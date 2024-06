Monden Mircea Badea, văzut de o femeie celebră: A fost impecabi!l







Adina Halas a povestit cum a ajuns asistentă Tv, dar și cum a fost să lucreze cu Mircea Badea, fostul ei șef, de la „Noaptea târziu” (Antena 1). Aceasta a explicat și care este relația ei cu partenera prezentatorului, Carmen Brumă.

Cum a ajuns Adina Halas asistentă Tv

„La momentul respectiv eram la Agenția MRA, a lui Liviu Ionescu. Am fost chemată la un casting pentru TeleEurobingo show. După câteva luni, cei de la Antena 1 ne-au plăcut pe mine și pe Carmen Brumă, cu care făceam echipă. Se vedea că noi comunicam foarte bine la TeleEurobingo, așa că ne-au trimis, pe la matinal și pe la alte emisiuni, pentru promovarea concursului tv. În cele din urmă, când s-a pus la cale show-ul ”Noaptea târziu” ni s-a propus direct de către producător, care cred că era american, să fim asistentele lui Mircea Badea”, a spus Adina.

Cum s-a înțeles cu Mircea Badea, care îi era șef

Adina Halas a mai spus că Mircea Badea este un om foarte empatic și că s-a putut baza pe el mereu. Aceasta a declarat că nu a avut niciodată vreun aer de superioritatea și că s-au înțeles bine din primele clipe.

„Mircea Badea nu s-a comportat niciodată ca un șef cu noi. În viața personală, el este un om extraordinar de empatic, pe care te poți baza, un om bun de pus la rană, foarte săritor, nu a avut vreun aer de superioritate, m-a ajutat de fiecare dată când i-am cerut sfatul, a fost impecabil”, a mai spus ea.

Adina a mai spus că este prietenă cu partenera lui Mircea Badea, Carmen Brumă, de 25 de ani și că au o conexiune specială. Aceasta a declarat că este greu să găsești o persoană care îți vrea binele cu adevărat și care să se bucure pentru reușitele tale, dar că ea a fost norocoasă.

Adina Halas, despre relația cu Carmen Brumă

„Carmen Brumă și cu mine suntem prietene de peste 25 de ani, nu avem un secret, pur și simplu lucrurile au mers de la sine. Mă bucur să am astfel de prieteni, mă onorează faptul că un om atât de frumos, disciplinat, valoros, important, interesant, frumos mobilat și interior nu numai exterior, mi-e prieten de atâția ani. Nu cred că există un secret al prieteniei noastre, mai degrabă am învățat cum să ne comportăm, ne-am apreciat și nu am făcut rabat de la calitatea prieteniei. În plus, am discutat deschis, despre orice, și ne-am dorit întotdeauna binele. Găsești extrem de rar așa legătură de suflet, am fost pur și simplu norocoase că ne-am găsit așa”, a mai spus ea.

Asistenta Tv a declarat că nu a primit nicio ofertă concretă să revină cu Carmen Brumă pe micile ecrane, dar că este deschisă la propuneri și că așteaptă să fie surprinsă.

„Noi două nu am primit nicio oferă concretă de a reveni împreună pe micul ecran și pe care să o luăm în calcul. Au fost diverse propuneri, idei, variante, însă nimic concret încât să se lege. Dar nimic nu este exclus, până la urmă, de ce nu?”, a mai spus Adina Halas, pentru Click!