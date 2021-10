Scandal monstru între Capatos și Becali. S-au urmărit cu mașinile în București. „L-am prins pe la circ”

Omul de televiziune Dan Capatos a avut un conflict cu Gigi Becali, finanțatorul de la FCSB, în urmă cu câțiva ani. Atunci, moderatorul emisiunii Xtra Night Show, de la Antena Stars, a fost scuipat de latifundiarul din Pipera. Capatos a povestit acel episod și și-a amintit și despre reacția pe care a avut-o.

Ce explicații a dat Gigi Becali după ce l-a scuipat pe Dan Capatos

După ce a fost scuipat, jurnalistul a întors mașina pe contrasens, căci cei doi mergeau în sensuri diferite, și l-a urmărit pe șeful echipei FCSB pentru a-i cere socoteală. Când l-a prins din urmă, Dan Capatos l-a întrebat de ce a făcut acest gest inexplicabil, mai ales că ei aveau o relație decentă. Reacția milionarului l-a uimit.

„Eram pe Lacul Tei și l-am prins pe la circ, pe acolo, îi zic, bre, nea Gigi, noi ne știm, ce ai, ți-am făcut ceva? Mi-a zis – ce-i, mă, tată?- Păi, zic, de ce m-ai scuipat? – Aa, frate, nu te-am scuipat, am scuipat așa- . L-a luat vântul, se întâmpla de mult, mă rog”, a spus Dan Capatos.

Amintirile lui Dan Capatos din perioada în care lucra la „Evenimentul Zilei”

Recent, Dan Capatos și-a amintit de perioada de început din presă. Din vremea în care omul de televiziune lucra la cotidianul „Evenimentul Zilei”. Capatos devora presa începutului anilor ’90 și era fanul lui Ion Cristoiu.

Citeam, imediat după 90, toate ziarele care apăruseră, eram super-fan Ion Cristoiu. Am zis că dacă am șansa să fiu în proximitatea lui, n-am s-o ratez. Nu din prima am fost pe investigații, am fost pe politic, după aia m-am sucit la investigații. Nu era greu, dar nici ușor, că noi eram liderii presei de atunci, iar Ion Cristoiu impusese un standard foarte înalt.

La secția noastră de investigații – ”Servicii secrete” se numea secția pentru că îngloba Minister de Interne, SRI, etc – fiecare aveam domenii de activitate, adică domenii de care răspundeam. Eu răspundeam de Ministerul de Interne, Poliția Capitalei și S.I.E. Trebuia să știi în fiecare zi tot ce se întâmplă. Dacă pierdeai o știre, îți luai amendă. La ora 12 se afișa lista cu amenzi. Niciodată nu mi-am luat amendă. Trebuia să știi tot ce scriau restul ziarelor, chiar dacă nu se băga în ziar, și să ai o exclusivitate”, și-a amintit Dan Capatos.