Administraţia Trump a revocat zeci de mii de vize în ultimele luni

De la începutul anului, Administraţia Trump a retras aproximativ 85.000 de vize din toate categoriile, de peste două ori mai multe decât anul trecut, potrivit unui oficial al Departamentului de Stat. Printre acestea se numără şi peste 8.000 de vize de student, într-un context în care autorităţile americane intensifică măsurile legate de imigranţi.

Potrivit oficialului, infracțiunile precum conducerea sub influenţa alcoolului, agresiunile sau furturile au reprezentat aproape jumătate din revocările din ultimele 12 luni. Pentru restul cazurilor nu au fost oferite detalii, însă instituţia a invocat anterior motive precum expirarea vizelor sau suspiciuni de sprijin pentru terorism.

Aceste acţiuni au generat controverse privind libertatea de exprimare, după ce autorităţile au revocat vize ale unor studenţi internaţionali implicaţi în protestele împotriva războiului din Gaza, acuzându-i de antisemitism şi susţinere a terorismului.

În octombrie, Departamentul de Stat a confirmat că a retras vize şi unor persoane care ar fi „sărbătorit” uciderea lui Charlie Kirk.

Datele actualizate vin după declaraţiile unui oficial din august, care anunţa implementarea unei politici de „verificare continuă” pentru toţi cei peste 55 de milioane de străini cu vize valabile pentru SUA.

Potrivit Departamentului de Stat, vizele sunt revocate atunci când apar indicii de neeligibilitate, inclusiv depăşirea perioadei legale de şedere, implicarea în infracţiuni, ameninţări la adresa siguranţei publice sau orice formă de sprijinire a terorismului.

„Analizăm toate informaţiile disponibile în cadrul verificării noastre, inclusiv înregistrările autorităţilor de aplicare a legii sau ale serviciilor de imigrare sau orice alte informaţii care ies la iveală după eliberarea vizei şi care indică o potenţială neeligibilitate”, a spus el.