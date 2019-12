17 decembrie

Adevarata și originala masă de Crăciun din familia mea. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 17 decembrie s-au născut Paracelsus, Humphrey Davy, Erskine Caldwell, Horia Popescu, Doina Melinte, Dumitru Bagdasar, I.A. Bassarabescu, Vasile Lovinescu.

Pe 17 decembrie în calendarul creștin-ortodox sunt Sf. Daniel, Proorocul şi Sfinţii tineri prooroci Ananaia, Azaria şi Misail. „Daniil, împreună cu alţi trei tineri iudei, Anania, Azaria şi Misail, pentru faptele lor cele bune au fost luaţi la curtea lui Nabucodonosor şi puşi în dregătorii”. Viețile Sfinților. Ca să interpreteze visele, semnele şi stelele de pe cer! Nimic în ”Kalendar”.

Doamnelor și domnilor, mă pregăteam să scriu despre ”marți, trei ceasuri rele” adevărata poveste, pentru că abureala ”astroloagelor” de pe net este total și fundamental greșită. Oare, or știi ceva corect? Când, sună telefonul. Multe glasuri tinere, familia mea. S-au adunat undeva departe, ca să plece și mai departe, cu prietenii și rudele. M-au rugat să mai scriu odată despre Masa de Crăciun din familia noastră și de arborele genealogic. Probabil că vor să tranșeze o discuție, sau să arate prietenilor străini de unde se trag, pentru că în România mai sunt rădăcinile unor neamuri vechi și onorabile.

În anul 2013, scriam, tot aici, tot în EVZ, cum sărbătorea familia mea Crăciunul în anul 1937, vezi http://www.evz.ro/1073823.html . Bunicii din partea mamei, mic burghezi, muncitori, cinstiţi, onorabili şi liniştiţi. Au trecut prin războaie, bombardamente, comuniștii le-au luat proprietăţile adunate cu muncă şi sudoare, dar zâmbetul cu gropiţe în obraji al bunului meu bunic, dom’ Pascale, nu l-a putut lua nimeni.

Articolul a fost preluat de domnul profesor Ion Coja, un an mai târziu, pe 14 decembrie 2014 într-o rubrică a sa cu nume „articolele altora” unde nu se menţioneză nici autorul, nici sursa: http://ioncoja.ro/vine-craciunul-taiati-porcul-de-pe-lista/ . Mai multe situri au preluat masa de Crăciun a bunicului meu Pascale din anul 1937, menţionând sursa pe profesorul Ion Coja. Mi s-a spus că este viral pe net, pe FB și sunt zeci de situri care au preluat masa de Crăciun a bunicilor mei. Bun, peste tot se spune că ”lingvistul Ion Coja a găsit un carnet de bal” ceea ce este fals! Dar, este foarte bine – cu cât mai mulţi îl pomenesc pe bunicul meu Pascale şi pe buna mea bunică Uţa, cu atât mai bine! În decursul timpului am fost mereu sursa unor concepte care au fost asumate de alţii. Sunt copiat la greu și la idei și la horoscoape, ceea ce este foarte bine, oamenii nu copiază ceva fără valoare!

Totuși acestă… preluare evidentă, mă face să emit unele supoziții. Mai mult, un nefericit, nu-mi încarc memoria cu numele tuturor imbecililor, pune la vot pe un site oarecare, viața mea. Ca la o ședință a partidului comunist. Tovarășul a avut o viață prea plină, așa că nu este adevărat. Dar, mi-a facut reclamă, după postarea lui de ură, mi-au crescut vizualizările cu câteva zeci de mii. Nu mă supăr, dacă cei care și-au însușit amintirile mele, sau le neagă, nu au rememorări frumoase din familie, le împrumut pe ale mele. Mă mândresc cu neamul meu, cu amintirile mele. De două sute de ani, de când avem istoria scrisă. Mai repet odată, poate preiau și istoria neamului meu.

