Încă o persoană cunoscută a făcut public faptul că s-a infectat cu COVID-19. Este vorba despre Adrian Sînă, soțul Ancăi Serea.

„În ultimele 20 de zile nu am putut să fac nimic, nu am putut să ies din camera mea în care m-am izolat. Am fost izolat de pe data de 2 noiembrie. Într-o seară am avut nişte frisoane şi am avut un pic de temperatură şi în momentul ala mi-am dat seama că se întâmplă ceva cu mine. Am zis atunci să nu mai stau în cameră cu Anca, să mă duc într-o altă cameră, una de la mansardă, unde am şi biroul de altfel”, a declarat Adrian Sînă.

Adrian Sînă a avut o formă ușoară a bolii.

„Am o cameră mică unde e un birou, un pat, o baie. Am hotărât să mă izolez în camera aceea gândindu-mă că aş putea avea noul virus. Am avut temperatură, m-am izolat şi am început să iau vitamine şi paracetamol. În următoarea zi am fost la spital, mi-am făcut testul şi s-a confirmat ceea ce bănuiam, eram infectat cu noul virus, COVID-19. Forma a fost una uşoară pentru mine. Am avut febră la un moment dat, 39,5 şi 39, 6”, a anunțat cântărețul.

Andreea Marinescu de la ProTV s-a infectat cu COVID-19

După Andreea Esca şi Neti Sandu, o altă prezentatoare de ştiri de la PRO TV s-a infectat cu SARS-CoV-2. Este vorba de știrista Andreea Marinescu, în vârstă de 38 de ani.

Prezentatoarea Ştirilor PRO TV de dimineaţă a declarat că se simte bine şi ţine în permanenţă legătura cu medicul de familie.

În acest moment sunt acasă şi sunt la început cu tratamentul, dar starea mea este bună. Ţin legătura cu medicul de familie şi mă străduiesc să-mi protejez familia. E o perioadă în care grija pentru noi, pentru cei dragi, dar şi pentru ceilalţi trebuie să fie sporită. Să ne vedem sănătoşi, cât mai curând!”, a spus Andreea Marinescu, scrie Gandul.