De când s-a despărțit de Răzvan Simion, toată lumea se aștepta să ca frumoasa cântăreață să se afișeze cu un nou iubit. Totuși după aproape un an, Buble este tot singură. Sau cel puțin așa reiese din fotografiile fotoreporterilor EVZ care au întâlnit-o, două zile la rând, pe terasa unui restaurant din Capitală. Lidia a devenit clienta fidelă a unui restaurant din zona Floreasca, unde oprește fie pentru a servi liniștită o cafea, fie pentru a lua prânzul, găsindu-și de fiecare dată de lucru.

Extrem de degajată, după o alergare lejeră prin parc, îmbrăcată cu un echipament sportiv care i-a pus în evidență formele, Lidia s-a oprit pentru a vorbi linișită la telefon. În ultimi ani, Buble a mărturisit că este dependentă de sport și de masajele de remodelare corporală. „Am început să fac mult mai mult sport decât făceam înainte și m-am conturat foarte bine. De slăbit, foarte puțin în kilograme, mai mult în centimetri, dar nu foarte mult. Am pus masă musculară. Am făcut foarte mulți ani de sport, îmi place foare mult sport. La un moment dat am luat o pauză pentru că aveam foarte multă treabă, dar m-am reapucat.

Dacă nu ajung zilnic, cel puțin de cinci ori pe săptămână tot ajung”, a povestit Buble la o emisiune TV. În timp ce își sorbea cafeaua, artista și-a făcut câteva poze, a vorbit la telefon, apoi, fără să mai aștepte nota de plată, și-a luat rucsacul și a intrat în incinta locației unde și-a plătit consumația.

A doua zi, aceeași terasă, însă cu un outfit de revistă

Ziua următoare, Lidia nu a mai fost la fel de sportivă, ci a ales o ținută care a atras privirile trecătorilor. Lidia s-a conversat doar cu ospătărița care i-a adus meniul și i-a făcut câteva recomandări, apoi și-a petrecut majoritatea timpului butonând din nou telefonul mobil.