Istoria scrisă a familiei mele, pe linie salică, începe acum două sute de ani. Marele Clucer Dimitrie Ştefănescu o ia în căsătorie pe preabogata Safta Kreţulescu, se pare că, în anul 1802. În orice caz foaia de zestre a Saftei este datată în acel an. Safta era fiica Marelui Clucer Iordache Kreţulescu, boier bogat şi puternic. Din această căsătorie s-au născut un fiu şi trei fete. Fiul, pe nume Constantin Ştefănescu, Boier Serdar, a fost unul dintre primii şefi ai Arhivelor Statului. De la el a început aventura culturală, adunarea cărţilor şi a înscrisurilor istorice, în ramura familiei mele. Constantin se însoară cu Maria Merişeanu şi au patru fii: lt.col Alexandru Ştefănescu, căpitanul Ion Ştefănescu, căpitanul Iosif Ştefănescu şi căpitanul George Ştefănescu. George are şi el trei fii. Unul dintre ei, colonelul Vincenţiu, a fost străbunicul meu. L-am mai apucat, avea 95 de ani şi tot mai pleca la vânătoare şi pescuit cu doctorul Ionescu din Olteniţa. A avut şi el trei fii: Alexandru, Costin şi Stan şi o fată Elena. Stan a fost bunicul meu. A luat în căsătorie o macedo-română bogată cu ochii albaştri ca marea Egee, înaltă, blondă şi frumoasă, din neamul Zavera-Zamora, pe nume Eugenia. Au avut trei fii: Victor-Costin, Liviu şi Alexandru. Liviu a fost tatăl meu, elevul lui Nicolae Iorga, pilotul în WW2 şi istoricul din timp de pace. El a făcut muzeele în România și mai ales Muzeul Național. Sursă Octav-George Lecca, ”Familiile boierești române”, pagina 608,609.

Cu mine se încheie, salic vorbind, acestă ramură din neamul Ştefănescu, ramură iubitoare de cărţi, istorie şi istorii. Am și eu povestea mea, care cred că face cinste neamului. Am avut un băiat, Alexandru, purtând numele familiei şi l-aş fi crescut ca pe un urmaş a cinci generaţii de preţuitori de cărţi. Dar… mai am o fată, bucuria mea, născută la Teheran, care, la căsătorie și-a păstrat numele, mărturisindu-mi că vrea să ducă mai departe moștenirea de cinste și onoare a familiei. Am lăcrimat puțin…

În familia mea s-a muncit, nu s-a furat niciodată, de două sute de ani. Am fost crescut în ura față de furt și hoție. Când eram la școală verificam mereu dacă nu am luat guma, sau creionul, colegului de bancă, din greșeală. Am lucrat în relații internaționale și în comerț exterior, am stat singur în străinătate și am avut în gestiune munți de bani, nu mi-a trebuit o centimă. De aceea mă trimeteau în misiuni imposibile, sau duceam averi întregi. După cum spunea Corneliu Mănescu: ”măi Nastratine, te trimitem pe tine pentru că ești prost de cinstit. Ai sânge de boier, se vede, îți ții cinul!” De aceea m-am pustnicit, nu puteam să rămân ultimul om cinstit în marile afaceri, care își ține cuvântul, fie că pierde, sau câștigă. Nu-mi place încotro merge lumea, miroase peste tot a șlapi de hoț și a parfum ieftin de curvă.

