Cântăreața Jo, pe numele său real Ioana Anuța, a dat pe față motivul real pentru care Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit. Acum mai bine de un an de zile, cei doi foști iubiți au decis să o ia pe drumuri separate în viață. Trebuie subliniat că Buble și Simion continuă să colaboreze în cadrul proiectelor muzicale și se pare că despărțirea le-a făcut bine.

De ce s-au despărțit Lidia Buble și Răzvan Simion

Lidia Buble și Răzvan Simion pur și simplu nu se mai înțelegeau bine, motiv pentru care au decis să pună capăt relației. Potrivit declarațiilor oferite de Jo în cadrul podcastului „Stai să zic eu”, găzduit de Dragoș Mușat (Tetelu) și Cosmin Natanticu, relația dintre cei doi este mai frumoasă, în prezent.

De altfel, la momentul despărțirii, prezentatorul TV a notat: „Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi… foști iubiți… actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept. Viață frumoasă, suflețel”.

Care este relația actuală dintre cei doi foști iubiți

Jo este prietenă bună a Lidiei Buble și a spus că artista se înțelege mult mai bine, în prezent, cu Răzvan Simion, decât atunci când cei doi formau un cuplu.

„Lidia e una dintre cele mai bune prietene ale mele din industrie și mi-a zis că se înțelege cu Răzvan mai bine acum decât înainte. Lidia de multe ori îmi dă sfaturi de tipul „Tu trebuie să te uiți în oglindă să vezi cine ești, să te distrezi, ești tânără, ești frumoasă, ai grijă de tine și când duci gunoiul, trebuie să strălucești”.

Eu nu sunt așa, de asta am de învățat de la Lidia”, a declarat Jo.

Cum a evoluat relația dintre Răzvan Simion și noua sa iubită

După despărțirea de Lidia Buble, soarele a răsărit imediat pe strada lui Răzvan Simion. El și Daliana Răducan sunt împreună de vara anului trecut, potrivit unor voci, dar nu și-au făcut publică relația decât în anul 2021. Noua iubită a lui Răzvan Simion nu e străină nici de televiziune, ea a făcut parte din echipa „Visuri la Cheie”, de la ProTV și este arhitect de design interior.

Răzvan Simion a avut un mic conflict cu Daliana Răducan chiar la începutul relațiilor lor, la o pensiune luxoasă din Vălenii de Munte, unde noii iubiți și-au petrecut weekendul. „Răzvan Simion părea să fie un client fidel și prieten cu patronul. De cum au ajuns în locație, gazdele i-au tratat regește pe cei doi. Doar că iubita prezentatorului de la Antena 1 părea extrem de nemulțumită, cu toate că Răzvan își dădea toată silința să-i facă pe plac. A stat bosumflată toată seara. Tot timpul a strâmbat din nas și părea că nimic nu-i convine. Când au ajuns în cameră, cei doi se pare că au încins o partidă zdravănă de ceartă din cauza comportamentului ei”, a povestit o persoană.

Cu toate acestea, lucrurile se pare că au mers mai departe și chiar au evoluat în bine.

„Îmi place să mă descriu ca având un ochi de artist și un ochi de arhitect riguros, fiind în același timp creativ, dar cu un accent imens pe fiecare detaliu important. Scopul meu este să găsesc locul dulce dintre exuberanță și simplitate – căutând confort, circulații fluide, detalii, armonie, simetrie și tehnologie discretă”, se autodescrie Daliana pe site-ul său.