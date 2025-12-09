International

Administraţia Trump a revocat zeci de mii de vize în ultimele luni

Comentează știrea
Administraţia Trump a revocat zeci de mii de vize în ultimele luniTrump. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

De la începutul anului, Administraţia Trump a retras aproximativ 85.000 de vize din toate categoriile, de peste două ori mai multe decât anul trecut, potrivit unui oficial al Departamentului de Stat. Printre acestea se numără şi peste 8.000 de vize de student, într-un context în care autorităţile americane intensifică măsurile legate de imigranţi.

Administrația Trump, cu ochii pe imigranți. Zeci de mii de vize, retrase

Potrivit oficialului, infracțiunile precum conducerea sub influenţa alcoolului, agresiunile sau furturile au reprezentat aproape jumătate din revocările din ultimele 12 luni. Pentru restul cazurilor nu au fost oferite detalii, însă instituţia a invocat anterior motive precum expirarea vizelor sau suspiciuni de sprijin pentru terorism.

Aceste acţiuni au generat controverse privind libertatea de exprimare, după ce autorităţile au revocat vize ale unor studenţi internaţionali implicaţi în protestele împotriva războiului din Gaza, acuzându-i de antisemitism şi susţinere a terorismului.

Migranți

Migranți. Sursa foto: x.com

Cei care „s-au bucurat” de uciderea lui Charlie Kirk, pe lista celor scoși în afara granițelor

În octombrie, Departamentul de Stat a confirmat că a retras vize şi unor persoane care ar fi „sărbătorit” uciderea lui Charlie Kirk.

Proiectul "Vizelor de Aur", inițiat de Mircea Abrudean, blocat de CSAT. Facilitățile pentru investitorii străini, considerate risc de securitate națională
Proiectul "Vizelor de Aur", inițiat de Mircea Abrudean, blocat de CSAT. Facilitățile pentru investitorii străini, considerate risc de securitate națională
Crăciun și Revelion cu vreme ciudată. Prognoza meteo pentru decembrie 2025 – ianuarie 2026
Crăciun și Revelion cu vreme ciudată. Prognoza meteo pentru decembrie 2025 – ianuarie 2026

Datele actualizate vin după declaraţiile unui oficial din august, care anunţa implementarea unei politici de „verificare continuă” pentru toţi cei peste 55 de milioane de străini cu vize valabile pentru SUA.

În ce situații pot fi revocate vizele. Trump le-a declarat război imigranților de la începutul mandatului

Potrivit Departamentului de Stat, vizele sunt revocate atunci când apar indicii de neeligibilitate, inclusiv depăşirea perioadei legale de şedere, implicarea în infracţiuni, ameninţări la adresa siguranţei publice sau orice formă de sprijinire a terorismului.

„Analizăm toate informaţiile disponibile în cadrul verificării noastre, inclusiv înregistrările autorităţilor de aplicare a legii sau ale serviciilor de imigrare sau orice alte informaţii care ies la iveală după eliberarea vizei şi care indică o potenţială neeligibilitate”, a spus el.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:43 - Proiectul "Vizelor de Aur", inițiat de Mircea Abrudean, blocat de CSAT. Facilitățile pentru investitorii străini, con...
09:30 - Crăciun și Revelion cu vreme ciudată. Prognoza meteo pentru decembrie 2025 – ianuarie 2026
09:21 - PSD se reunește marți în ședintă, după eșecul de la Primăria Capitalei. Ieșirea de la guvernare, pe masă
09:11 - Destin frânt în Rusia. Un tânăr matematician, torturat și acuzat de „înaltă trădare” chiar înainte de a pleca la stud...
09:00 - Rețeta veche de covrigi cu susan. O gustare perfectă pentru zilele de post
08:55 - UE intervine pentru a debloca rețelele electrice și a accelera energia verde

HAI România!

Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22

Proiecte speciale