Și pentru că am văzut mari modificări și interpretări, după năravul unora, o să mai repet odată masa de Crăciun din anul 1937 din familia mea. În familia mea nu s-a pomenit niciodată de ”sictir caffe” este o vorbă proastă de mahala, nu se făceau două torturi de mere, ce e aia tort de mere? Și petrecerea ținea până la ora unu-două noaptea, nu până la ora 22 cum spun, pe multe siteuri, copiii comuniștilor crescuți în blocuri unde trebuiau să facă liniște după ora 22. Iată:

V-am spus întotdeauna că trebuie să revenim la obiceiurile şi morala clasei de mijloc, ale mic burgheziei dintre cele două războaie. În anul 2012 am găsit, într-un vechi „carnet de bal”, printre alte documente vechi, lista pentru masa de Crăciun, anul 1937, listă făcută de bunicul meu dom’ Pascale Americanul, negustor şi meseriaş cinstit şi stimat din Obor şi de bunica mea Uţa (Elena), băcăniţă cu marfă bună şi ieftină, dar şi proprietară a multor terenuri din jur, aflate pe foia de zestre – de pe Maşina de Pâine, numărul 52, lângă Fabrica de sifoane, la bariera Oborului. Bunicii mei sunt în fotografia din text. Este o fotografie proastă făcută de mine cu telefonul, după un mare tablou pe care-l păstrez. Atât am vrut din moștenirea bunicilor, acest tablou cu ei doi, probabil că în jurul anilor de care discutăm. Cred că este o fotografie de nași, tradiția familiei a fost și este să cununăm și să botezăm cât putem de mult, să creștinăm lumea. Albumele de fotografii ale familiei probabil că sunt la verii mei, eu eram plecat din țară când bunii mei bunici, cei care m-au crescut și mi-au dat cei șapte ani de acasă, s-au săvârșit din această viață.

Lista era adăugată invitației la masă ca să știe musafirul ce să-și aleagă din menu, nu cum se mira un idiot pe nu știu ce site, cum puteau să mănânce atâta, probabil vreunul obișnuit cu cantinele comuniste. O să repet ce am mai spus spre buna amintire şi povaţă spre un Crăciun românesc, aşa cum se ţinea şi se făcea în Oborul Bucureştilor, între cele două războaie. Nu este obligatoriu să respectați toată lista de bucate, dar aveți de unde să alegeți!

Pe la ora 13:30, în ziua de Crăciun, se strângeau musafirii: d’alde Malaxa, Asan şi Predoleanu, boierii Şerbănescu, Florescu şi Ştefănescu (celălat bunic al meu), generalul Petroff, avocatul Petrovicescu, Romniceanu, ambasadorul X şi consului Y.

Am completat câte puţin cu amintirile mele din copilărie, din anii ’50, când dom’ Pascale încă mai putea să-şi ţină eticheta. Până în anul 1963, când casele, băcănia și atelierul lui dom Pascale au fost dărâmate.

Întîi se servea domnilor care se aşezau la masa uriaşă de 24 de persoane, cu farfurii de porţelan de Bavaria cu două spade, albastre, încrucişate, şi tacîmuri de argint sterling, englezeşti, desigur – ei bine, se servea alune sărate şi ţuică de Văleni. Neapărat în păhăruţe mici, de cristal. De fapt dom’ Pascale bea numai din pahare de cristal, chiar şi berea proaspătă de Azuga, o bea dintr-o cană mare, o halbă de cristal, montată în argint. Unde o fi acum, la cine a ajuns cana de bere a bunicului meu, adusă de el din Austria, numai bunul Dumnezeu mai ştie!

Doamnele se învârteau pe la bucătării, „îşi pudrau nasul” iar copiii deschideau cadourile aflate sub Pomul de Crăciun. Poate o să râdeţi, dar eu, personal, am auzit de Moş Crăciun, de substitutul său, Moş Gerilă, abia la şcoală, în clasa I-a. La noi în familie cadourile de Crăciun erau aduse de Pruncul Sfânt, sau de Cei Trei Crai de la Răsărit!

Apoi doamnele, vesele şi foarte bine dispuse, pentru că la bucătării, aveam trei bucătării, dar una era mare şi de iarnă, ei bine la bucătărie era şi puţină, sau mai multă, mastică de Chios sau franțuzescul Grand Marnier – doamnele începeau să umple masa.

