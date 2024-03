International Oficial amerrican: SUA s-au pregătit pentru un potenţial atac nuclear rusesc în Ucraina







SUA a fost îngrijorată că Rusia ar putea folosi o armă nucleară tactică în Ucraina la sfârşitul anului 2022. Administrația Biden s-a pregătit pentru cel mai sumbru scenariu.

Administraţia Biden a fost îngrijorată că Rusia ar putea folosi o armă nucleară tactică în Ucraina la sfârşitul anului 2022. Un oficial de rang înalt al administraţiei a spus că teama „nu a fost doar ipotetică - s-a bazat şi pe unele informaţii pe care le-am cules”.

Planurile de contingenţă au început să fie elaborate la un nivel fără precedent după ce membri de rang înalt ai administraţiei Biden au devenit din ce în ce mai alarmaţi de situaţie. Trebuia să planificăm astfel încât să fim în cea mai bună poziţie posibilă în cazul în care acest eveniment - care nu mai este de neconceput - ar fi avut loc”, a declarat acelaşi înalt oficial al administraţiei SUA.

Administrația Biden, speriată de planurile Rusiei

Un alt oficial de rang înalt a mai spus că ar fi primul atac nuclear de când SUA au lansat bombe atomice asupra oraşelor japoneze Hiroshima şi Nagasaki, cu aproape optzeci de ani în urmă. El a declarat că nu se așteptau ca cineva să mai fie capabil de un atac nuclear.

„Asta ne arăta conflictul, aşa că am crezut şi cred că este dreptul nostru să ne pregătim cu rigurozitate şi să facem tot ce este posibil pentru a evita ca acest lucru să se întâmple”, a spus un alt oficial de rang înalt al administraţiei. „Nu cred că mulţi dintre noi, când ne-am început activitatea, ne aşteptam să petrecem mult timp pregătindu-ne pentru un scenariu care, în urmă cu câţiva ani, se credea că aparţine unei epoci trecute”, a adăugat oficialul.

În această perioadă, de la sfârşitul verii până în toamna anului 2022, Consiliul Naţional de Securitate a convocat o serie de reuniuni pentru a pune la punct planuri de urgenţă „în cazul în care fie exista un indiciu foarte clar că erau pe cale să facă ceva, să atace cu o armă nucleară, fie dacă pur şi simplu o făceau - cum am răspunde, cum am încerca să prevenim sau să descurajăm acest lucru”, a spus una dintre sursele CNN.

SUA s-a temut de mesajele rusești

Oficialii americani au respins avertismentele ruseşti, dar s-au temut de motivaţia din spatele lor încă de la început. „Mesajele publice ruseşti au venit din senin cu privire la potenţialul ca Ucraina să folosească o bombă murdară, pe care noi am văzut că nu se bazează pe realitate”, a spus un oficial de rang înalt al administraţiei. „Mai îngrijorător” pentru acest oficial a fost faptul că ruşii înşişi ar fi spus aceste lucruri "fie ca un pretext pentru a face ceva nebunesc, fie ca o acoperire pentru ceva ce ei înşişi căutau să facă. Aşa că a fost destul de alarmant”, a comentat oficialul.

Agenţiile de spionaj occidentale primiseră informaţii potrivit cărora existau acum comunicări între oficialii ruşi, care discutau în mod explicit despre un atac nuclear. Existau „indicii pe care le preluam prin alte mijloace că acesta era cel puţin un lucru pe care îl discutau nivelurile inferioare ale sistemului rusesc”, a declarat oficialul de rang înalt al administraţiei SUA.

În niciun moment SUA nu au detectat informaţii care să indice că Rusia lua măsuri pentru a-şi mobiliza forţele nucleare pentru a efectua un astfel de atac. „În mod evident, am acordat o mare prioritate monitorizării şi am avut o anumită capacitate, cel puţin, de a urmări astfel de mişcări ale forţelor sale nucleare”, a spus acest înalt oficial al administraţiei. „Şi în niciun moment nu am văzut vreun indiciu al tipurilor de paşi pe care ne-am fi aşteptat să îi facă, dacă ar fi mers pe calea utilizării armelor nucleare”, a completat el.

Administrația Biden rămâne vigilentă

Se pare că pericolul s-a mai diminuat, dar SUA şi aliaţii săi rămân vigilenţi.

„Am fost mai puţin îngrijoraţi de perspectiva iminentă din acea perioadă, dar nu este ceva care să fie vreodată departe în gândurile noastre”, i-a spus un înalt oficial american. „Continuăm să perfecţionăm planurile şi nu este dincolo de domeniul posibilităţii ca în lunile următoare să ne confruntăm din nou cu un risc cel puţin în creştere”, a avertizat oficialul.