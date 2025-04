Monden Mihaela Tatu revine cu noi dezvăluiri despre debarcarea de la Antena 1. Care este adevărul







Mihaela Tatu a aflat pe 7 aprilie că a fost înlocuită de Mirela Vaida în emisiunea „În direct cu România”. Prezentatoarea a povestit că multe persoane au criticat revenirea ei în televiziune și că i-au recomandat să-i lase pe cei tineri în lumina reflectoarelor.

Mihaela Tatu n-a fost încurajată

„Eu credeam că mă simt confortabil, dar am avut o perioadă de acomodare. Norocul meu este că am început să pregătim emisiunea, formatul acela grozav de debate-uri (n.r: dezbateri), am filmat-o la perete cu două săptămâni înainte și deja m-am simțit bine.

Nu pentru mine m-am întors, pentru ceilalți. Dar, am simțit presiune din partea celor din jur. De asta mi-a fost puțină teamă. Prietenii au fost toți alături de mine, dar au fost și alte voci care spuneau:<< Lasă locul celor mai tineri!>>.

Însă, este omul potrivit, în locul potrivit, în momentul potrivit. Acest fel de emisiune, cu întrebări delicate puse unor oameni ca să scoți niște adevăruri greu de spus de la ei, nu o poate face oricine! Să poți să faci asta nesupărându-i pe ceilalți, nederanjând! Probabil că cei tineri vor învața!”, a mai spus Mihaela Tatu.

Formatul s-a schimbat peste noapte

Mihaela Tatu a declarat că a plecat de la Antena 1 pentru că formatul s-a schimbat peste noaptea și pentru că producătorii au vrut ca emisiunea „În direct cu România” să semene cu „Acces Direct”.

„M-ați tot întrebat în urmă cu două luni, de ce am acceptat emisiunea de la Antena1. Și v-am răspuns cu tot entuziasmul și bucuria: mi-a plăcut formatul. Mult mult. Acel format a durat doar 2 săptămâni, apoi s-a schimbat totul peste noapte. Iar în noul format nu am putut rezista decât alte 2 săptămâni.

Nu prea era de mine. Iar cei care mă cunosc și prietenii mei, stiu de ce. Sunt un om luminos, pozitiv și foarte vesel. Îmi doresc soluții și îmi plac modelele umane. Așa a fost acel prim format, pentru care am acceptat să mă întorc, în care cu toții, chiar și cei de-acasă, găseam soluțiile. Simplu!”, a spus prezentatoarea pentru Click.

Mihaela Tatu, înlocuită cu Mirela Vaida

Mirela Vaida a anunțat că a plecat de la „Acces direct” după opt ani de zile, Adrian Velea urmând să prezinte singur emisiunea de pe Antena Stars. Aceasta a declarat că fanii o vor putea vedea în „În direct cu România”, de luni până vineri.

„Încep o nouă provocare, pentru că mie îmi plac provocările, îmi plac poveştile de viață, îmi plac emoțiile, îmi place să fiu şi să lucrez între oameni, cu şi pentru oameni. De luni până vineri revin la Antena 1, la În direct cu România, o emisiune despre viață, aşa cum este ea analizată, cu empatie, cu autoritate şi cu dorința de a găsi soluții.

Vreau să le mulțumesc colegilor mei, de la care am învățat enorm şi alături de care am atins maturitatea mea profesională. Mă aşteaptă o nouă provocare şi sunt convinsă că împreună vom reuşi să găsim soluții şi să aducem speranța în viețile oamenilor care apelează la noi”, a spus Mirela Vaida.