Mai întâi ouă umplute, cu o pastă al cărui secret s-a pierdut, dar cred că era pe bază de ficat de pasăre, muştar, puţină maioneză şi mirodenii. Unele ouă erau uneori şi cu anşoa, decorate cu frunzuliţe de pătrunjel, sau murături. Roşii umplute cu brânză dulce de vaci, de la olteni. Mezelurile, care se mâncau la noi în familie numai de Crăciun şi de Paşte, neapărat salam de Sibiu, ghiudem, babic, kaizer, cârnăciori uscaţi, cu garnitură de salată, sau andive.

Trei-patru feluri de brânzeturi, caşcavaluri, neapărat Penteleu şi Rucăr, dar şi Dobrogea şi franţuzescul Camembert. Totul aşezat pe platori mari de alpaca argintată! Măsline naturale marinate, Kalamata, nu din cele negre. Cât am fost copil nu am văzut măsline negre! Se aduceau sticlele de ţuică astupate cu cocean de porumb, neapărat de Văleni şi Piteşti. Dacă era frig şi zăpadă afară, ţuica era fiartă, cu piper şi cuişoare.

Apoi venea marea salată de beuf, putea să aibă şi opt kilograme, făcută din maioneză pregătită în casă cu ouă de la Săruleşti şi cu un ulei special adus din Albania, nu, nu ulei de măsline, altceva, dar nu se mai ştie calitatea în ziua de astăzi! Cred că era ulei din sâmburi de struguri. Cu o cruce mare, roşie, din murături roşii, gogoşari, peste maioneză strălucitoare. Nu ştiu exact semnificaţia, de fapt o ştiu foarte bine, bunicul era Cavaler de Malta, dar asta este altă poveste… Pâine albă şi neagră, de la cuptorul din Lizeanu.

Erau la rând, tremurând de nerăbdare, piftia de porc şi de curcan cu murături şi felii de ou în aspic.

Apoi se făcea o mică pauză, domnii vorbeau de afaceri, politică şi maşini, sau curse de cai, iar doamnele despre modă, copii şi actori.

Iarăşi doamnele se ridicau de la masă, evacuau farfuriile şi platourile folosite, ca să apară cu alte bunătăţi: icre şi pescărie. Sigur, aveam bucătari şi servitoare, dar la Crăciun şi Paşte tradiţia de două sute de ani a familiei cerea ca doamnele să servească la masa festivă, ca demonstraţie balcanică a dragostei şi a respectului faţă de bărbaţi, capii familiei, cei care aduceau banii în casă!

Icre de Manciuria şi Beluga şi neapărat autohtonele icre de ştiucă. Nu am pomenit niciodată icre de crap, ton, hering sau alte… păsări! Icrele sunt numai de ştiucă, declara băţos, generalul Petroff, naşul de cununie al bunicului, un rus alb, un cazac, venit aici cu averi întregi, bani mulţi, angrosist. Cu lămâi frumos tăiate, în spirale şi la icrele negre se mai adăuga unt de Sinaia şi gălbenuş tare de ou. Pâine prăjită, de la cuptorul de pe Zece Mese.

Apoi urmau şalău cu maioneză în sos alb de lămâie şi somn la grătar. Se servea un vin alb sec, Fetească, din butoiul de zece vedre pe care îl avea bunicul Pascale în pivniţa băcăniei.

Se mai făcea o pauză, bărbaţii jucau table, sau stos, iar doamnele îşi scoteau pantofii cu platformă, înalţi şi periculoşi, ca să încalţe papuci de blană, de la Braşov.

La un moment dat gazda întreba: „Măi băieţi, dar vouă nu vă este foame?” Semn pentru aducerea celor trei sute treizeci şi trei de sarmale. Cu mămăliguţă făcută cu lapte, din mălai de moară de piatră şi smântână tot de la olteni. La sarmale mai apăreau pe masă şi două-trei feluri de muştar, neapărat muștar franțuzesc de Dijon, hrean şi alte mirodenii de dres gustul, după poftă. Cine voia putea lua, înaintea sarmalelor, o ciorbică de perişoare, sau o supă de pui!

