1997, în scutecele alea. Doar ochii i se vedeau. Și când s-a apropiat de ea de pat, ea e a mea”, a povestit fostul internațional.

Dar până la această vizită au mai avut loc alte două. „Fii-mea e născută pe 5 ianuarie. Sărbătorile le-am făcut în anul acela la Tihuța, la nenea Jean Pădureanu. În data de 30 înainte de Revelion ne-am dus în orfelinat în Bistrița și am găsit o fetiță Simina, avea 3 ani și jumătate.

Dar nu a fost să fie, ne-au îmbârligat femeile. Pe 3 ianuarie ne-am dus la orfelinat la Cluj, acolo am găsit un băiețel blond, 6 luni avea, însă nici acolo nu a fost să fie”, a mai explicat omul de fotbal.

De altfel, Florin Prunea a mai spus că fiica lui și-a cunoscut chiar și sora biologică. „Puteam să îi luăm pe oricare dintre ei, pentru că Andra s-a născut pe 5 ianuarie la Medgidia la orfelinat.

Ea mai are o soră pe care a văzut acum, prima dată după 20 și ceva de ani. Sora ei e mai mare cu doi ani ca ea. S-a dus Andra la ea, acum două săptămâni. Seamănă foarte bine”.