Adevărul despre relația dintre Florin Piersic și Angela Similea. Celebrul artist a fost marea iubire a cântăreței. Și-a înșelat soțul cu el mulți ani

Angela Similea a divorțat de soțul ei la începutul anilor ’90. Cei doi au avut o căsnicie de 17 ani și Jan Hilgen a fost dispus să ierte multe din greșelile comise de artistă. Bianca Cristinoiu-Jones, fosta noră a Angelei Similea, a dezvăluit motivul divorțului și a mărturisit că marea dragoste a cântăreței a fost Florin Piersic. Aceasta și-a înșelat soțul cu marele artist, lucru acceptat de olandez.

„Imediat după divorţul de Angela, Jan ne-a vizitat în SUA pe mine şi pe mama, stând la noi în casă câteva zile. Era tare supărat şi ţin minte că ne-a spus următoarele despre motivele divorţului: «Am suportat faptul că m-a înşelat cu Florin Piersic şi am înţeles- o, pentru că pe Piersic l-a iubit cel mai mult, a fost iubirea vieţii ei. Dar nu mai suport acum să mă înşele din nou cu ţăranul ăsta de Surdu! Îmi merit soarta», se plângea Jan şi avea dreptate. Marea iubire a Angelei a fost şi este Florin Piersic!”, a dezvăluit fosta noră a Angelei Similea pentru Libertatea.

În perioada anilor ’80, aventura dintre Angela Similea și Florin Piersic a umplut prima pagină a ziarelor. La acea vreme, cântăreața era căsătorie cu olandezul Jan Hilgen, iar actorul era însurat cu Anna Szeles. Potrivit bârfelor din acea perioadă, soția marelui artist ar fi sărit la Angela Similea în plină stradă.

Angela Similea și-a recunoscut pasiunea pentru Florin Piersic

Marele artist nu a vorbit niciodată în România despre relația dintre el și colega sa, însă a făcut unele dezvăluiri în cadrul unei emisiuni a postului Jurnalul TV, din Chișinău. În urmă cu un an, Florin Piersic a mărturisit că a avut o relație extraconjugală cu Angela Similea, însă sentimentele nu au fost atât de puternice încât să divorțeze de soție.

„Nu am avut un amor cu ea ca să doresc să mă despart de soţia mea de atunci, Anna Szeles. Eu am iubit-o pe Angela şi am avut unele momente în care am simţit că ea ar fi făcut orice ca să rămână cu mine”, a spus Florin Piersic, potrivit apropomagazin.md.

În cartea „Angela – cântec și rugă”, scrisă de Smaranda Jelescu, cântăreața a recunoscut pasiunea pe care a făcut-o pentru colegul ei. Aceasta a spus că nu poate ascunde o relație despre care știe deja toată lumea și a susținut că Florin Piersic avea o „frumusețe de Făt-Frumos, departe de a fi eliminat”.

„Ceea ce am înţeles eu repede lângă el este că «dacă eşti fluture» te-ai ars. Nu voiam să mă ard… M-am străduit să rămân şi eu o «lampă ». Dar am creat un cuplu. Pe scenă, la televizor, în turnee. Mi- amintesc că Anna Szeles, soţia lui, a suferit mult. Cel puţin în meserie. Ei doi erau frumoşi, erau talentaţi, dar, când am intervenit eu, s-a întâmplat un lucru la urma urmei normal. Adică, eram doi români înalţi, frumoşi şi celebri, eram un cuplu adevărat”, a spus Angela Similea, despre relația cu Florin Piersic.