Apoi, fără întrerupere, apăreau fripturile de porc, curcan şi vânat, garnitură cartofii prăjiţi pai, franţuzeşte, murăturile de multe feluri, gogonele, castraveţi, gogoşari, conopidă. Apoi mici bucăţele de cârnat, ficat, rinichi, şorici, lebăr, caltaboş, mititei, pomana porcului! Ciuperci prăjite în unt şi aranjate ca un ciorchine de strugure. Două feluri de vin roşu, sec, Domeniile Coroanei, Cabernet Sauvignon pentru porc şi Băbească neagră din soiul Rara Neagră pentru curcan.

Sigur, toate băuturile se serveau în pahare de cristal, cristal adevărat, Baccarat, „cu ochi”, nu imitaţiile patetice de astăzi cu 24% plumb, semi-cristal, de fapt!

Pentru copii se făcea un meniu separat, cu piure şi şniţel vienez din carne de pui.

Cine voia, comanda o cafea, făcută întotdeauna din cafea braziliană de la „Armeanul”, atunci râșnită. Armeanul era unchiul meu, Valentin Șerbănescu, un bărbat de o frumusețe rară, care avea un magazin de cafea pe Calea Victoriei, lângă ”Tănase”. Doamnele preferau o ciocolată caldă cu frişcă proaspătă!

Se mai sta şi se mai discuta preţ de la vreo oră, se puneau la cale logodne şi încuscriri, călătorii şi vacanţe. Undeva, în salonul mic, se auzea un patefon, iar domnii invitau doamnele la dans!

În timp ce se dansa, nevăzuţi şi neauziţi, oamenii casei debarasau masa de tacâmuri şi vesele, schimbau feţele de masă deja pătate cu vin, maioneză şi sosuri şi puneau în mijlocul mesei o vază specială, plină cu trandafiri roşii, de seră, o vază făcută dintr-un obuz de calibru mare, din Marele război, pe care dom Pascale îl adusese de pe front. Căzuse lângă el şi nu explodase! Bunicul meu scăpase, doar el şi cu cei opt oameni pe care îi comanda, două mitraliere, dintr-o întreagă companie de mitraliori. A fost decorat, era… dar asta este altă poveste!

Apoi începeau să fie aduse fructele şi dulciurile, toate odată, ca să aleagă omul şi să se sature numai văzându-le! Piramide de portocale, mandarine, banane, ananaşi, mere, pere, nuci, alune, şi un pepene!

Fursecuri, paleuri, celebrele trigoane, umplute cu nucă de la Luica şi Gălbinaşi, insiropate cu o reţetă secretă. Apoi foetajele, după reţete belgiene. Plăcintă cu brânză şi strudel, adică plăcinta cu mere. Prăjituri de casă, cartofi, delicioasele negrese, cataif şi millefeuille, felii de tort cu ciocolată de casă, ecleruri şi savarine, toate făcute în „laboratorul” din fundul curţii, unde era marea bucătărie.

Urmau cozonacii, imenşi, pufoşi, parfumaţi, plini de nucă, stafide şi de cacao. Rahat nu se punea pe atunci, se zicea că încrudeşte coca! Vinul se schimba cu dulcele Cotnari!

De Crăciun nu se bea şampanie, care era rezervată numai secundei Revelionului! Iar pe vremea aceea nu era teroarea cu pocnitorile, slavă Domnului! Blestemaţi cu blestemul lui Caragea Vodă să fie cei care comercializează, sau pocnesc pocnitorile. Amin!

Dansul continua, începeau şi jocurile de societate, iar câţiva bărbaţi mai „macho” începeau un poker amarnic pe poturi ameţitoare de… un leu! Bun, în anul 1937 leul era Leu, era maaaare! Prin anii 50, când am fost martor, se juca Canasta, jocul de cărți al familiei. După cum spunea unchiul Victor, este o potrivire între spiritul jocului de Canasta și tradiția familiei.

Pe la ora unu-două noaptea, oaspeții mai cereau o cafea, de la revedere, să fie treji pe drum. La revedere care ţinea altă oră, poate chiar două şi dacă era zăpadă se pleca cu săniile trase de maşini în ţipetele răsfăţate ale doamnelor. Iar cei care prinseseră drag de dom’ Pascale, că nu mai vedeau volanul, erau găzduiţi în camerele de oaspeţi ale celor opt corpuri de case din Maşina de Pâine, numărul 52!

A doua zi, prin curier, dom’ Pascale şi coniţa Uţa primeau carţile de vizită ale mesenilor cu câte o scrisoare de mulţumire în care se arăta cât de bine s-au simţit.

Asta însemna proprietari, proprietatea, două mari sărbători pe an, Crăciunul şi Paştele, în rest toţi cei amintiţi munceau de dimineaţă până seara. Tataie Pascale muncea alături de cei 11 ucenici, nu avea ”birou”. Biroul lui erau foalele, barosul și nicovala. Uneori, cu voie de la bunul Dumnezeu munceau şi duminica. Munceau ca să aibă, să aibă proprietăţi, să aibă un stat puternic care să garanteze pacea și prosperitatea lor. Nu a fost să fie, s-a ales praful de România dintre cele două războaie, de morala mic burgheză și de spiritul pozitiv, constructiv, românesc.

Sunt mulți cei, care ca și amărâtul de subsemnat, vă spun că nu este bine, că mergem pe un drum greșit, suntem din nou într-o tabăra care va pierde, sau ne va vinde, dar se pare că nesimțirea a devenit valoare națională. Nimănui nu-i mai pasă de nimic, nici măcar de viitorul propriilor copii!

Am primit multă corespondență pe tema listei dușmanilor României și continuă să sosească. Uneori comică, alteori tragică, adesea corectă și erudită, corespondența pe care o primesc este o panoramă a românilor de pretutindeni. Vă mulțumesc din suflet, vă admir, frați români! Vița veche nu piere și sângele apă nu se face!

Dar să luăm o pauză, o să văd niște musicaluri vechi și bune. ”My Fair Lady”, sau ”Hello, Dolly!”. ”Un american la Paris”, ”Sunetul Muzicii” sau ”Mary Poppins” sau filmele dintre cele două războaie cu Fred Astair și Cyd Charisse. Pe când lumea o ducea bine, bine cât permitea tehnologia, pentru că respecta etica și morala mic burgheză, baza dezvoltării capitaliste durabile și a confortului spiritual.

Cu un singur lucru aș dori să vă mai atrag atenția. Cu ceea ce mi-a trimis un tânăr specialist în istoria economiei, din Cluj. El spune că între cele două războaie diferența dintre cel mai sărac și cel mai bogat, în termeni de avere, de posesiuni, era de 1 la 64. În perioada războiului rece, socialism, comunism, cum vreți să-i spuneți, diferența s-a aplatizat la 1 la 11. Acum declajul este de 1 la 176. Aici este cheia vrajbei noastre, împărțirea extrem de greșită a avuției naționale. Cu circa 89% din economie și finanțe-bănci în mâna străinilor, nu cred că este o situație sănătoasă pentru dezvoltarea României, a tuturor românilor.

Am trăit suficient și am avut spiritul liber și sursele necesare ca să constat că am trăit 40 de ani într-o imensă greșeală, iar de 30 de ani trăiesc într-o greșeală și mai mare. De aceea 78% dintre români spune că mergem într-o direcție greșită!

Singura direcție care nu este greșită este speranța în ziua de mâine, doar mereu mai avem o șansă, mâine este o altă zi!

HOROSCOP 17 decembrie 2019

BERBEC O zi bună. Îţi place vremea, aerul aproape rece şi mai curat şi te pregăteşti cu entuziasm pentru Crăciun. Dar şi pentru Anul Nou, care e, mereu, un nou ciclu, un start nou în economia speranţelor! Ziua de astăzi, 17 decembrie, este o perioadă în care anumite planete aflate în zodii, altele decât domiciliul lor, influenţează, poate prin rezonanţă poate prin alt mecanism obscur, evenimentele şi emoţiile în sensul întârzierii şi a estompării lor, mai ales in sfera personala, a propriilor interese. În principal din cauza influenţei aspectelor lui Saturn – dar Marte, protectorul zodiei tale, din fericire, face aspecte bune!

TAUR Cheltuieli importante pentru sărbătorile de iarnă. Preţurile sunt mai mari decât ai prevăzut, asta te încurcă un pic, dar, banii vin şi se duc, investiţia în distracţie aduce mereu bucurii! Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Soarele, în mod convenţional, aflat la limita zodiei Săgătătorului, face aspecte bune cu zodia ta şi acest lucru se poate ilustra astăzi printr-o creştere a energiei, a capacităţii de activitate, dar şi printr-o nelinişte şi foială permanentă. Parcă, astăzi, mai ales pe seară nu-ţi mai găseşti locul. Zâmbeşte şi o să fie bine!

GEMENI Dimineaţă densă, atenţie să nu-ţi depăşeşti domeniul de competenţe. Eşti favorizat pe plan sentimental, aşa că uită-te bine în jur, poate întâlneşti pe cineva, cumva… Pe seară la un film. Este o zi amestecata. Astăzi, cine riscă, NU câştigă! Impresia generală a horoscopului tău este de reaşezare si regândirea a unor strategii. Apar noi actori în joc. Saturn, maximus maleficus, din Capricorn, aspecteaza disonant, de ceva timp, ceea ce nu are darul sa facă lucrurile mai simple sau mai uşoare. Nu refuza nimic, dar nici nu face „mişcari” – păstrează zâmbetul pe buze, stelele tale protectoare, cu Orion cel misterios, te vor proteja in continuare !

RAC O zi nu prea grozavă. Astăzi trebuie să stai liniştit şi să aştepţi ca ziua să treacă în linişte şi fără necazuri. Nu te implica în nimic important sau nou, doar activitatea obişnuită. Nu deschide nici o directie, nici un proiect ziua asta, chair dacă se zice la serviciu să te grăbeşti că vine Crăciunul, lasă ca lucrurile să se aranjeze de la sine. Ocoleşte orice discuţie cu anturajul apropiat despre posesiuni comune. Fii extrem de scurt in discuţiile cu anturajul, cu prietenii, familia, şefii. O singura fraza, clară, este de ajuns! Haide, haide, este o zi cam şifonată – şi atât!

LEU O zi în care configuraţia astrologică pare a-ţi aduce noroc. Mai în toate domeniile. Dar este bine să ţii cont şi de sfaturile prietenilor, ale membrilor familiei, ei au o părere obiectivă. Emoţiile tale sunt pastelate iar pozitia relativă dintre Venus şi alte planete arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru relaţii romantice. In prima parte a zilei, dimineaţa, ai o mică complicaţie de ordin financiar: o factură sau ceva de plătit cu care nu eşti de acord, sau altceva de genul acesta. Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ.

FECIOARA Astăzi ai o mare dorinţă de a te exprima, să discuţi, să vorbeşti, să dialoghezi, să convingi lumea! Eşti mai dornic să ajuţi decât de obicei. Poate fi şi influenţa Spiritului Crăciunului! Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii, sau în negocieri. Ziua respectivă este un bun prilej să recapeţi iniţiativa, mai ales în familie. Este, de asemenea o perioadă propice pentru relansarea unor proiecte mai vechi, dar nu pentru începerea unor noi întreprinderi. Călătoriile şi drumurile rămân în continuare rău aspectate, nu se recomandă să pleci la niciun drum.

BALANŢA O veste bună, poate din presă. Conjunctura astrologică indică o perioadă favorabilă, dar atenţie ce cumpări şi ce garanţie are. Moderaţie la regimul alimentar, mai ales la cel cantitativ. Ziua aceasta este o perioada de timp amestecată în care aspectele benefice şi malefice se succed rapid, în funcţie de aspectele Lunii, planeta guvernantă în tema ta în această perioadă de timp. Sunt şi unele aspecte care arată noroc la bani, la obţinerea lor sau la cheltuirea lor inspirată, pentru că după cum spune înţeleptul chinez „sunt două căile să faci avere – să câştigi mulţi bani sau să faci cheltuieli inspirate”.

SCORPION Ai o idee bună pentru vacanţa de Crăciun şi abia aştepţi să o discuţi cu cei dragi, familia, prietenii. Dar, ca să fii bine informat ia mai multe date, chiar direct, nu de pe internet! Ziua de astăzi este o zi de legătură. Pentru că face legătura dintre două module, între pregătire şi desfăşurare, între plan şi acţiune, intre mental şi material. Lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza şi sinteza. Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple!

SĂGETĂTOR Chiar dacă nu este ziua ta de naştere poţi primi cadouri de la membrii familiei şi/sau de la prieteni. Trebuie să recuperezi timpul pierdut; de asemenea este bine să reconfirmi înţelegerile şi promisiunile făcute, cele care îţi convin, binânţeles, – în sensul verificării dacă partenerii de sau din familie sau de afaceri sunt capabili să se ţină de cuvânt, iar pe de altă parte poţi adăuga nuanţe favorabile ţie. Timpul se recuperează în dauna altui timp. Nu te împărţi în prea multe activităţi, nu te enerva pentru amănunte mărunte – lumea este plină de indivizi rudimentari, grobieni şi nu se cade să te cobori la nivelul lor.

CAPRICORN Capricornii sunt foarte interesaţi de siguranţa personală. Astăzi nu uita acest lucru când planifici şi faci cheltuieli pentru vacanţa de Crăciun. Cere lămuriri, clarifică, ca să fii sigur! Poziţia reciprocă a lui Jupiter şi Mercur poate fi interpretată, pentru perioada imediat următoare, ce depaşeşte ziua în cauză, ca un posibil chilipir. Adică vei profita de o situaţie conjuncturală, şi/sau vei culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Fără nici o supărare, fără nici un reproş – fiecare pare că joacă pe „tabla” lui proprie fără să-i pese de ceilalţi, spune Jupiter!

VĂRSĂTOR La serviciu trebuie să ţii locul celor care pleacă, deja, în mica vacanţă de Crăciun. Atenţie la modul în care preiei sarcinile celor plecaţi, să nu cumulezi şi greşelile şi prostiile lor. În perioada zilei de astăzi trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung. Amână cu distincţie şi cu imperială bunăvoinţă orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei. Peste câteva zile configuraţia planetară îţi este din nou binevoitoare şi poţi beneficia de influenţe cosmice care chiar daca nu iti vor umple buzunarele, în orice caz nu le vor goli. Poţi onora obligaţiile trecute, dar şi astea numai în sume mici!

PEŞTI Cu Neptun în domiciliu, pe termen lung, deciziile luate astăzi se pot dovedi inspirate. Dimineaţa nu te încăpăţâna şi nu te grăbi inutil, nu intra în discuţii cu persoane necunoscute! Aspectele negative sunt punctuale interesând câteva dintre domeniile vieţii. Un posibil incident domestic in familie. Cu atenţie şi diplomaţie, ba mai mult, folosind aurita cale de mijloc, fără să schimbi nimic din obiceiurile tale, sau să reaşezi dramatic relaţii şi legături, dar fiind în permanenţă atent – totul poate fi în echilibru şi în avantajul tău!

Te-ar putea interesa și: